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Na presença do amigo Ronaldo... Locutor brasileiro relembra a humilhação sofrida por Messi!

L. Messi
C. Ronaldo
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O grito de guerra icônico está de volta

O grito de guerra icônico que a torcida da seleção saudita lançou contra Lionel Messi durante o confronto contra a Argentina na Copa do Mundo de 2022 voltou a ganhar destaque, acirrando o clima mais uma vez e relembrando um dos momentos mais surpreendentes da história da Copa do Mundo.

A repetição desse canto ocorre no momento em que a torcida relembra a vitória histórica, na qual a “Selecção Verde” conseguiu superar o campeão mundial, em uma partida que permanecerá gravada na memória dos fãs de futebol, devido à emoção e às amplas reações que gerou em nível mundial.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Zombaria contra Messi

    O goleiro brasileiro Bento, que joga pelo Al-Nassr da Arábia Saudita, apareceu em uma entrevista na rede brasileira "X Sports" para falar sobre alguns assuntos, quando recebeu uma pergunta inesperada do apresentador sobre a possibilidade de entender os gritos ofensivos ou os xingamentos da torcida.

    Bento disse: “Não entendo nada de árabe; mesmo que seja ofendido, não vou entender, só conheço algumas palavras simples”.

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    O locutor brasileiro respondeu: “Lembro-me de quando a Arábia Saudita venceu a Argentina; surgiu um dos gritos mais marcantes: ‘Messi, vamos quebrar o olho dele’, para ofender a lenda argentina.”

    Por outro lado, Pinto sorriu como se conhecesse esse canto, mas não comentou de forma alguma o que o locutor brasileiro disse.

    Bento joga no Al-Nassr ao lado do português Cristiano Ronaldo, o eterno rival de Messi, desde o início da temporada 2024-2025.

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  • Conflito eterno

    A rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é considerada uma das maiores e mais duradouras da história do futebol, já que os dois astros dividiram o domínio da cena mundial por muitos anos, quebrando recordes, e se alternaram na conquista de prêmios individuais, em um cenário raro que criou uma atmosfera excepcional de expectativa e emoção entre os torcedores de todo o mundo.

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    E com esse conflito futebolístico acirrado dentro do gramado, a rivalidade se estendeu ainda mais para as arquibancadas e as redes sociais, onde a torcida de cada jogador se acostumou a menosprezar as conquistas do outro, na tentativa de provar que seu astro merece o título de “o maior da história”, o que criou uma situação constante de controvérsia e divisão entre os fãs do esporte.

    E embora a linguagem dos números e das conquistas coloque ambos os astros em uma posição histórica indiscutível, o fanatismo da torcida continua fortemente presente, transformando essa rivalidade de um mero conflito esportivo em um fenômeno global de longa data, no qual a paixão pelo futebol se mistura com o sentimento de pertencimento e a preferência pessoal.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Partida histórica

    A seleção da Arábia Saudita conquistou uma das maiores vitórias da história do futebol ao derrotar a seleção da Argentina por 2 a 1, na partida que as colocou frente a frente nas disputas da Copa do Mundo de 2022, em uma surpresa estrondosa que abalou o mundo, especialmente porque a seleção argentina era uma forte favorita ao título.

    Apesar de o “Verde” ter ficado atrás no placar com um gol logo no início marcado por Lionel Messi de pênalti, a seleção saudita voltou com força no segundo tempo, conseguindo virar o jogo em poucos minutos com gols de Saleh Al-Shehri e Salem Al-Dossari, em um dos momentos mais emocionantes da história da Copa do Mundo.

    O desempenho da seleção saudita naquela partida se destacou pelo alto espírito de luta e pela grande disciplina tática, mantendo a vantagem até o apito final e conquistando uma vitória histórica que ficará gravada na memória dos torcedores, sendo considerada uma das maiores surpresas da história das Copas do Mundo.