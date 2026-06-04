Assim, o Nottingham Forest e o AS Monaco também estariam interessados no ex-atacante do RB Leipzig. A opção preferida dos três clubes: um empréstimo com opção de compra.
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Na Juventus de Turim, ele se tornou um fracasso de 40 milhões! O Eintracht de Frankfurt estaria de olho no ex-atacante da Bundesliga
Openda havia sido emprestado pelo Leipzig ao Juventus no verão passado. Em seguida, entrou em vigor uma cláusula de compra obrigatória prevista no contrato de empréstimo. Essa cláusula estava vinculada ao desempenho esportivo da “Vecchia Signora” e foi acionada quando ficou claro que a Juve terminaria a temporada entre as dez melhores equipes da Série A.
Em meados de abril, uma vitória por 1 a 0 do time de Turim sobre o Atalanta Bergamo selou o negócio. Para o Leipzig, foi uma verdadeira maná financeira: com a saída definitiva do atacante de 26 anos, que havia sido contratado do RC Lens em 2023, o clube pôde contar com receitas na casa dos milhões. O pacote total, composto por taxa de empréstimo, valor fixo de transferência e bônus, rendeu ao RB cerca de 50 milhões de euros. Somente o valor da transferência ascendeu a 42,75 milhões de euros.
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Openda se torna motivo de mal-entendido na Juventus
Para a Juve, a parceria com Openda acabou sendo um equívoco. O robusto atacante, que já brilhou na Ligue 1 e na Bundesliga, não conseguiu se adaptar de forma alguma à primeira divisão italiana. Os números falam por si: em 34 partidas oficiais, o jogador que disputou 33 vezes a seleção belga marcou apenas dois gols.
O ponto mais baixo veio no final da temporada: nos últimos onze jogos do campeonato, Openda teve apenas uma única e quase humilhante participação de quatro minutos como reserva. Não dá para expressar de forma mais clara uma degradação esportiva. Em Turim, já se perdeu há muito tempo a confiança em Openda, razão pela qual os responsáveis pelo elenco, apesar da transferência milionária recém-concluída, já estão novamente à procura de possíveis compradores.
Openda marcou 41 gols pelo Leipzig
Depois de se destacar no Lens com 21 gols em 42 partidas, ele foi transferido para o Leipzig por 40 milhões de euros após apenas uma temporada. Lá, Openda tornou-se imediatamente um dos principais jogadores.
Em um total de 93 partidas oficiais, ele marcou impressionantes 41 gols. Além disso, deu 18 assistências. Em Turim, ele está agora sob contrato até 2030.