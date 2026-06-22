"Nada disso estava sujeito ao imposto sobre diversões!" Um antigo pesadelo de Jürgen Klopp deixa a lenda do futebol alemão entusiasmada na Copa do Mundo “como uma criança pequena”

De fato, Messi se tornou, pelo menos em um confronto direto, o pesadelo encarnado de Klopp. Na vitória por 3 a 0 na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões de 2019, Messi marcou dois gols contra o Liverpool nos últimos quinze minutos. O segundo gol de Messi, marcado com uma cobrança de falta espetacular, ficou especialmente na memória.

Já sobre o segundo e último confronto entre o técnico Klopp e o jogador Messi, o técnico de 59 anos deve relembrar com memórias bem mais positivas. Pois, após uma virada histórica, os Reds derrotaram Messi e o Barça por 4 a 0 na partida de volta, chegaram à final da Liga dos Campeões e, por fim, conquistaram o troféu contra o Tottenham.

Já se passaram sete anos desde então, e a idade avançada de Messi é bem perceptível. Klopp também está ciente disso ao avaliar as chances da Argentina de defender o título da Copa do Mundo. “Ele não está sozinho, precisa de muita ajuda. A equipe trabalha para ele”, disse ele. No fim das contas, porém, “pode-se esperar quase tudo de Messi! De certa forma, ele tem uma inteligência que poucos têm. No momento em que recebe a bola, ele muda o jogo como nenhum outro jogador jamais fez. É isso que o torna tão especial”, continuou Klopp, entusiasmado.