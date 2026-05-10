Após as últimas semanas repletas de gols, o FC Bayern de Munique voltou a não sofrer gols na vitória conquistada com muito esforço contra o VfL Wolfsburg. No entanto, isso não teria sido possível sem o excelente goleiro Jonas Urbig; sem suas defesas, o campeão poderia muito bem estar perdendo no intervalo. Pois mesmo o time da “Cidade do Automóvel”, que corre o risco de rebaixamento, criou um número surpreendentemente alto de boas chances contra o Bayern nos primeiros 45 minutos.
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Nagelsmann e Tuchel provavelmente teriam reagido de outra forma! Por que mesmo uma vitória discreta em Wolfsburg revelou a genialidade de Vincent Kompany
Questionado sobre as razões para a atual fragilidade defensiva, o jovem Tom Bischof, após a vitória por 1 a 0, declarou à Sky com surpreendente franqueza: “É sempre ruim quando se leva tantos gols e sofre tantas chances contra. Infelizmente, assisti a alguns jogos de fora: ultimamente, temos deixado a desejar nos fundamentos da pressão defensiva, como ir direto para cima logo após a perda da bola.” Pouco depois, ele acrescentou: “Nas últimas semanas, nem sempre estive em campo, mas percebi isso de fora. Por isso, muitas vezes temos que percorrer distâncias desnecessariamente longas. Quando fazemos uma pressão defensiva rápida, marcamos muitos gols. Infelizmente, agora sofremos muitos gols.”
Agora, pode-se interpretar as declarações de Bischof como refrescantemente honestas e autoconfiantes. Mas o fato de um jogador de 20 anos, que ainda não é titular, criticar tão abertamente em seu primeiro ano no Bayern foi bastante surpreendente. Especialmente porque o próprio Bischof se excluiu indiretamente da maior parte de suas observações críticas, já que em Wolfsburg ele voltou a entrar em campo pela primeira vez em quatro semanas, após uma lesão muscular e duas partidas de 90 minutos no banco.
Lógico, portanto, que a primeira pergunta ao técnico do Bayern, Vincent Kompany, fosse para esclarecer se Bischof estava certo em suas críticas. A reação de Kompany: um sorriso largo e sereno, mas também uma declaração inequivocamente clara: “Não, claro que não. Ele é um jogador jovem e cometeu um erro nessa entrevista.” Palavras incomuns, se considerarmos que críticas públicas aos seus jogadores são normalmente um tabu para Kompany. Mas foi a maneira como ele reagiu que forneceu mais uma prova de onde reside, além das conquistas que lhe são atribuídas puramente do ponto de vista futebolístico em seu tempo até agora na Säbener Straße, um dos maiores talentos do belga: Ele tem o dom de sempre encontrar o tom certo no relacionamento interpessoal com seus jogadores, mesmo em situações desagradáveis. E com isso ele está um passo à frente da maioria dos outros treinadores, algo que estes só conseguem aprender de forma muito limitada.
A resposta de Kompany à notável entrevista de Bischof soou repreensiva, mas não condescendente. Foi coerente, mas longe de qualquer tom explosivo ou dramático. Ele simplesmente sorriu diante disso. E mesmo quando refutou a opinião de seu jogador com sua visão das coisas, ele o fez de forma totalmente tranquila: “O problema não é a falta de vontade de fazer a contra-pressão; assim você não consegue ganhar jogos. A questão é que nem sempre é preciso decidir os jogos nos primeiros dez, quinze minutos. Isso nem sempre dá certo. Começamos bem nos primeiros dez minutos, mas depois perdemos a paciência. Você pode fazer contra-pressão uma, duas ou três vezes, mas em algum momento as pernas começam a dar sinais de cansaço. Acho que jogamos muito melhor no segundo tempo, e isso se deveu à nossa conduta quando estávamos com a posse de bola.” Assim, simplesmente não era mais necessário voltar à contra-pressão com tanta frequência, porque a bola ficava mais tempo nas nossas linhas.
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O que Vincent Kompany tem a mais em relação aos seus antecessores no FC Bayern
É difícil de explicar, mas, intuitivamente, fica ainda mais claro o que constitui a força de Kompany nessas situações. Imagine se seus antecessores no FC Bayern, Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, tivessem sido confrontados diretamente com as críticas de um jogador ao próprio estilo de jogo. É fácil imaginar que eles teriam se queimado com isso. Não necessariamente no conteúdo, mas porque, em sua maneira de agir, às vezes não conseguem reagir de forma tão coerente quanto Kompany. “Tom é um ótimo rapaz. Mas agora é logo após o jogo e eu tinha um pouco mais de perspectiva”, disse então o técnico do FCB. Pronto, assunto encerrado.
Se a reação de Kompany às declarações de Bischof foi tão previsível quanto extraordinária, esses dois adjetivos, na verdade opostos, também se aplicaram a toda a noite de sábado do Bayern na lotada Volkswagen Arena. Com o título já garantido há muito tempo e a amarga decepção da eliminação da Liga dos Campeões três dias antes ainda na memória, era de se esperar que o Bayern perdesse um pouco da inspiração em Wolfsburg. No entanto, o quanto o 16º colocado da tabela incomodou o que é provavelmente o segundo melhor time da Europa atualmente foi, de fato, extraordinário.
