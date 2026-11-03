O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória histórica sobre o Villarreal pelo placar de 6 a 0 na quarta rodada da fase de liga da Champions League, registrando a sua maior vitória como visitante na história das competições europeias.
A equipe francesa abriu o placar com João Neves aos 9 minutos, e em seguida o Paris aproveitou uma falha do goleiro Peter Gulácsi aos 12 minutos, quando Désiré Doué marcou o segundo gol, antes de Senny Mayulu acrescentar o terceiro aos 13 minutos, seguido por Fabián Ruiz aos 17 minutos.
No segundo tempo, Ruiz voltou a balançar as redes com o quinto gol aos 50 minutos. Poucos minutos após entrar em campo, o jovem jogador David Boly conseguiu marcar o sexto gol aos 78 minutos, selando a goleada avassaladora da equipe do técnico Enrique, além de uma série de recordes, alguns deles inéditos.