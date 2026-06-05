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"Não acreditava que pudesse ganhar" - Rodri admite que a conquista da Bola de Ouro nunca foi um sonho, enquanto o craque do Manchester City torce para que o "monstro" Lamine Yamal conquiste o prêmio máximo
Meio-campista reflete sobre o triunfo histórico
Rodri refletiu sobre sua vitória histórica na Bola de Ouro de 2024 durante uma extensa entrevista com a DAZN sobre sua carreira. O meio-campista de 29 anos do City teve uma temporada 2023-24 repleta de troféus, conquistando a Premier League, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes em nível de clubes, além de alcançar a glória na Euro 2024 com a Espanha. Seu triunfo individual fez com que ele se tornasse o primeiro meio-campista a conquistar a prestigiosa Bola de Ouro desde que Luka Modric, do Real Madrid, foi homenageado em 2018.
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Rodri minimiza a obsessão individual
O elegante meio-campista insistiu que, embora aprecie esse reconhecimento mundial, os prêmios individuais nunca foram sua principal motivação.
Olhando para trás, para sua trajetória, Rodri disse: “Eu não chamaria isso de sonho. Eu simplesmente não conseguia acreditar que poderia vencer. A vida nos surpreende. Basicamente, não dou a isso mais importância do que merece, mesmo que seja importante.
É ser nomeado o melhor. Isso foi consequência de um trabalho bem feito. Sou grato às pessoas que votaram em mim e pelo reconhecimento. Foi muito especial para mim e para minha família.”
Yamal é apontado como uma promessa para o futuro
O craque do City também elogiou imensamente o jovem prodígio do Barcelona, Yamal, que ficou em segundo lugar no ranking um ano após a vitória de Rodri, atrás do craque do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.
Espera-se muito mais do jovem, porém, e Rodri acredita que seu companheiro de seleção espanhola acabará conquistando o prêmio, dizendo: “Dois jogadores espanhóis, um do presente e outro do futuro. Ele já é uma estrela, mas com o futuro que tem pela frente, é impressionante.
“Um dia ele vai ganhar a Bola de Ouro, ele é um monstro. É um cara espetacular. Tenho um ótimo relacionamento com ele. As pessoas não o conhecem tão bem. Eu encorajaria as pessoas a conhecê-lo. Ele é um cara fantástico.”
Rejeitando as alegações de que o jovem enfrenta um escrutínio injusto da mídia, Rodri acrescentou: “Não, acho que jogadores do calibre dele, que têm essa habilidade e são únicos, causam esse tipo de impacto, para o bem ou para o mal. Você tem que conviver com isso.
“Ele é incrivelmente maduro. De certa forma, ele tem uma imagem um pouco distorcida. É um garoto fantástico. Tem valores incríveis para a idade dele. Muito focado, muito maduro. Não vamos esquecer que ele tem 18 anos, assim como todos nós já tivemos. Estou feliz porque ele está crescendo muito.”
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A La Roja se prepara para o cenário mundial
A atual campeã europeia de Luis de la Fuente buscará agora transferir seu domínio continental para o cenário mundial na Copa do Mundo. Contando com um formidável núcleo técnico liderado por Rodri e Yamal, a Espanha inicia sua campanha no Grupo H contra Cabo Verde no Mercedes-Benz Stadium na segunda-feira, 14 de junho. Com os próximos jogos contra a Arábia Saudita e o Uruguai se aproximando, a La Roja precisa começar com o pé direito para mostrar seu valor no torneio.