O craque do City também elogiou imensamente o jovem prodígio do Barcelona, Yamal, que ficou em segundo lugar no ranking um ano após a vitória de Rodri, atrás do craque do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

Espera-se muito mais do jovem, porém, e Rodri acredita que seu companheiro de seleção espanhola acabará conquistando o prêmio, dizendo: “Dois jogadores espanhóis, um do presente e outro do futuro. Ele já é uma estrela, mas com o futuro que tem pela frente, é impressionante.

“Um dia ele vai ganhar a Bola de Ouro, ele é um monstro. É um cara espetacular. Tenho um ótimo relacionamento com ele. As pessoas não o conhecem tão bem. Eu encorajaria as pessoas a conhecê-lo. Ele é um cara fantástico.”

Rejeitando as alegações de que o jovem enfrenta um escrutínio injusto da mídia, Rodri acrescentou: “Não, acho que jogadores do calibre dele, que têm essa habilidade e são únicos, causam esse tipo de impacto, para o bem ou para o mal. Você tem que conviver com isso.

“Ele é incrivelmente maduro. De certa forma, ele tem uma imagem um pouco distorcida. É um garoto fantástico. Tem valores incríveis para a idade dele. Muito focado, muito maduro. Não vamos esquecer que ele tem 18 anos, assim como todos nós já tivemos. Estou feliz porque ele está crescendo muito.”