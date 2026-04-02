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Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Ahmed Refaat

Traduzido por

"Na verdade, não me beneficiei" – Kylian Mbappé revela seus verdadeiros sentimentos em relação a Luis Enrique dois anos após deixar o PSG para se juntar ao Real Madrid

K. Mbappe
Luis Enrique
PSG
Campeonato Francês
Real Madrid
La Liga

Kylian Mbappé falou abertamente sobre as complexidades de sua última temporada no Paris Saint-Germain e revelou seus verdadeiros sentimentos em relação a Luis Enrique. O campeão da Copa do Mundo de 2018, que teve uma passagem lendária de sete anos pelo Parc des Princes antes de finalmente concretizar sua tão esperada transferência para o Real Madrid, refletiu sobre como as circunstâncias de sua saída influenciaram sua formação como jogador de futebol.

  • Um último ano cheio de altos e baixos em Paris

    Em entrevista ao podcast “The Bridge” com Aurélien Tchouaméni e Achraf Hakimi, Mbappé disse, quando questionado sobre sua relação com o técnico do PSG: “Luis Enrique é um excelente treinador, ele diz o que pensa com franqueza. Infelizmente, meu último ano com ele foi cheio de altos e baixos, então não consegui tirar o máximo proveito dele.”

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    Viver sob a "espada de Dâmocles"

    A tensão entre Mbappé e a diretoria do PSG foi palpável ao longo da temporada 2023-24, começando com sua exclusão do elenco principal durante a pré-temporada de verão. Mbappé se referiu a esse período como estar “no sótão”, uma situação que prejudicou toda a sua integração ao sistema tático de Luis Enrique.

    “No primeiro mês, eu não estava lá, estava no sótão. Então voltei e disse a mim mesmo: tenho a espada de Dâmocles pairando sobre mim; a qualquer momento vão cortar minha cabeça, então talvez eu tenha que sair de novo”, explicou Mbappé. Essa incerteza criou um ambiente difícil para o atacante se adaptar plenamente às exigências específicas de Luis Enrique.

  • Foco dividido e limitações táticas

    À medida que a temporada avançava e sua transferência para o Real Madrid se tornava um segredo aberto, o tempo de jogo de Mbappé na Ligue 1 começou a diminuir. Luis Enrique afirmou, em declaração que ficou famosa na época, que a equipe precisava “aprender a jogar sem Kylian”, muitas vezes substituindo o craque ou deixando-o no banco em partidas nacionais, enquanto o reservava para as noites europeias.

    Mbappé admitiu que essa dinâmica o impediu de atingir seu auge sob o comando do espanhol. “Sabe, temos um bom relacionamento. Depois que tomei a decisão de sair, nos últimos três ou quatro meses eu não jogava mais, ele só me mantinha para a Liga dos Campeões”, disse ele. “Minha cabeça estava metade aqui (em Paris) e metade lá (em Madri), então, tecnicamente, eu não me beneficiei. Eu me beneficiei como admirador do futebol; gostei de assistir de fora porque amo futebol. Veja bem, quando você ama futebol, você assiste, não importa onde esteja.”



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    O respeito pelo técnico do PSG permanece

    Mbappé também não hesitou em elogiar a perspicácia tática de Luis Enrique. O caráter exigente do espanhol foi destacado em um documentário, no qual ele desafiou Mbappé a defender como o ícone da NBA Michael Jordan, incentivando-o a pressionar os adversários com mais intensidade.

    Mbappé concluiu reiterando seu respeito profissional pelo ex-técnico do Barcelona. “Não me beneficiei muito, mas ele é um bom treinador, realmente entende de futebol”, afirmou o francês. Agora que já se adaptou à vida no Santiago Bernabéu, as reflexões de Mbappé oferecem um raro vislumbre do desgaste mental de uma das sagas de transferência mais badaladas da história moderna.

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