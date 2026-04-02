"Na verdade, não me beneficiei" – Kylian Mbappé revela seus verdadeiros sentimentos em relação a Luis Enrique dois anos após deixar o PSG para se juntar ao Real Madrid

A tensão entre Mbappé e a diretoria do PSG foi palpável ao longo da temporada 2023-24, começando com sua exclusão do elenco principal durante a pré-temporada de verão. Mbappé se referiu a esse período como estar “no sótão”, uma situação que prejudicou toda a sua integração ao sistema tático de Luis Enrique.

“No primeiro mês, eu não estava lá, estava no sótão. Então voltei e disse a mim mesmo: tenho a espada de Dâmocles pairando sobre mim; a qualquer momento vão cortar minha cabeça, então talvez eu tenha que sair de novo”, explicou Mbappé. Essa incerteza criou um ambiente difícil para o atacante se adaptar plenamente às exigências específicas de Luis Enrique.