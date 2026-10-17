O Madrid sofreu um duro golpe depois que Vinicius recebeu uma suspensão de quatro jogos do Comitê Disciplinar da Liga. A punição severa veio após sua expulsão durante a recente vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal.

O brasileiro de 26 anos ainda não conseguiu mostrar sua melhor forma nesta temporada, com apenas um gol em oito jogos no campeonato. Sua ausência prolongada obrigará o clube a reorganizar o ataque para vários compromissos importantes em competições nacionais.

A duração da suspensão reflete a gravidade do incidente que levou ao cartão vermelho. A punição cria um grande problema para o clube na tentativa de seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.