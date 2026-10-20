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Na segunda tentativa, vai? Ex-jogador do Arsenal que participou das negociações quando o atacante do Real Madrid esteve “muito perto” de se juntar ao clube faz afirmação sobre a transferência de Kylian Mbappe
Henry, Pires e Wenger entre os ídolos franceses do Arsenal
Antes de Mbappe despontar no Monaco, o Arsenal estudou a possibilidade de contratá-lo. Apesar de seus vínculos com o gigante da Ligue 1 que tinha uma das promessas mais cobiçadas em seu elenco, Arsene Wenger sabia pouco sobre o veloz atacante naquela época.
Wenger recebeu a recomendação de tentar uma contratação de impacto, e as conversas foram positivas. O acordo nunca se concretizou, e o jogador que hoje é o maior artilheiro da história da França e do Paris Saint-Germain se tornou um ícone mundial sem passar pelo futebol inglês.
Será que um dia ele jogará na Premier League? O Arsenal tem uma rica história com franceses, como Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit Sylvain Wiltord, Olivier Giroud e William Saliba, que passaram pelo clube.
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Arsenal não conseguiu contratar Mbappe quando ele era adolescente
Questionado se Mbappe poderia, em algum momento, incluir seu nome nessa ilustre lista, Grimandi, ex-jogador do Arsenal e do Monaco, que falou em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Estivemos muito perto de contratá-lo quando ele tinha 17 anos. Nós o encontramos na casa dele e conhecemos seus pais. Seis meses depois, ele estava imparável no Monaco.
“Para ser sincero, achei que o negócio estava fechado quando saímos da casa de Kylian e de seus pais. Ele era muito jovem. Arsene não o conhecia porque, naquela época, ele não jogava no time principal.
“Acho que ele tem uma ligação especial com o Arsenal porque o conhecemos há muito tempo. Mas o problema agora é que ele joga no Real Madrid. Não consigo imaginar um jogador saindo do Real Madrid para ir para o Arsenal.
“Eu adoraria, porque ouvi muitas coisas ruins sobre ele. Às vezes, na França, reclamam da atitude dele e de outras coisas. Mas ele é o melhor jogador. É o melhor jogador francês. Toda vez que disputou uma partida na Copa do Mundo, foi o artilheiro. Na Espanha, ele também é o artilheiro.
“Eu adoraria que isso acontecesse, mas não consigo imaginar Kylian saindo do Real Madrid para ir para o Arsenal. Seria, claro, uma opção fantástica para o Arsenal.”
O Arsenal é o clube da Premier League mais adequado para Mbappe?
Questionado mais a fundo se o Arsenal seria o clube mais adequado ao estilo de Mbappe caso ele quisesse tentar a sorte na Inglaterra, Grimandi, bicampeão da Premier League, acrescentou: “Sim, com certeza.
“Mas Kylian também não é um jogador fácil. É bastante complicado. É assim com todos os grandes talentos, como [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi e Kylian. É bastante complicado quando você tem um projeto como equipe. Às vezes, eles estão muito focados no próprio desempenho, e isso não é fácil.
“Mas, claro, pela forma como o clube joga e por sua história, tenho certeza de que existe algo ali. Porque ele conhece futebol. Conhece a história do futebol. É alguém que vive para o futebol. Então ele conhece a ligação entre a França e o Arsenal. Também conhece muito bem o Arsenal. Mas vamos ver.”
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Mbappe está ansioso para saborear a glória na Champions League e na Bola de Ouro
O Real Madrid, que passou vários anos tentando contratar Mbappe antes de finalmente contratá-lo como jogador livre em 2024, não tem intenção de se desfazer de um atacante que marcou 97 gols pelo clube em 114 partidas.
O clube, no entanto, não conquistou títulos importantes em nenhuma das últimas duas temporadas e sabe que seu decisivo camisa 10 está determinado a conquistar a Champions League e a Bola de Ouro. O Arsenal pode acabar oferecendo as condições para que ele alcance essas conquistas?
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