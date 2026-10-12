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imago-sport-1084312420.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa
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“Não acho que alguém vá bater esse recorde tão cedo”: Robin Fellhauer, do Augsburg, fala sobre gol que bateu recorde ao superar Manuel Neuer, do Bayern de Munique

R. Fellhauer
M. Neuer
Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg
Bayern de Munique
Bundesliga

Os livros de recordes da Bundesliga foram reescritos na tarde de sábado, quando o Augsburg surpreendeu o Bayern de Munique com um gol marcado antes mesmo que muitos torcedores encontrassem seus lugares. Foi um lance de puro oportunismo que deixou o gigante alemão atordoado e colocou em evidência um meio-campista até então pouco conhecido.

  • Azarões aproveitam falha defensiva

    Fellhauer escreveu seu nome na história da Bundesliga ao surpreender o gigante bávaro logo na saída de bola. O Bayern contribuiu para a própria derrocada quando um recuo mal calculado colocou sua defesa sob pressão imediata dentro da área. Atento à oportunidade, o meio-campista bloqueou o chute mal executado do goleiro veterano antes de mandar a bola para o gol vazio.


  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Marco histórico deixa meio-campista atônito

    O autor do gol ficou tomado pela emoção diante daquele momento surreal e só percebeu a dimensão do feito quando um companheiro lhe contou a novidade durante uma paralisação por lesão no início da partida. Em entrevista à Bundesliga, o herói da equipe da casa não escondeu a surpresa: “Eu nem tinha percebido. Só na primeira paralisação por lesão, quando Gregor veio até mim e disse: ‘Parabéns, agora você paga as bebidas’, é que soube que alguma coisa tinha acontecido.”

  • Livros de recordes alemães recebem um novo nome

    Marcado em apenas 8,37 segundos, o gol relâmpago superou o recorde de nove segundos que Karim Bellarabi e Kevin Volland dividiam desde 2014 e 2015, respectivamente. Ciente de que o momento histórico lhe garantiu um lugar na história da elite do futebol alemão, o meio-campista acrescentou: “Mas agora, depois da partida, a ficha está começando a cair um pouco. É uma sensação indescritível fazer parte de algo tão grandioso, algo que deixa seu nome para sempre no livro dos recordes. Não acho que alguém vá superar essa marca tão cedo.”

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    Líderes foragidos tropeçam durante perseguição

    O empate caótico por 2 a 2 fez a equipe de Vincent Kompany perder a chance de reduzir a distância para o Borussia Dortmund, segundo colocado com 13 pontos. O Bayern segue dois pontos atrás após somar apenas 11 nas cinco primeiras rodadas do campeonato. Essas falhas defensivas causadas pela própria equipe servem de alerta para um habitual candidato a títulos, à medida que os compromissos nacionais e europeus se intensificam.

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