"É incrível a facilidade com que ele joga futebol. Isso é algo que provavelmente não veremos mais", disse Klopp sobre o capitão da Argentina, Lionel Messi, na MagentaTV, antes da segunda partida da Albiceleste na fase de grupos contra a Áustria.
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"Nada disso estava sujeito ao imposto sobre diversões!" Um antigo pesadelo de Jürgen Klopp deixa a lenda do futebol alemão entusiasmada na Copa do Mundo “como uma criança pequena”
Apesar de sua idade “bíblica” de 38 anos, Messi voltou a brilhar no grande palco da Copa do Mundo na estreia contra a Argélia e garantiu a vitória tranquila do atual campeão mundial com um hat-trick. Klopp, portanto, está “feliz como uma criança por poder vê-lo ao vivo mais uma vez”.
Antes disso, “não tive essa oportunidade com tanta frequência, praticamente só duas vezes – e nessas ocasiões eu estava na linha lateral como técnico”, lembrou Klopp: “Isso está muito longe de ser algo para se aproveitar. Lá você tem que pensar em como neutralizar o garoto. Não era nada que desse prazer. Agora eu pagaria imposto sobre o prazer!”
Messi se torna um pesadelo para o técnico Klopp apenas uma vez
De fato, Messi se tornou, pelo menos em um confronto direto, o pesadelo encarnado de Klopp. Na vitória por 3 a 0 na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões de 2019, Messi marcou dois gols contra o Liverpool nos últimos quinze minutos. O segundo gol de Messi, marcado com uma cobrança de falta espetacular, ficou especialmente na memória.
Já sobre o segundo e último confronto entre o técnico Klopp e o jogador Messi, o técnico de 59 anos deve relembrar com memórias bem mais positivas. Pois, após uma virada histórica, os Reds derrotaram Messi e o Barça por 4 a 0 na partida de volta, chegaram à final da Liga dos Campeões e, por fim, conquistaram o troféu contra o Tottenham.
Já se passaram sete anos desde então, e a idade avançada de Messi é bem perceptível. Klopp também está ciente disso ao avaliar as chances da Argentina de defender o título da Copa do Mundo. “Ele não está sozinho, precisa de muita ajuda. A equipe trabalha para ele”, disse ele. No fim das contas, porém, “pode-se esperar quase tudo de Messi! De certa forma, ele tem uma inteligência que poucos têm. No momento em que recebe a bola, ele muda o jogo como nenhum outro jogador jamais fez. É isso que o torna tão especial”, continuou Klopp, entusiasmado.
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Klopp não considera que a Áustria não tenha chances contra Messi e a Argentina: “Um adversário difícil para qualquer time”
O fato de Messi ser praticamente inexistente no trabalho defensivo não é, portanto, um problema para Klopp — nem mesmo na época em que Messi ainda era bem mais jovem: “Pep Guardiola disse certa vez: ‘No momento em que Lionel Messi não está com a bola, ele analisa todo o campo’. Eu costumava dizer: ‘Todos precisam colaborar, a menos que sejam Lionel Messi’. Alguém aí? Não, então todos vocês precisam participar.”
Apesar do jogador excepcional que é Messi e do coletivo abnegado dos argentinos, Klopp não espera que a segunda partida da Albiceleste na fase de grupos, contra a Áustria e o técnico Ralf Rangnick, seja um passeio. Pelo contrário. “Ralf Rangnick é o técnico perfeito para essa equipe! A Áustria não é favorita neste jogo, mas já se tornou um adversário difícil para qualquer time, porque é muito bem organizada na defesa”, previu Klopp.
Assim como a Argentina, a república alpina também venceu sua primeira partida na Copa do Mundo. Para ambas as seleções, conquistar um ponto provavelmente significaria a classificação para a próxima fase.