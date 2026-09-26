“Nada mudou!”: presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, insiste que o clube segue confiante em provar inocência após 114 vereditos de culpa

Al Mubarak divulgou uma mensagem emocionada e determinada à torcida global do clube após a notícia bombástica do veredito da Premier League. Depois de uma investigação de quatro anos sobre as movimentações financeiras do clube entre 2009 e 2018, surgiram relatos na sexta-feira de que o City havia sido considerado culpado em 114 das 115 acusações originalmente apresentadas contra o clube.

Em um recado direto aos torcedores, Al Mubarak tentou acalmar a situação, enfatizando sua ligação de longa data com a instituição de Manchester. Escrevendo em uma carta do presidente aos torcedores do Manchester City, ele afirmou: "Faço parte deste clube há 18 anos. Tive o privilégio de estar com vocês no Etihad, em Wembley e em Istambul. Este clube é importante para mim, e vocês me mostraram e me disseram, repetidas vezes, o quanto o Manchester City é importante para vocês. É por isso que estou escrevendo a vocês hoje."

Ele acrescentou: "Após a cobertura da imprensa de sexta-feira, muitos de vocês terão passado a noite respondendo a perguntas e mensagens de amigos, familiares e colegas. Eu também. Foi isso que eu disse à minha família: o processo da Premier League ainda tem um longo caminho a percorrer, e nossa confiança e determinação em provar a inocência do clube são tão fortes quanto eram quando tudo isso começou."