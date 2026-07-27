O especialista em finanças do futebol Stefan Borson expressou grande frustração pelo fato de ainda não ter sido tomada uma decisão final no caso do FFP, apesar de a audiência ter sido encerrada em dezembro de 2024. O atraso já se estende por quase dois anos desde então, deixando uma nuvem de incerteza sobre a liga que, na opinião de muitos, deveria ter sido dissipada muito antes para proteger a integridade da competição.

“A sensação geral no setor é de que ainda não houve uma decisão, por mais surpreendente que isso seja. Após 19 meses, quase 20 meses, ainda não há decisão. Totalmente inaceitável, é claro, além de todas as expectativas das partes sobre quando receberiam uma decisão. Em grande parte inexplicável por qualquer norma esportiva nesse tipo de questão”, explicou Borson à talkSPORT.

“Mas esses casos estão demorando muito. Quero dizer, temos também a situação das acusações contra o Chelsea por parte da FA. Essa audiência foi realizada em novembro. Foi uma audiência apenas para determinação de sanções, uma audiência muito simples, e ainda estamos aguardando o resultado, o que já vem se arrastando há cerca de oito ou nove meses.

“Então, eu realmente não sei o que está acontecendo com esses casos em termos de prazos e por que estão se prolongando tanto, mas estão completamente fora dos parâmetros da normalidade. A maioria das decisões é proferida muito antes disso.”