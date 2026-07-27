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“Não aconteceu nada” - Enzo Maresca reage ao processo de 115 acusações relacionadas ao FFP no Manchester City, enquanto o atraso no veredicto é considerado “inexplicável”
Maresca mantém a calma em meio à tempestade jurídica
Maresca entrou no debate em torno da longa batalha judicial do clube com a Premier League. O italiano, que assumiu o comando após a saída de Pep Guardiola, teve que responder a perguntas sobre as 115 supostas violações das regras do Fair Play Financeiro cometidas pelo City durante sua primeira grande coletiva de imprensa. Apesar da gravidade da situação, que remonta ao período entre 2009 e 2018, Maresca foi rápido em minimizar o impacto da investigação nos preparativos de seu time para a nova temporada.
“A única coisa que posso dizer é que, há três anos, na temporada do triplo, eu estava aqui [como assistente de Guardiola], e ouvia-se o mesmo sobre isso. Em três anos, continua tudo igual”, disse o ex-técnico do Chelsea. “Nada aconteceu. Pessoalmente, não tenho nenhuma preocupação.”
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Especialista em finanças critica atraso no veredicto
O especialista em finanças do futebol Stefan Borson expressou grande frustração pelo fato de ainda não ter sido tomada uma decisão final no caso do FFP, apesar de a audiência ter sido encerrada em dezembro de 2024. O atraso já se estende por quase dois anos desde então, deixando uma nuvem de incerteza sobre a liga que, na opinião de muitos, deveria ter sido dissipada muito antes para proteger a integridade da competição.
“A sensação geral no setor é de que ainda não houve uma decisão, por mais surpreendente que isso seja. Após 19 meses, quase 20 meses, ainda não há decisão. Totalmente inaceitável, é claro, além de todas as expectativas das partes sobre quando receberiam uma decisão. Em grande parte inexplicável por qualquer norma esportiva nesse tipo de questão”, explicou Borson à talkSPORT.
“Mas esses casos estão demorando muito. Quero dizer, temos também a situação das acusações contra o Chelsea por parte da FA. Essa audiência foi realizada em novembro. Foi uma audiência apenas para determinação de sanções, uma audiência muito simples, e ainda estamos aguardando o resultado, o que já vem se arrastando há cerca de oito ou nove meses.
“Então, eu realmente não sei o que está acontecendo com esses casos em termos de prazos e por que estão se prolongando tanto, mas estão completamente fora dos parâmetros da normalidade. A maioria das decisões é proferida muito antes disso.”
Possíveis sanções e confiança do clube
O que está em jogo não poderia ser maior, com possíveis punições que vão desde pesadas multas financeiras e proibições de contratações até deduções de pontos que poderiam comprometer a posição do City na Premier League. No entanto, Borson acredita que as contratações do City neste verão, incluindo a aquisição de Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 116 milhões de libras — um recorde para o clube —, indicam que eles estão confiantes de que serão absolvidos.
“Todos os sinais que o clube tem dado em termos de gastos e de colocar o dinheiro onde está a boca sugerem que eles acham que já venceram”, acrescentou Borson. “É mais provável que o City saia vitorioso, considerando os comportamentos e o fato de que o que está sendo alegado é, por si só, improvável. Mas, é claro, se eles realmente fizeram isso, como já disse várias vezes, a punição será extremamente severa e não se tratará apenas de proibições de transferências ou medidas secundárias.”
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A perspectiva do Arsenal
A situação está sendo acompanhada de perto pelo Arsenal, novo campeão da Premier League. O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, que atuou como assistente no Etihad durante o período sob investigação, já foi questionado anteriormente sobre sua opinião a respeito do caso. Arteta tem mantido uma postura diplomática, tendo afirmado em 2024: “Isso é algo que cabe às autoridades resolver. Não é da nossa conta. Se eles estão jogando, isso significa que podem jogar e têm o direito de jogar. É isso.”
As duas equipes devem renovar sua rivalidade em campo muito em breve, com um confronto pela Community Shield marcado para 16 de agosto, em Cardiff.
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