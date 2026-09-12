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'Nada mudou' - novo capitão Rúben Dias faz alerta aos rivais em meio à revolução de £ 458 milhões do Manchester City
Uma nova era começa sob o comando de Enzo Maresca
Após a saída de Pep Guardiola depois de uma década de domínio, o Manchester City investiu um valor recorde da Premier League de £ 458 milhões para reformular o elenco para Enzo Maresca. Embora a perda de pilares como Rodri, Bernardo Silva e John Stones tenha sinalizado o fim de uma era, a chegada de Enzo Fernandez, Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi injetou nova energia no Etihad Stadium.
Ao refletir sobre sua nova responsabilidade e a mudança no perfil do vestiário, Dias explicou que sua abordagem de liderança segue firme apesar da grande rotatividade de jogadores. "Em termos do papel que tenho, trata-se de tentar ser a melhor versão de si mesmo e, nesse sentido, nada mudou", disse Dias à BBC Sport. "Muitas pessoas saíram e muitos vencedores saíram, e agora chegaram novas pessoas com muita ambição, pessoas desesperadas para vencer, e isso também é o que faz o clube seguir em frente."
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O método de Maresca se consolida
A transição de Guardiola para Maresca poderia ter sido um obstáculo, mas a experiência anterior do italiano como auxiliar no clube garantiu uma adaptação sem problemas. O City começou a nova campanha com quatro vitórias consecutivas entre Premier League e Champions League, e Dias foi rápido ao elogiar a nomeação, destacando que a familiaridade de Maresca com a cultura interna do clube tem sido vital em um verão de mudanças tão radicais.
"Obviamente há muitas coisas, desde os treinos até alguns detalhes sobre a forma como pressionamos, detalhes sobre a forma como defendemos, e tudo isso faz parte da ideia do Enzo. Sinto que tudo está fazendo muito sentido. Todo mundo comprou a ideia. Todo mundo está empolgado com isso e há muita alegria nos treinos, o que é extremamente importante", explicou Dias.
Mantendo a ambição em um cenário em transformação
A dimensão dessa reformulação faz com que, aos 29 anos, Dias agora seja um dos jogadores mais experientes e um dos integrantes há mais tempo no elenco principal. Com mais de 250 jogos e uma sala de troféus com quatro títulos da Premier League e uma medalha de campeão da Champions League, ele serve como ponte entre o passado vencedor da Tríplice Coroa e o futuro reconstruído. Apesar da saída de amigos próximos e companheiros de longa data, Dias segue revigorado pelo desafio de provar que a cultura vencedora do City vai além de nomes individuais.
Dias, que recentemente renovou seu contrato até 2029, falou com franqueza sobre o lado emocional de ver figuras lendárias partirem. "Tenho 29 anos, vou fazer 30 no ano que vem, mas estou empolgado com tudo isso e com tudo no clube, o novo treinador, os novos jogadores, o novo desafio, caras de quem eu era muito próximo saindo", disse.
"É o ciclo da vida, você pode chamar assim, e é simplesmente como as coisas são. Sou grato por tudo isso. Sou grato pelas memórias que tenho com todos os que saíram e estou empolgado com a lembrança, sobre as memórias que vou criar com os que acabaram de chegar."
"Ainda sou muito ambicioso. Tomei a decisão de estar neste nível porque sinto que já ganhei tanto, mas talvez a coisa que seria minha maior recompensa fosse estar aqui por tantos anos jogando neste nível e tendo a consistência de ser ambicioso por tanto tempo."
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Foco no clássico de Manchester
Embora o projeto de longo prazo já esteja bem encaminhado, o foco imediato se volta para a rivalidade local que, para muitos torcedores, define a temporada do City. A viagem a Old Trafford no domingo representa o primeiro grande teste da era Maresca e uma chance para os novos contratados vivenciarem a intensidade do clássico de Manchester.
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