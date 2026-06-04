Na Juventus de Turim, ele se tornou um fracasso de 40 milhões! O Eintracht de Frankfurt estaria de olho no ex-atacante da Bundesliga

Openda havia sido emprestado pelo Leipzig ao Juventus no verão passado. Em seguida, entrou em vigor uma cláusula de compra obrigatória prevista no contrato de empréstimo. Essa cláusula estava vinculada ao desempenho esportivo da “Vecchia Signora” e foi acionada quando ficou claro que a Juve terminaria a temporada entre as dez melhores equipes da Série A.

Em meados de abril, uma vitória por 1 a 0 do time de Turim sobre o Atalanta Bergamo selou o negócio. Para o Leipzig, foi uma verdadeira maná financeira: com a saída definitiva do atacante de 26 anos, que havia sido contratado do RC Lens em 2023, o clube pôde contar com receitas na casa dos milhões. O pacote total, composto por taxa de empréstimo, valor fixo de transferência e bônus, rendeu ao RB cerca de 50 milhões de euros. Somente o valor da transferência ascendeu a 42,75 milhões de euros.