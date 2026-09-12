A dimensão dessa reformulação faz com que, aos 29 anos, Dias agora seja um dos jogadores mais experientes e um dos integrantes há mais tempo no elenco principal. Com mais de 250 jogos e uma sala de troféus com quatro títulos da Premier League e uma medalha de campeão da Champions League, ele serve como ponte entre o passado vencedor da Tríplice Coroa e o futuro reconstruído. Apesar da saída de amigos próximos e companheiros de longa data, Dias segue revigorado pelo desafio de provar que a cultura vencedora do City vai além de nomes individuais.

Dias, que recentemente renovou seu contrato até 2029, falou com franqueza sobre o lado emocional de ver figuras lendárias partirem. "Tenho 29 anos, vou fazer 30 no ano que vem, mas estou empolgado com tudo isso e com tudo no clube, o novo treinador, os novos jogadores, o novo desafio, caras de quem eu era muito próximo saindo", disse.

"É o ciclo da vida, você pode chamar assim, e é simplesmente como as coisas são. Sou grato por tudo isso. Sou grato pelas memórias que tenho com todos os que saíram e estou empolgado com a lembrança, sobre as memórias que vou criar com os que acabaram de chegar."

"Ainda sou muito ambicioso. Tomei a decisão de estar neste nível porque sinto que já ganhei tanto, mas talvez a coisa que seria minha maior recompensa fosse estar aqui por tantos anos jogando neste nível e tendo a consistência de ser ambicioso por tanto tempo."