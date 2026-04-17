Tão decidida quanto costuma ser em campo, Elisa Senß contornou com segurança as insistentes perguntas sobre o futuro. “O que posso dizer sobre os rumores é que, na verdade, isso não me surpreende”, respondeu a zagueira da seleção alemã: “Eu mostro meu desempenho no clube. Eu mostro meu desempenho na seleção nacional.”
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"Na verdade, isso não me surpreende!" Será que o FC Bayern vai conseguir uma grande contratação?
Especulações sobre uma cláusula de rescisão no Eintracht Frankfurt, suposto interesse do FC Bayern ou de clubes ingleses também acompanham Senß no seio da seleção nacional. Para ela, o importante é poder jogar internacionalmente. “Eu sei”, enfatizou a jogadora de 28 anos, “que dei mais um salto nos últimos anos e que, naturalmente, sempre quero atuar no mais alto nível.”
Isso também vale para o rápido reencontro com a Áustria nas eliminatórias da Copa do Mundo, no sábado, em Ried, quatro dias após o 5 a 1 em Nuremberg. Pois, na ausência da lesionada Lena Oberdorf, que está trabalhando para seu próximo retorno após sua segunda ruptura do ligamento cruzado, Senß há muito se tornou um pilar absoluto no meio-campo alemão.
O caminho para o papel principal foi, no entanto, atípico para a jogadora de 1,61 metro. Durante seu período no SGS Essen, Senß trabalhou, além do futebol, como assistente médica; na cirurgia de trauma da Clínica Universitária de Essen, ela vivenciou “situações bastante intensas”. Como em casos de ortopedia oncológica, amputações e acidentes de motocicleta.
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Elisa Senß seria uma jogadora predestinada para a Premier League
Uma dupla carga de trabalho que, no fundo, “lhe deu muito prazer”, pois: “Adoro ajudar as pessoas.” No entanto, só no final de 2023, aos 26 anos, ela conseguiu chegar à seleção nacional como profissional em tempo integral. Trinta e três partidas pela seleção depois, ela goza de grande prestígio ao lado de Sjoeke Nüsken — e, segundo relatos da mídia, poderia deixar o Frankfurt no verão por uma quantia na casa dos seis dígitos, um ano antes do término de seu contrato.
A Inglaterra também parece uma opção óbvia, tendo em vista seu estilo de jogo agressivo. “Acho que no futebol tudo pode acontecer muito rápido”, comentou Senß sobre os rumores que fervilham. Seu foco, ela garantiu, está na reta final da temporada com o Eintracht, que, em terceiro lugar na tabela da Bundesliga, ainda luta pela classificação para a Liga dos Campeões, e também na seleção nacional.
Com nove pontos e 14 gols a favor contra 1, a Alemanha está no caminho certo para conquistar o primeiro lugar do grupo e, consequentemente, a vaga direta na disputa pelo título da Copa do Mundo de 2027 no Brasil. No entanto, assim como o técnico da seleção alemã, Christian Wück, Senß também identificou ainda muito potencial de melhoria, especialmente no jogo ofensivo. A “qualidade dos passes” e o “jogo nos espaços” precisam melhorar acima de tudo, exigiu a jogadora nascida em Oldenburg.
Por mais clara que tenha sido a primeira parte, graças a um aumento de rendimento após o intervalo, Senß não espera de forma alguma um passeio no duelo de vizinhos no Innkreis. “A Áustria vai se posicionar defensivamente”, é o seu receio: “Eles vão estacionar dois ônibus na frente da defesa.”