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“Nada mudou!”: presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, insiste que o clube segue confiante em provar inocência após 114 vereditos de culpa
Al Mubarak se mantém firme diante das acusações
Al Mubarak divulgou uma mensagem emocionada e determinada à torcida global do clube após a notícia bombástica do veredito da Premier League. Depois de uma investigação de quatro anos sobre as movimentações financeiras do clube entre 2009 e 2018, surgiram relatos na sexta-feira de que o City havia sido considerado culpado em 114 das 115 acusações originalmente apresentadas contra o clube.
Em um recado direto aos torcedores, Al Mubarak tentou acalmar a situação, enfatizando sua ligação de longa data com a instituição de Manchester. Escrevendo em uma carta do presidente aos torcedores do Manchester City, ele afirmou: "Faço parte deste clube há 18 anos. Tive o privilégio de estar com vocês no Etihad, em Wembley e em Istambul. Este clube é importante para mim, e vocês me mostraram e me disseram, repetidas vezes, o quanto o Manchester City é importante para vocês. É por isso que estou escrevendo a vocês hoje."
Ele acrescentou: "Após a cobertura da imprensa de sexta-feira, muitos de vocês terão passado a noite respondendo a perguntas e mensagens de amigos, familiares e colegas. Eu também. Foi isso que eu disse à minha família: o processo da Premier League ainda tem um longo caminho a percorrer, e nossa confiança e determinação em provar a inocência do clube são tão fortes quanto eram quando tudo isso começou."
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Navegando pela tempestade jurídica
A dimensão dos vereditos deixou o mundo do futebol atônito, com possíveis sanções que vão de pesadas multas e perda de pontos à retirada de títulos ou até mesmo à expulsão da elite. No entanto, Al Mubarak sustenta que a perspectiva interna do clube não mudou, apesar da pressão externa.
Ele continuou: "Há tantas coisas que eu gostaria de poder compartilhar com vocês para ajudar vocês a entender por que nos sentimos tão confiantes em nossa posição. Mas a estrita confidencialidade do processo legal e nossa determinação em respeitá-la significam que não posso fazer isso neste momento. Até esta carta passou por várias revisões jurídicas para garantir que esteja em conformidade. Peço que vocês leiam com atenção o comunicado que divulgamos na sexta-feira e o comunicado que emitimos em fevereiro de 2023. Cada palavra importa e continua sendo verdadeira."
"Embora algumas pessoas tenham se apressado em chegar às próprias conclusões, e haja muito barulho ao nosso redor, nada mudou. Já enfrentamos desafios juntos antes e prevalecemos. Ainda há muitos que querem minar o impulso do nosso clube. Não vamos lhes dar essa oportunidade."
Rodri defende o legado do clube
O sentimento de desafio foi repercutido pelo ex-meio-campista do City Rodri, que recentemente se transferiu para o Barcelona. O espanhol, que foi uma peça fundamental nos recentes sucessos históricos do clube, apontou a vitória anterior do City na Corte Arbitral do Esporte como um motivo para confiar na diretoria do clube.
Falando à imprensa, Rodri disse: "Enfrentamos algo semelhante em 2020, um processo judicial parecido. Uma acusação diferente, mas um processo semelhante. Lá também, em primeira instância, fomos considerados culpados, mas acreditávamos no clube e na inocência que o clube sustentava e, no fim, fomos absolvidos. Eu acredito no sistema de Justiça e acredito na inocência do clube."
"O que fizemos, eles não podem tirar de nós. É algo que não se paga com dinheiro, se paga com esforço, parceria e estando ombro a ombro todos os dias. Tivemos muito sucesso ao longo dos anos e aqui em Wembley, então posso dizer que tudo foi merecido e tivemos uma das melhores eras do futebol inglês."
- (C)Getty Images
Próximos jogos e sanções pendentes
Enquanto a batalha judicial segue em curso, o time principal precisa se preparar para voltar à ação após a pausa internacional. Al Mubarak destacou os próximos confrontos de peso contra o Liverpool, em Anfield, e um duelo da Champions League com o Paris Saint-Germain como oportunidades para a "família City" se unir.
O presidente concluiu sua mensagem ao focar nos desafios imediatos dentro de campo, afirmando: "Temos alguns momentos empolgantes pela frente após esta pausa internacional. Viajaremos para Anfield dentro de duas semanas e, depois, receberemos o Paris Saint-Germain na Champions League de volta ao Etihad Stadium, momentos que nos dão a oportunidade de celebrar a força da família Manchester City. Obrigado, como sempre, pelo apoio constante."
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