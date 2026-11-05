Há todos os motivos para acreditar que Kane, recém-eleito vencedor da Bola de Ouro, será o capitão da Inglaterra em seu próximo grande torneio internacional. Apesar de já ter 33 anos, há quem sugira que o artilheiro poderia disputar mais um ciclo de Copa do Mundo.

Se Kane seguir esse caminho, aqueles que esperam pacientemente por uma chance de brilhar continuarão à sua sombra por mais algum tempo. Ollie Watkins, Ivan Toney e Dominic Solanke vêm buscando uma convocação, mas as oportunidades raramente aparecem.

Calvert-Lewin, que marcou 14 gols na Premier League pelo Leeds na temporada passada, voltou a subir na hierarquia de opções. Depois de disputar 11 partidas pela seleção entre 2020 e 2021, esperou cerca de cinco anos até voltar a ser convocado, em março de 2026.

Ele não foi convocado para a Copa do Mundo na América do Norte, mas voltou aos planos para a Liga das Nações da UEFA. O ex-atacante do Everton é agora a principal opção para ser reserva do capitão Kane?