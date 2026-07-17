“Na próxima semana tomaremos uma decisão” – Mauricio Pochettino afirma que decidirá em breve seu futuro na Seleção dos EUA

Na quinta-feira, em Atlanta, Batson se reuniu com jornalistas pela primeira vez desde a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo. Durante a entrevista, ele foi questionado sobre o futuro de Pochettino.

“Como já havíamos dito, íamos fazer uma pausa após a Copa do Mundo para descansar e nos recuperar”, disse ele. “Não consegui descansar nem me recuperar muito, mas estamos animados com as discussões. Eles têm se empenhado no planejamento de longo prazo. Como exemplo recente, estamos em discussões ativas com o Steve [Cherundolo] sobre a função na seleção sub-23, e somos parte fundamental desse processo. Estamos otimistas em relação à nossa situação geral e ansiosos pelas discussões.”

Batson também refletiu sobre o que vem a seguir para o futebol americano após o torneio deste verão.

“Há muitas coisas que precisam acontecer para que continuemos a vencer Copas do Mundo no futebol feminino e para que possamos realmente disputar esses títulos no futebol masculino”, disse ele. “Nosso foco é nos colocarmos na melhor posição possível para conseguir isso. Obviamente, o desempenho da nossa seleção principal é importante, assim como a situação das nossas seleções de base, a estrutura de formação de jogadores de maneira mais ampla, a identificação e o desenvolvimento de talentos e a qualidade do nosso trabalho técnico.

“Acho que uma de nossas esperanças é que façamos um trabalho melhor ao informar nossos torcedores e todas as partes interessadas sobre tudo o que é importante. Queremos ser como a Argentina, queremos ser como a Espanha, disputando uma final.”