Na sua apresentação pelo Barça, ele surpreendeu a todos com seu espanhol fluente! O novo reforço do Barcelona, Anthony Gordon, conta a comovente história por trás disso

"Sempre quis jogar no Barça. É o maior clube do planeta; desde criança, eu sonhava com isso", relatou o atacante inglês, expressando seu entusiasmo com a transferência. O Barcelona pagará ao Newcastle United até 80 milhões de euros pela contratação de Gordon, e o jogador de 25 anos assinou um contrato de cinco anos com seu novo clube, válido até 2031.

Gordon também foi um assunto muito comentado no FC Bayern de Munique nas últimas semanas. O campeão alemão teria o inglês na mira como reforço para o ataque, mas acabou tendo que se render às investidas da Catalunha. O FCB, no entanto, não estava disposto a pagar mais de 60 milhões de euros de transferência por Gordon.

Ele revelou que soube do interesse do Barcelona “muito tarde”. “Assim que soube que o Barça era uma opção séria, não houve mais dúvidas”, enfatizou Gordon, deixando claro que nenhum outro clube teria mais chance de contratá-lo.