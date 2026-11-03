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Não acontecia desde a humilhação por 8 a 2 sofrida pelo Barcelona: Paris renova o pesadelo da Espanha na Liga dos Campeões

Villarreal x PSG
Villarreal
PSG
Liga dos Campeões
Luis Enrique
F. Ruiz
Barcelona
Espanha
França

8 minutos que abalam os registros da história da Liga dos Campeões

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Cobertura Total
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Max

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✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

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O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória histórica sobre o Villarreal pelo placar de 6 a 0 na quarta rodada da fase de liga da Champions League, registrando a sua maior vitória como visitante na história das competições europeias. 

A equipe francesa abriu o placar com João Neves aos 9 minutos, e em seguida o Paris aproveitou uma falha do goleiro Peter Gulácsi aos 12 minutos, quando Désiré Doué marcou o segundo gol, antes de Senny Mayulu acrescentar o terceiro aos 13 minutos, seguido por Fabián Ruiz aos 17 minutos.

No segundo tempo, Ruiz voltou a balançar as redes com o quinto gol aos 50 minutos. Poucos minutos após entrar em campo, o jovem jogador David Boly conseguiu marcar o sexto gol aos 78 minutos, selando a goleada avassaladora da equipe do técnico Enrique, além de uma série de recordes, alguns deles inéditos.

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  • Recorde de velocidade de marcação

    De acordo com os números da Stats Foot, o Paris marcou quatro gols em apenas 8 minutos, por meio de Neves aos 9 minutos, Doué aos 12 minutos, Mayulu aos 13 minutos e Fabián Ruiz aos 17 minutos, tornando-se a primeira equipe na história da Liga dos Campeões a marcar 4 gols em um tempo menor que esse (16 minutos e dois segundos, para ser exato). 

    O Paris também marcou três gols nos primeiros 13 minutos, sendo o terceiro gol mais rápido de uma equipe visitante na história da competição, superando o recorde anterior, que pertencia ao Borussia Dortmund, que marcou seu terceiro gol aos 17 minutos contra o Legia em 2016. 

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  • Números históricos para o Paris: série invicta e 20 gols

    O Paris Saint-Germain se tornou o primeiro clube francês a vencer fora de casa por uma diferença de 6 gols na Liga dos Campeões desde a vitória do Olympique Lyonnais sobre o Dinamo Zagreb por 7 a 1, em 7 de dezembro de 2011, de acordo com as estatísticas da Stats Foot. 

    O Paris também se tornou o segundo clube na história a vencer uma equipe espanhola por uma diferença de 6 gols na Liga dos Campeões, depois do Bayern de Munique, que venceu o Barcelona por 8 a 2 em 14 de agosto de 2020.

    O Paris conquistou outro feito ao ser o primeiro clube na história da Liga dos Campeões a marcar 6 gols fora de casa diante de uma equipe espanhola, superando o Monaco, que marcou 5 gols contra o La Coruña em 8 de dezembro de 2004. 

    O Paris não perdeu nenhuma partida em seus últimos 14 confrontos na Liga dos Campeões (10 vitórias e 4 empates), igualando a melhor sequência invicta na história da competição, registrada pelo Lyon entre dezembro de 2004 e março de 2006. 

    O Paris também chegou a 20 gols após 4 rodadas na Liga dos Campeões nesta temporada, estabelecendo um recorde nesta fase, superando os 17 gols que marcou na (fase de grupos) da temporada 2017-2018.

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