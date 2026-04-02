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"Na verdade, não me beneficiei" – Kylian Mbappé revela seus verdadeiros sentimentos em relação a Luis Enrique dois anos após deixar o PSG para se juntar ao Real Madrid
Um último ano cheio de altos e baixos em Paris
Em entrevista ao podcast “The Bridge” com Aurélien Tchouaméni e Achraf Hakimi, Mbappé disse, quando questionado sobre sua relação com o técnico do PSG: “Luis Enrique é um excelente treinador, ele diz o que pensa com franqueza. Infelizmente, meu último ano com ele foi cheio de altos e baixos, então não consegui tirar o máximo proveito dele.”
- AFP
Viver sob a "espada de Dâmocles"
A tensão entre Mbappé e a diretoria do PSG foi palpável ao longo da temporada 2023-24, começando com sua exclusão do elenco principal durante a pré-temporada de verão. Mbappé se referiu a esse período como estar “no sótão”, uma situação que prejudicou toda a sua integração ao sistema tático de Luis Enrique.
“No primeiro mês, eu não estava lá, estava no sótão. Então voltei e disse a mim mesmo: tenho a espada de Dâmocles pairando sobre mim; a qualquer momento vão cortar minha cabeça, então talvez eu tenha que sair de novo”, explicou Mbappé. Essa incerteza criou um ambiente difícil para o atacante se adaptar plenamente às exigências específicas de Luis Enrique.
Foco dividido e limitações táticas
À medida que a temporada avançava e sua transferência para o Real Madrid se tornava um segredo aberto, o tempo de jogo de Mbappé na Ligue 1 começou a diminuir. Luis Enrique afirmou, em declaração que ficou famosa na época, que a equipe precisava “aprender a jogar sem Kylian”, muitas vezes substituindo o craque ou deixando-o no banco em partidas nacionais, enquanto o reservava para as noites europeias.
Mbappé admitiu que essa dinâmica o impediu de atingir seu auge sob o comando do espanhol. “Sabe, temos um bom relacionamento. Depois que tomei a decisão de sair, nos últimos três ou quatro meses eu não jogava mais, ele só me mantinha para a Liga dos Campeões”, disse ele. “Minha cabeça estava metade aqui (em Paris) e metade lá (em Madri), então, tecnicamente, eu não me beneficiei. Eu me beneficiei como admirador do futebol; gostei de assistir de fora porque amo futebol. Veja bem, quando você ama futebol, você assiste, não importa onde esteja.”
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O respeito pelo técnico do PSG permanece
Mbappé também não hesitou em elogiar a perspicácia tática de Luis Enrique. O caráter exigente do espanhol foi destacado em um documentário, no qual ele desafiou Mbappé a defender como o ícone da NBA Michael Jordan, incentivando-o a pressionar os adversários com mais intensidade.
Mbappé concluiu reiterando seu respeito profissional pelo ex-técnico do Barcelona. “Não me beneficiei muito, mas ele é um bom treinador, realmente entende de futebol”, afirmou o francês. Agora que já se adaptou à vida no Santiago Bernabéu, as reflexões de Mbappé oferecem um raro vislumbre do desgaste mental de uma das sagas de transferência mais badaladas da história moderna.