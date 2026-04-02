Na presença do amigo Ronaldo... Locutor brasileiro relembra a humilhação sofrida por Messi!

O goleiro brasileiro Bento, que joga pelo Al-Nassr da Arábia Saudita, apareceu em uma entrevista na rede brasileira "X Sports" para falar sobre alguns assuntos, quando recebeu uma pergunta inesperada do apresentador sobre a possibilidade de entender os gritos ofensivos ou os xingamentos da torcida.

Bento disse: “Não entendo nada de árabe; mesmo que seja ofendido, não vou entender, só conheço algumas palavras simples”.

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O locutor brasileiro respondeu: “Lembro-me de quando a Arábia Saudita venceu a Argentina; surgiu um dos gritos mais marcantes: ‘Messi, vamos quebrar o olho dele’, para ofender a lenda argentina.”

Por outro lado, Pinto sorriu como se conhecesse esse canto, mas não comentou de forma alguma o que o locutor brasileiro disse.

Bento joga no Al-Nassr ao lado do português Cristiano Ronaldo, o eterno rival de Messi, desde o início da temporada 2024-2025.