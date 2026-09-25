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Nada de barbeiros! Zinedine Zidane impõe restrição à seleção da França, e Kylian Mbappe e Michael Olise enfrentam nova regra bizarra
Barbeiros barrados em Clairefontaine
Em uma medida que causou choque no mundo da moda do futebol, Zidane teria proibido cabeleireiros de entrarem no centro de treinamento da seleção francesa. A figura lendária, que sucedeu Didier Deschamps após a Copa do Mundo de 2026, aparentemente está determinada a direcionar o foco coletivo totalmente para as questões dentro de campo.
De acordo com informações do veículo francês L’Équipe, o novo técnico está fechando as portas para estilistas externos para garantir que suas estrelas não fiquem preocupadas com a aparência durante a pausa internacional.
A diretriz é particularmente significativa diante do perfil estrelado do atual elenco. Astros como Mbappe e Olise frequentemente estiveram na vanguarda das tendências de estilo, mas agora terão de garantir que seus cuidados pessoais sejam resolvidos antes de se apresentarem.
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Fim do desfile de moda de Clairefontaine
A repressão de Zidane vai além da cadeira do barbeiro, já que ele também mirou o circo midiático que normalmente cerca a chegada da França.
Por anos, a caminhada do carro até a residência de Clairefontaine serviu como uma passarela improvisada, com jogadores exibindo looks extravagantes de grife que dominavam as conversas nas redes sociais. Essa tradição, que frequentemente provocava longos debates sobre o foco dos jogadores e o comercialismo, agora é coisa do passado sob as diretrizes muito mais rígidas do novo regime.
Zidane quer foco no futebol
O técnico teria limitado a presença de fotógrafos e equipes de filmagem durante essas chegadas para evitar que o elenco seja tratado como celebridade, e não como atleta.
Segundo o AS, "Outra mudança introduzida por Zidane é a eliminação da enorme presença da mídia do lado de fora de Clairefontaine para cobrir e transmitir a chegada dos jogadores da seleção francesa ao local onde estão hospedados. Isso era um verdadeiro evento, já que muitos jogadores chegavam vestidos com roupas que provocavam longos debates na mídia."
Está claro que o ex-treinador do Real Madrid quer que os holofotes permaneçam firmemente sobre a bola.
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Um cronograma de testes para a França
A postura linha-dura de Zidane será colocada à prova quase imediatamente, já que a França se prepara para uma série de compromissos internacionais desafiadores. A próxima agenda da Liga das Nações coloca a França diante de adversários fortes, como Itália e Bélgica, além de um confronto contra a Turquia.
Essas partidas representam os primeiros obstáculos competitivos reais para o novo treinador, e ele claramente acredita que um ambiente "sem firulas" é a melhor forma de preparar seu elenco para as exigências táticas de uma competição europeia de primeira linha.
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