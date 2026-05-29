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“Na praia” – Miami se prepara para a invasão escocesa após a febre por Lionel Messi, já que a Tartan Army deve testemunhar um momento histórico na Copa do Mundo de 2026
Messi é a maior atração da MLS após se transferir para Miami
Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, despediu-se do futebol europeu, após passagens memoráveis pelo Barcelona e pelo Paris Saint-Germain, no verão de 2023. Ele uniu forças com a lenda do Manchester United, Sir David Beckham, no Inter Miami, e trouxe consigo vários amigos de renome para essa nova aventura.
O jogador mais condecorado de todos os tempos — que conquistou os prêmios de MVP e a MLS Cup no sul da Flórida — tornou-se a maior atração do futebol americano. Seu apelo popular rivaliza com o de qualquer um dos nomes conhecidos que brilham nas competições da NFL, NBA e MLB.
Os torcedores, incluindo muitas celebridades de primeira linha, se aglomeram para ver Messi em ação sempre que ele está na cidade. Miami se beneficiou consideravelmente da presença do sul-americano, mas está prestes a viver uma experiência futebolística totalmente diferente.
Os torcedores escoceses estão se preparando para cruzar o Atlântico e aproveitar o sol, enquanto assistem a jogos ao vivo, e prometem deixar os moradores locais — junto com outros torcedores de todos os cantos do mundo — bem cientes de sua presença.
- Booker
Torcedores da Escócia prontos para a festa no Estado do Sol
Vai ser tudo uma diversão bem-humorada, e o ex-jogador da seleção da Escócia Snodgrass — falando em parceria com a Booker — disse ao GOAL, quando questionado sobre as comemorações que estão sendo organizadas para rivalizar com a “Messi-mania”: “Isso vai ser ótimo, independentemente dos resultados. Tenho certeza de que as pessoas vão se reunir para torcer pelo seu país, apoiá-lo e se divertir de verdade. Haverá torcedores da Escócia na praia, eles com certeza vão querer um pouco disso.”
Será que a Escócia conseguirá passar da fase de grupos da Copa do Mundo e fazer história?
A Escócia está a caminho de sua primeira Copa do Mundo do século XXI, tendo se classificado pela última vez para o principal evento da FIFA em 1998. A seleção já participou de oito edições do torneio, desde sua estreia em 1954.
Alguns momentos memoráveis foram vividos ao longo dos anos — como o gol icônico de Archie Gemmill contra a Holanda em 1978 —, mas os escoceses nunca conseguiram passar da fase de grupos e chegar às oitavas de final.
Há potencial para que a seleção de Steve Clarke de 2026 mude tudo isso, e Snodgrass acrescentou, quando questionado se acredita que os livros de recordes serão reescritos: “Estou confiante de que eles podem aprender com a situação atual, no sentido de terem a expectativa de que vão conseguir se classificar na fase de grupos. Não sei ao certo até que os jogos comecem e vejamos o que vai acontecer. Adoraria que eles conseguissem. Ficaria absolutamente encantado se eles conseguissem.
“Isso não poderia acontecer com um grupo melhor de jogadores e comissão técnica. Eles passaram por tantos altos e baixos, mas trouxeram ótimas lembranças para o país. Eles fazem parte daquela equipe que está, de certa forma, reavivando a esperança e a crença de nos levar de volta aos torneios.
“Todos os torcedores estão com expectativas. A Eurocopa foi ótima porque chegamos lá, mas agora precisamos sair e conquistar alguns resultados, e não há maneira melhor de fazer isso do que começando contra o Brasil.”
Jogos da Escócia: datas dos amistosos e fase de grupos da Copa do Mundo
A Escócia tem agendados amistosos contra Curaçao e a Bolívia, com o objetivo de se preparar para as competições oficiais. Sua campanha na Copa do Mundo terá início contra o Haiti no dia 13 de junho, no Gillette Stadium, em Foxborough — casa da franquia da NFL New England Patriots.
Marrocos será enfrentado no mesmo local em 19 de junho, antes de seguir para o sul, em direção a Miami, para um confronto muito aguardado contra o Brasil em 24 de junho — com duas das torcidas mais animadas do planeta se preparando para se unir nos arredores ensolarados do Hard Rock Stadium.
Esta entrevista com Robert Snodgrass foi realizada em nome da Booker como parte da campanha do atacadista britânico para incentivar os torcedores da Escócia a fazerem compras localmente durante o Verão do Esporte.