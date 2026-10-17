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Yosua Arya
Traduzido por

“Na verdade, estou bastante satisfeito”: técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, ironiza La Liga por suspensão de quatro jogos de Vinicius Junior

Vinicius Junior
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, reagiu com seu sarcasmo habitual à suspensão de Vinicius Junior por quatro jogos em La Liga. O ponta brasileiro será um desfalque importante no próximo clássico contra o Barcelona após ter sido expulso diante do Villarreal.

  • Uma expulsão que custou caro

    O Madrid sofreu um duro golpe depois que Vinicius recebeu uma suspensão de quatro jogos do Comitê Disciplinar da Liga. A punição severa veio após sua expulsão durante a recente vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal.

    O brasileiro de 26 anos ainda não conseguiu mostrar sua melhor forma nesta temporada, com apenas um gol em oito jogos no campeonato. Sua ausência prolongada obrigará o clube a reorganizar o ataque para vários compromissos importantes em competições nacionais.

    A duração da suspensão reflete a gravidade do incidente que levou ao cartão vermelho. A punição cria um grande problema para o clube na tentativa de seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A resposta sarcástica de Mourinho

    Mourinho é conhecido por falar o que pensa e não se conteve ao ser questionado sobre a longa suspensão de seu jogador. O técnico português optou por uma resposta carregada de ironia ao abordar a situação.

    “Quanto à suspensão de quatro jogos, estou até bastante satisfeito”, disse Mourinho aos jornalistas. “Achei que dariam ainda mais jogos a ele! Eu até esperava que, com o Real Madrid apresentando um recurso, acrescentassem mais um ou dois jogos. É como se estivessem dizendo: ‘Fique calmo, fique quieto. Você pegou quatro jogos, então não diga mais nada’.”

  • Fora do clássico decisivo

    A consequência mais prejudicial dessa suspensão de quatro jogos é que Vinicius perderá o próximo clássico contra o grande rival Barcelona. Ficar sem um jogador de seu nível em uma partida tão importante é um enorme revés.

    Os jogos contra o Barcelona muitas vezes definem os rumos da disputa pelo título na Espanha. Não poder contar com uma de suas principais armas ofensivas deixa o Real Madrid em clara desvantagem antes mesmo de a bola rolar.

    O clube entrou com um recurso na esperança de reduzir a suspensão, mas não obteve resultado. Agora, terá de enfrentar uma sequência complicada de jogos sem seu ponta.

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  • José MourinhoGetty

    Em busca de soluções imediatas

    Mourinho terá agora de encontrar uma solução tática para suprir a ausência de Vinicius pelo lado esquerdo nas próximas semanas. O elenco será exigido ao tentar lidar com a perda do dinâmico atacante brasileiro. As atenções se voltarão imediatamente para como Mourinho reorganizará sua escalação titular.

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