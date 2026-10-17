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“Na verdade, estou bastante satisfeito”: técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, ironiza La Liga por suspensão de quatro jogos de Vinicius Junior
Uma expulsão que custou caro
O Madrid sofreu um duro golpe depois que Vinicius recebeu uma suspensão de quatro jogos do Comitê Disciplinar da Liga. A punição severa veio após sua expulsão durante a recente vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal.
O brasileiro de 26 anos ainda não conseguiu mostrar sua melhor forma nesta temporada, com apenas um gol em oito jogos no campeonato. Sua ausência prolongada obrigará o clube a reorganizar o ataque para vários compromissos importantes em competições nacionais.
A duração da suspensão reflete a gravidade do incidente que levou ao cartão vermelho. A punição cria um grande problema para o clube na tentativa de seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.
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A resposta sarcástica de Mourinho
Mourinho é conhecido por falar o que pensa e não se conteve ao ser questionado sobre a longa suspensão de seu jogador. O técnico português optou por uma resposta carregada de ironia ao abordar a situação.
“Quanto à suspensão de quatro jogos, estou até bastante satisfeito”, disse Mourinho aos jornalistas. “Achei que dariam ainda mais jogos a ele! Eu até esperava que, com o Real Madrid apresentando um recurso, acrescentassem mais um ou dois jogos. É como se estivessem dizendo: ‘Fique calmo, fique quieto. Você pegou quatro jogos, então não diga mais nada’.”
Fora do clássico decisivo
A consequência mais prejudicial dessa suspensão de quatro jogos é que Vinicius perderá o próximo clássico contra o grande rival Barcelona. Ficar sem um jogador de seu nível em uma partida tão importante é um enorme revés.
Os jogos contra o Barcelona muitas vezes definem os rumos da disputa pelo título na Espanha. Não poder contar com uma de suas principais armas ofensivas deixa o Real Madrid em clara desvantagem antes mesmo de a bola rolar.
O clube entrou com um recurso na esperança de reduzir a suspensão, mas não obteve resultado. Agora, terá de enfrentar uma sequência complicada de jogos sem seu ponta.
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Em busca de soluções imediatas
Mourinho terá agora de encontrar uma solução tática para suprir a ausência de Vinicius pelo lado esquerdo nas próximas semanas. O elenco será exigido ao tentar lidar com a perda do dinâmico atacante brasileiro. As atenções se voltarão imediatamente para como Mourinho reorganizará sua escalação titular.
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