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Nada de retorno à Juventus, Vlahovic diz sim à oferta do Besiktas: acerto a um passo, os detalhes

Besiktas

O atacante sérvio, ex-Juventus, está perto de fechar com a equipe turca: aceita a proposta de um contrato de três anos por 10 milhões de euros por temporada.

O ex-atacante da Juventus Dušan Vlahović e seu estafe deram o sinal verde inicial para a oferta do Besiktas: o contrato de três anos no valor de 10 milhões de euros por temporada foi acertado verbalmente hoje, e agora a documentação precisa ser aprovada do ponto de vista legal pelo jogador, após o que o sérvio poderá voar para Istambul dentro de 48 horas.

  • De bianconero a bianconero

    Nada de retorno à Juventus portanto, mas a passagem do preto e branco da Velha Senhora para o preto e branco dos turcos de Istambul: há o sinal verde dele para o acordo de três anos, que agora está sendo fechado. O atacante sérvio definiu seu futuro e disse sim à proposta contratual do clube turco.



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  • O sim ao Besiktas

    O enigma em relação ao futuro de Vlahovic foi definitivamente resolvido: depois de ter ficado sem clube desde 1º de julho, na sequência dos quatro anos na Juventus, como informou Fabrizio Romano, o jogador nascido em 2000 finalmente tomou sua decisão e aceitou a oferta oficial do Besiktas.



  • A ÚLTIMA OFERTA

    A última investida do clube turco foi, de fato, decisiva e o ex-Fiorentina deu o sinal verde definitivo ao negócio, que será fechado com base em um contrato de três anos de dez milhões mais bônus e um generoso prêmio pela assinatura. Agora, aguarda-se com prudência o ok dos advogados aos contratos e depois estará tudo certo para a transferência de Vlahovic para a Turquia.

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