A lesão no adutor de Serge Gnabry foi um grande revés para o Bayern de Munique, já que o jogador de 30 anos vinha passando por um renascimento impressionante ao longo desta temporada. Ao substituir Jamal Musiala, que estava afastado por lesão de longa duração, Gnabry conquistou uma vaga no time titular e teve um desempenho tão bom que Musiala não conseguiu recuperar sua posição mesmo após se recuperar, no início deste ano. Gnabry continuou a ser titular em todos os jogos importantes, até se lesionar em meados de abril. Fora da temporada, fora da Copa do Mundo.
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Nada de "brilhantismo" no espetáculo contra o PSG! Vincent Kompany continua à espera de uma resposta bem específica no Bayern de Munique
A sorte na infelicidade: a lesão de Gnabry ocorreu justamente numa fase em que Musiala estava voltando à sua melhor forma. Em março, Musiala havia ficado de fora novamente devido a problemas no tornozelo, teve que cancelar sua participação nos jogos pela seleção e ouviu de Oliver Kahn que, em determinadas circunstâncias, deveria abrir mão de disputar a Copa do Mundo.
Em abril, porém, Musiala de repente voltou a brilhar e encadeou várias atuações excelentes.
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FC Bayern: Jamal Musiala voltou a atingir seu melhor nível em abril
Na Bundesliga, ele começou a marcar gols como reserva de Gnabry, que na época estava apenas sendo poupado; nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, deu um impulso importante saindo do banco; e, após a lesão de Gnabry, voltou repentinamente a ser titular. Seis pontos em sete jogos. Musiala parecia determinado e em forma; ao mesmo tempo, seus passes ficavam cada vez mais geniais e seus dribles, cada vez mais habilidosos.
“É uma coincidência que essa lesão do Serge tenha acontecido agora e que o Jamal não esteja mais tão longe”, disse o técnico Vincent Kompany na época. “Ele está fisicamente muito perto do seu melhor nível. Correr, pressionar, vencer duelos – ele consegue fazer tudo isso agora. Resta apenas uma pergunta: quando esse Magic Musiala vai voltar? Esse Jamal no seu melhor momento. Quando essa liberdade total voltar, e ela vai voltar, então você terá uma versão aprimorada de Jamal Musiala. E, como técnico, estou ansioso por isso.”
Como próximo grande adversário, o deus do futebol presenteou o FC Bayern, na semifinal da Liga dos Campeões, com o PSG, justamente o PSG! Aquela equipe contra a qual Musiala havia fraturado a tíbia no verão passado, na eliminação do Mundial de Clubes. Justamente contra o PSG, ele de repente voltou a ser titular e a ser fundamental. O momento ideal para o retorno do “Magic Musiala”. Seria uma daquelas histórias que (você já deve estar imaginando!) só o futebol escreve, é claro.
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Max Eberl: “Talvez ele não tenha se destacado tanto quanto os outros”
Como era de se esperar, Musiala foi titular na partida de ida contra o PSG. E então… nada. Do lado de Munique, foram outros que deram o show: Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz. Apesar dos quatro gols, Musiala não registrou nenhum chute a gol, nenhuma assistência, apenas uma chance desperdiçada por azar. Além disso, apenas 26 passes, o segundo menor número entre todos os titulares. Bem à frente de Alphonso Davies, que, para completar, ficou em campo 34 minutos a menos.
A partida passou completamente ao lado de Musiala. Pelo menos até certo ponto, isso também se deveu à dinâmica do jogo. O jogo foi de um lado para o outro, principalmente pelas laterais e sem passar pelo meio-campo. De fato, a bola evitou o meio-campo como se houvesse pregos espalhados por lá. Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, na dupla de volantes, ansiavam por participação no jogo de forma tão vã quanto Musiala à frente deles.
“Não achei que ele tenha passado despercebido contra o Paris”, rebateu o diretor esportivo Max Eberl às críticas a Musiala de forma um pouco benevolente demais, mas o que ele poderia dizer? Línguas maliciosas poderiam comentar: Musiala chamou a atenção, afinal, aos 33 minutos, quando deixou João Neves passar em um escanteio e, com isso, causou o 1 a 2 provisório. “Ele talvez não tenha brilhado tanto quanto os outros, mas trabalhou incrivelmente muito pela equipe”, acrescentou Eberl, com toda a razão. Musiala disputou 15 duelos, o segundo maior número depois de Olise, e venceu dez deles.
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FC Bayern: Jamal Musiala continuou sem brilhar contra o Heidenheim
Quatro dias após o espetáculo em Paris, em uma partida da Bundesliga (pelo menos do ponto de vista de Munique) relativamente sem importância contra o 1. FC Heidenheim, Musiala foi um dos únicos quatro jogadores a permanecer na escalação inicial. Mas, assim como em Paris, não havia nenhum sinal do “Magic Musiala” mesmo contra o lanterna da tabela. “Ele, assim como os outros, não estava 100% no jogo”, avaliou Eberl após o 3 a 3. Ele conseguiu um chute sem perigo e, no intervalo, Kompany o tirou de campo.
“Ele acumulou minutos, então vejo isso de forma positiva”, disse Eberl e garantiu: “Ele vai nos ajudar na quarta-feira.” Na partida de volta contra o PSG, Musiala tem, de qualquer forma, uma segunda chance de escrever uma história especial de reviravoltas. Apesar da carta de recomendação de Leon Goretzka contra o Heidenheim, que incluiu dois gols, a vaga de Musiala no time titular não está em risco.