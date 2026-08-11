O ex-atacante da Juventus Dušan Vlahović e seu estafe deram o sinal verde inicial para a oferta do Besiktas: o contrato de três anos no valor de 10 milhões de euros por temporada foi acertado verbalmente hoje, e agora a documentação precisa ser aprovada do ponto de vista legal pelo jogador, após o que o sérvio poderá voar para Istambul dentro de 48 horas.