Jan Huebner
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“Não acho que alguém vá bater esse recorde tão cedo”: Robin Fellhauer, do Augsburg, fala sobre gol que bateu recorde ao superar Manuel Neuer, do Bayern de Munique
Azarões aproveitam falha defensiva
Fellhauer escreveu seu nome na história da Bundesliga ao surpreender o gigante bávaro logo na saída de bola. O Bayern contribuiu para a própria derrocada quando um recuo mal calculado colocou sua defesa sob pressão imediata dentro da área. Atento à oportunidade, o meio-campista bloqueou o chute mal executado do goleiro veterano antes de mandar a bola para o gol vazio.
- Getty Images Sport
Marco histórico deixa meio-campista atônito
O autor do gol ficou tomado pela emoção diante daquele momento surreal e só percebeu a dimensão do feito quando um companheiro lhe contou a novidade durante uma paralisação por lesão no início da partida. Em entrevista à Bundesliga, o herói da equipe da casa não escondeu a surpresa: “Eu nem tinha percebido. Só na primeira paralisação por lesão, quando Gregor veio até mim e disse: ‘Parabéns, agora você paga as bebidas’, é que soube que alguma coisa tinha acontecido.”
Livros de recordes alemães recebem um novo nome
Marcado em apenas 8,37 segundos, o gol relâmpago superou o recorde de nove segundos que Karim Bellarabi e Kevin Volland dividiam desde 2014 e 2015, respectivamente. Ciente de que o momento histórico lhe garantiu um lugar na história da elite do futebol alemão, o meio-campista acrescentou: “Mas agora, depois da partida, a ficha está começando a cair um pouco. É uma sensação indescritível fazer parte de algo tão grandioso, algo que deixa seu nome para sempre no livro dos recordes. Não acho que alguém vá superar essa marca tão cedo.”
- Eibner
Líderes foragidos tropeçam durante perseguição
O empate caótico por 2 a 2 fez a equipe de Vincent Kompany perder a chance de reduzir a distância para o Borussia Dortmund, segundo colocado com 13 pontos. O Bayern segue dois pontos atrás após somar apenas 11 nas cinco primeiras rodadas do campeonato. Essas falhas defensivas causadas pela própria equipe servem de alerta para um habitual candidato a títulos, à medida que os compromissos nacionais e europeus se intensificam.
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