Questionado se Mbappe poderia, em algum momento, incluir seu nome nessa ilustre lista, Grimandi, ex-jogador do Arsenal e do Monaco, que falou em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Estivemos muito perto de contratá-lo quando ele tinha 17 anos. Nós o encontramos na casa dele e conhecemos seus pais. Seis meses depois, ele estava imparável no Monaco.

“Para ser sincero, achei que o negócio estava fechado quando saímos da casa de Kylian e de seus pais. Ele era muito jovem. Arsene não o conhecia porque, naquela época, ele não jogava no time principal.

“Acho que ele tem uma ligação especial com o Arsenal porque o conhecemos há muito tempo. Mas o problema agora é que ele joga no Real Madrid. Não consigo imaginar um jogador saindo do Real Madrid para ir para o Arsenal.

“Eu adoraria, porque ouvi muitas coisas ruins sobre ele. Às vezes, na França, reclamam da atitude dele e de outras coisas. Mas ele é o melhor jogador. É o melhor jogador francês. Toda vez que disputou uma partida na Copa do Mundo, foi o artilheiro. Na Espanha, ele também é o artilheiro.

“Eu adoraria que isso acontecesse, mas não consigo imaginar Kylian saindo do Real Madrid para ir para o Arsenal. Seria, claro, uma opção fantástica para o Arsenal.”