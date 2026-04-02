Na presença do amigo Ronaldo... Locutor brasileiro relembra a humilhação sofrida por Messi!

O grito de guerra icônico que a torcida da seleção saudita lançou contra Lionel Messi durante o confronto contra a Argentina na Copa do Mundo de 2022 voltou a ganhar destaque, acirrando o clima mais uma vez e relembrando um dos momentos mais surpreendentes da história da Copa do Mundo.
A repetição desse canto ocorre no momento em que a torcida relembra a vitória histórica, na qual a “Selecção Verde” conseguiu superar o campeão mundial, em uma partida que permanecerá gravada na memória dos fãs de futebol, devido à emoção e às amplas reações que gerou em nível mundial.