“Na praia” – Miami se prepara para a invasão escocesa após a febre por Lionel Messi, já que a Tartan Army deve testemunhar um momento histórico na Copa do Mundo de 2026

Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, despediu-se do futebol europeu, após passagens memoráveis pelo Barcelona e pelo Paris Saint-Germain, no verão de 2023. Ele uniu forças com a lenda do Manchester United, Sir David Beckham, no Inter Miami, e trouxe consigo vários amigos de renome para essa nova aventura.

O jogador mais condecorado de todos os tempos — que conquistou os prêmios de MVP e a MLS Cup no sul da Flórida — tornou-se a maior atração do futebol americano. Seu apelo popular rivaliza com o de qualquer um dos nomes conhecidos que brilham nas competições da NFL, NBA e MLB.

Os torcedores, incluindo muitas celebridades de primeira linha, se aglomeram para ver Messi em ação sempre que ele está na cidade. Miami se beneficiou consideravelmente da presença do sul-americano, mas está prestes a viver uma experiência futebolística totalmente diferente.

Os torcedores escoceses estão se preparando para cruzar o Atlântico e aproveitar o sol, enquanto assistem a jogos ao vivo, e prometem deixar os moradores locais — junto com outros torcedores de todos os cantos do mundo — bem cientes de sua presença.