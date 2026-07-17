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“Na próxima semana tomaremos uma decisão” – Mauricio Pochettino afirma que decidirá em breve seu futuro na Seleção dos EUA
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O futuro de Pochettino
Antes do início da Copa do Mundo, tanto Pochettino quanto o CEO da Federação Americana de Futebol, JT Batson, afirmaram que ambas as partes haviam discutido um possível futuro que manteria o técnico à frente da seleção além da Copa do Mundo de 2026. Os dois conversaram sobre uma renovação durante um jantar em Nova York antes do torneio, mas concordaram em adiar as negociações até o término da Copa do Mundo.
A campanha terminou contra a Bélgica nas oitavas de final e, após essa partida, Pochettino afirmou que ainda não era hora de decidir sobre seu futuro. Em vez disso, ele precisaria de um período de “descanso e reflexão” antes de pensar no que virá a seguir.
Nesta semana, ele foi questionado sobre seu futuro pela emissora de rádio espanhola Cadena Cope, e Pochettino disse que uma decisão será tomada na próxima semana.
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O que Pochettino disse
"Estamos avaliando a situação, analisando tudo", disse ele à Cadena Cope. "[A Federação de Futebol dos EUA] me fez uma proposta para continuar, e vamos ver. Na próxima semana tomaremos uma decisão."
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Batson fala sobre o futuro de Pochettino
Na quinta-feira, em Atlanta, Batson se reuniu com jornalistas pela primeira vez desde a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo. Durante a entrevista, ele foi questionado sobre o futuro de Pochettino.
“Como já havíamos dito, íamos fazer uma pausa após a Copa do Mundo para descansar e nos recuperar”, disse ele. “Não consegui descansar nem me recuperar muito, mas estamos animados com as discussões. Eles têm se empenhado no planejamento de longo prazo. Como exemplo recente, estamos em discussões ativas com o Steve [Cherundolo] sobre a função na seleção sub-23, e somos parte fundamental desse processo. Estamos otimistas em relação à nossa situação geral e ansiosos pelas discussões.”
Batson também refletiu sobre o que vem a seguir para o futebol americano após o torneio deste verão.
“Há muitas coisas que precisam acontecer para que continuemos a vencer Copas do Mundo no futebol feminino e para que possamos realmente disputar esses títulos no futebol masculino”, disse ele. “Nosso foco é nos colocarmos na melhor posição possível para conseguir isso. Obviamente, o desempenho da nossa seleção principal é importante, assim como a situação das nossas seleções de base, a estrutura de formação de jogadores de maneira mais ampla, a identificação e o desenvolvimento de talentos e a qualidade do nosso trabalho técnico.
“Acho que uma de nossas esperanças é que façamos um trabalho melhor ao informar nossos torcedores e todas as partes interessadas sobre tudo o que é importante. Queremos ser como a Argentina, queremos ser como a Espanha, disputando uma final.”
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E agora, o que vem a seguir?
Com a Copa do Mundo já encerrada, os próximos jogos da Seleção Masculina dos EUA serão disputados durante a janela internacional de setembro, que vai de 21 de setembro a 6 de outubro.
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