Nada de "brilhantismo" no espetáculo contra o PSG! Vincent Kompany continua à espera de uma resposta bem específica no Bayern de Munique

Na Bundesliga, ele começou a marcar gols como reserva de Gnabry, que na época estava apenas sendo poupado; nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, deu um impulso importante saindo do banco; e, após a lesão de Gnabry, voltou repentinamente a ser titular. Seis pontos em sete jogos. Musiala parecia determinado e em forma; ao mesmo tempo, seus passes ficavam cada vez mais geniais e seus dribles, cada vez mais habilidosos.

“É uma coincidência que essa lesão do Serge tenha acontecido agora e que o Jamal não esteja mais tão longe”, disse o técnico Vincent Kompany na época. “Ele está fisicamente muito perto do seu melhor nível. Correr, pressionar, vencer duelos – ele consegue fazer tudo isso agora. Resta apenas uma pergunta: quando esse Magic Musiala vai voltar? Esse Jamal no seu melhor momento. Quando essa liberdade total voltar, e ela vai voltar, então você terá uma versão aprimorada de Jamal Musiala. E, como técnico, estou ansioso por isso.”

Como próximo grande adversário, o deus do futebol presenteou o FC Bayern, na semifinal da Liga dos Campeões, com o PSG, justamente o PSG! Aquela equipe contra a qual Musiala havia fraturado a tíbia no verão passado, na eliminação do Mundial de Clubes. Justamente contra o PSG, ele de repente voltou a ser titular e a ser fundamental. O momento ideal para o retorno do “Magic Musiala”. Seria uma daquelas histórias que (você já deve estar imaginando!) só o futebol escreve, é claro.