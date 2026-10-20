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Kylian Mbappe Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Na segunda tentativa, vai? Ex-jogador do Arsenal que participou das negociações quando o atacante do Real Madrid esteve “muito perto” de se juntar ao clube faz afirmação sobre a transferência de Kylian Mbappe

K. Mbappe
Arsenal
Real Madrid
França
La Liga
Premier League

Kylian Mbappe esteve “muito perto” de se juntar ao Arsenal quando era uma promessa adolescente. Gills Grimandi participou das negociações na época, e o ex-jogador do Arsenal disse à GOAL que ainda existe uma possibilidade remota de o “galáctico” do Real Madrid ampliar o legado francês no norte de Londres. Não se espera que um acordo seja fechado tão cedo, mas nada pode ser totalmente descartado.

  • Henry, Pires e Wenger entre os ídolos franceses do Arsenal

    Antes de Mbappe despontar no Monaco, o Arsenal estudou a possibilidade de contratá-lo. Apesar de seus vínculos com o gigante da Ligue 1 que tinha uma das promessas mais cobiçadas em seu elenco, Arsene Wenger sabia pouco sobre o veloz atacante naquela época.

    Wenger recebeu a recomendação de tentar uma contratação de impacto, e as conversas foram positivas. O acordo nunca se concretizou, e o jogador que hoje é o maior artilheiro da história da França e do Paris Saint-Germain se tornou um ícone mundial sem passar pelo futebol inglês.

    Será que um dia ele jogará na Premier League? O Arsenal tem uma rica história com franceses, como Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit Sylvain Wiltord, Olivier Giroud e William Saliba, que passaram pelo clube.

  • Kylian Mbappe France 2026 World CupGetty

    Arsenal não conseguiu contratar Mbappe quando ele era adolescente

    Questionado se Mbappe poderia, em algum momento, incluir seu nome nessa ilustre lista, Grimandi, ex-jogador do Arsenal e do Monaco, que falou em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Estivemos muito perto de contratá-lo quando ele tinha 17 anos. Nós o encontramos na casa dele e conhecemos seus pais. Seis meses depois, ele estava imparável no Monaco.

    “Para ser sincero, achei que o negócio estava fechado quando saímos da casa de Kylian e de seus pais. Ele era muito jovem. Arsene não o conhecia porque, naquela época, ele não jogava no time principal.

    “Acho que ele tem uma ligação especial com o Arsenal porque o conhecemos há muito tempo. Mas o problema agora é que ele joga no Real Madrid. Não consigo imaginar um jogador saindo do Real Madrid para ir para o Arsenal.

    “Eu adoraria, porque ouvi muitas coisas ruins sobre ele. Às vezes, na França, reclamam da atitude dele e de outras coisas. Mas ele é o melhor jogador. É o melhor jogador francês. Toda vez que disputou uma partida na Copa do Mundo, foi o artilheiro. Na Espanha, ele também é o artilheiro.

    “Eu adoraria que isso acontecesse, mas não consigo imaginar Kylian saindo do Real Madrid para ir para o Arsenal. Seria, claro, uma opção fantástica para o Arsenal.”

  • O Arsenal é o clube da Premier League mais adequado para Mbappe?

    Questionado mais a fundo se o Arsenal seria o clube mais adequado ao estilo de Mbappe caso ele quisesse tentar a sorte na Inglaterra, Grimandi, bicampeão da Premier League, acrescentou: “Sim, com certeza.

    “Mas Kylian também não é um jogador fácil. É bastante complicado. É assim com todos os grandes talentos, como [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi e Kylian. É bastante complicado quando você tem um projeto como equipe. Às vezes, eles estão muito focados no próprio desempenho, e isso não é fácil.

    “Mas, claro, pela forma como o clube joga e por sua história, tenho certeza de que existe algo ali. Porque ele conhece futebol. Conhece a história do futebol. É alguém que vive para o futebol. Então ele conhece a ligação entre a França e o Arsenal. Também conhece muito bem o Arsenal. Mas vamos ver.”

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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026-27Getty

    Mbappe está ansioso para saborear a glória na Champions League e na Bola de Ouro

    O Real Madrid, que passou vários anos tentando contratar Mbappe antes de finalmente contratá-lo como jogador livre em 2024, não tem intenção de se desfazer de um atacante que marcou 97 gols pelo clube em 114 partidas.

    O clube, no entanto, não conquistou títulos importantes em nenhuma das últimas duas temporadas e sabe que seu decisivo camisa 10 está determinado a conquistar a Champions League e a Bola de Ouro. O Arsenal pode acabar oferecendo as condições para que ele alcance essas conquistas?