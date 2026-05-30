"Tenho um fisioterapeuta espanhol em Newcastle e conversávamos todos os dias. Eu disse a ele que um dia jogaria pelo Barça e, por isso, queria aprender espanhol. É por isso que falo um pouco", explicou Gordon sobre a origem de seus conhecimentos do idioma.
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Na sua apresentação pelo Barça, ele surpreendeu a todos com seu espanhol fluente! O novo reforço do Barcelona, Anthony Gordon, conta a comovente história por trás disso
"Sempre quis jogar no Barça. É o maior clube do planeta; desde criança, eu sonhava com isso", relatou o atacante inglês, expressando seu entusiasmo com a transferência. O Barcelona pagará ao Newcastle United até 80 milhões de euros pela contratação de Gordon, e o jogador de 25 anos assinou um contrato de cinco anos com seu novo clube, válido até 2031.
Gordon também foi um assunto muito comentado no FC Bayern de Munique nas últimas semanas. O campeão alemão teria o inglês na mira como reforço para o ataque, mas acabou tendo que se render às investidas da Catalunha. O FCB, no entanto, não estava disposto a pagar mais de 60 milhões de euros de transferência por Gordon.
Ele revelou que soube do interesse do Barcelona “muito tarde”. “Assim que soube que o Barça era uma opção séria, não houve mais dúvidas”, enfatizou Gordon, deixando claro que nenhum outro clube teria mais chance de contratá-lo.
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Anthony Gordon jogou três vezes contra o Barcelona na temporada 2025/26
Gordon foi transferido do Everton para o Newcastle no início de 2023 por 45,6 milhões de euros. Nos Magpies, ele se tornou jogador da seleção inglesa; até o momento, disputou 17 partidas pela seleção (dois gols) e integra a convocação para a Copa do Mundo do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel.
Pelo Newcastle, onde atuou alternadamente como ponta esquerda ou centroavante, Gordon marcou 17 gols e deu cinco assistências em 46 partidas em todas as competições na última temporada. Na Liga dos Campeões, ele enfrentou o Barça três vezes com os ingleses; na estreia da fase de grupos, em setembro do ano passado, marcou o gol do Newcastle na derrota por 1 a 2 em casa.
Nas oitavas de final, o antigo e o novo clube de Gordon se enfrentaram novamente; no empate em 1 a 1 na partida de ida, o jogador que disputou a Copa do Mundo entrou em campo apenas nos últimos 20 minutos. Na partida de volta em Barcelona, Gordon foi titular, mas o Newcastle sofreu uma goleada de 2 a 7.
Anthony Gordon: Sua transferência para o FC Barcelona em números
Antigo clube
Newcastle United
Novo clube
FC Barcelona
Valor da transferência
Até 80 milhões de euros (incluindo bônus)
Contrato com o Barça até
30 de junho de 2031