“Eles poderiam ter marcado cinco gols, não jogamos nada bem”, analisou Bischof sobre o primeiro tempo. “Os primeiros dez minutos ainda foram ok, vimos como podíamos criar chances, mas depois simplesmente não continuamos assim.” Em vez disso, o Wolfsburg apareceu repetidamente com perigo na área do Bayern, mas Urbig, com defesas excepcionais, estava sempre no lugar certo. “A forma como o Manu (Neuer, nota do editor) defende sempre que tem a chance é brutal”, elogiou Bischof ao seu goleiro.
O FC Bayern de Munique é surpreendido pelo VfL Wolfsburg no primeiro tempo
Enquanto isso, o Bayern conseguiu apenas ocasionalmente colocar em apuros os Lobos, que defendiam de forma compacta. Harry Kane teve, de pênalti, a maior chance de longe, mas escorregou levemente ao tentar a cobrança aos 36 minutos e perdeu. Algo incomum, já que foi o primeiro pênalti perdido por Kane na Bundesliga em 25 tentativas. Mas, de certa forma, também era de se esperar. “Com o Harry, a gente tem sempre a certeza de que ele vai marcar. Mas até ele tem o direito de errar de vez em quando”, comentou Bischof.
Se o Bayern já havia apresentado primeiros tempos surpreendentemente fracos nas duas partidas anteriores da Bundesliga contra o Mainz 05 (4 a 3) e contra o Heidenheim (3 a 3) desde a conquista do título em 19 de abril, contra o Wolfsburg não foi diferente. A diferença: desta vez, não havia um jogo contra o Paris Saint-Germain pela frente e, por isso, Kompany não fez uma rotação tão radical. Com Kane, Michael Olise e Joshua Kimmich, os três talvez mais importantes jogadores de linha estavam no time titular, ao contrário do que aconteceu contra Mainz e Heidenheim.
Como, mesmo assim, quase nada deu certo, o clima no vestiário deve ter sido correspondentemente ruim. Era de se esperar que, no segundo tempo, assim como em Mainz e contra o Heidenheim, houvesse uma melhora significativa. Mas igualmente extraordinária. “Também elogiei a equipe pela reação. Não é fácil entrar em campo e praticamente virar o jogo. Fizemos isso novamente hoje no segundo tempo”, elogiou Kompany. Com Dieter Hecking, o técnico adversário também concordou com ele. O que seu colega “fez com o Bayern nesta temporada é outro nível. Certamente há mais pessoas envolvidas além do Vincent, mas é preciso parabenizar o Bayern pelas atuações que vem apresentando semana após semana. Mesmo hoje, não é algo óbvio que, após uma derrota como essa (contra o PSG, nota do editor), eles mantenham a pressão tão alta sobre nós e dêem tudo de si para ainda conseguir vencer este jogo. Isso merece um elogio”, disse Hecking.
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No FC Bayern, não querem saber de nenhum cenário ameaçador
Após o intervalo, o Bayern de repente se mostrou muito mais agressivo, cercou o Wolfsburg e praticamente não deu espaço para os donos da casa respirarem. As jogadas de perigo já não eram mais uma raridade, e a consequência lógica foi o gol de vitória fantástico de Olise (56’). Também neste caso: previsível, mas extraordinário. O gênio ofensivo avançou pela direita para dentro, como costuma fazer. Ele chutou com efeito no canto oposto, com seu forte pé esquerdo, como costuma fazer. E, como de costume, a bola entrou exatamente no ângulo. Um gol incrível, que, para o excepcional Olise, de alguma forma já se tornou quase rotina. “Michael colocou a barra tão alta para si mesmo que eu teria ficado desapontado se a bola não tivesse entrado – e isso é absurdo. Não deveria ser normal, mas ele nos acostumou a isso”, já havia dito Kompany no final de abril, quando Olise executou com sucesso sua jogada característica em Mainz.
Como ele repetiu a dose de forma impressionante em Wolfsburg, o Bayern teve novamente algo para comemorar, pouco menos de 72 horas após a eliminação contra o PSG. No próximo sábado, com certeza haverá ainda mais comemoração, quando o FCB receber seu 35º título de campeão nacional diante da torcida, após o confronto com o 1. FC Köln na última rodada da Bundesliga. E, mais uma semana depois, a próxima festa está marcada para Berlim, onde o adversário na final da Copa da Alemanha será o VfB Stuttgart.
Caso percam e percam a chance de conquistar a dobradinha nacional, a temporada seria, no fim das contas, uma decepção com apenas um título, perguntaram ao diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, antes do jogo em Wolfsburg, na Sky. “Pela maneira como jogamos futebol, somos campeões alemães, chegamos à semifinal da Liga dos Campeões e jogamos de igual para igual contra o melhor time da Europa. E estamos na final da Copa pela primeira vez em muito tempo, e queremos vencê-la”, minimizou Eberl, destacando uma “temporada muito, muito boa até agora”. Além disso, ele enfatizou: “O que também é um fato importante: quantas pessoas se entusiasmam, como é divertido assistir aos jogos do Bayern. Elas nunca foram torcedoras do Bayern, mas gostam de nos assistir porque é o futebol como se deseja. Não se ganha um troféu por isso, mas também conta.”
FC Bayern de Munique: Os últimos cinco jogos da temporada 2025/26
Data
Competição
Jogo
Sábado, 2 de maio
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Heidenheim 3 x 3
Quarta-feira, 6 de maio
Liga dos Campeões
FC Bayern x Paris Saint-Germain 1 x 1
Sábado, 9 de maio
Bundesliga
VfL Wolfsburg x FC Bayern 0 x 1
Sábado, 16 de maio
Bundesliga
FC Bayern x 1. FC Köln
Sábado, 23 de maio
Copa da Alemanha
FC Bayern x VfB Stuttgart