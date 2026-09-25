Em uma medida que causou choque no mundo da moda do futebol, Zidane teria proibido cabeleireiros de entrarem no centro de treinamento da seleção francesa. A figura lendária, que sucedeu Didier Deschamps após a Copa do Mundo de 2026, aparentemente está determinada a direcionar o foco coletivo totalmente para as questões dentro de campo.

De acordo com informações do veículo francês L’Équipe, o novo técnico está fechando as portas para estilistas externos para garantir que suas estrelas não fiquem preocupadas com a aparência durante a pausa internacional.

A diretriz é particularmente significativa diante do perfil estrelado do atual elenco. Astros como Mbappe e Olise frequentemente estiveram na vanguarda das tendências de estilo, mas agora terão de garantir que seus cuidados pessoais sejam resolvidos antes de se apresentarem.