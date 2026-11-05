Na fila para suceder Harry Kane: Dominic Calvert-Lewin lidera a lista da Inglaterra enquanto o atacante do Leeds busca garantir seu lugar na seleção rumo à Eurocopa de 2028?
Kane, vencedor da Bola de Ouro, comanda o ataque da Inglaterra
Há todos os motivos para acreditar que Kane, recém-eleito vencedor da Bola de Ouro, será o capitão da Inglaterra em seu próximo grande torneio internacional. Apesar de já ter 33 anos, há quem sugira que o artilheiro poderia disputar mais um ciclo de Copa do Mundo.
Se Kane seguir esse caminho, aqueles que esperam pacientemente por uma chance de brilhar continuarão à sua sombra por mais algum tempo. Ollie Watkins, Ivan Toney e Dominic Solanke vêm buscando uma convocação, mas as oportunidades raramente aparecem.
Calvert-Lewin, que marcou 14 gols na Premier League pelo Leeds na temporada passada, voltou a subir na hierarquia de opções. Depois de disputar 11 partidas pela seleção entre 2020 e 2021, esperou cerca de cinco anos até voltar a ser convocado, em março de 2026.
Ele não foi convocado para a Copa do Mundo na América do Norte, mas voltou aos planos para a Liga das Nações da UEFA. O ex-atacante do Everton é agora a principal opção para ser reserva do capitão Kane?
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Calvert-Lewin é a opção preferida para ser reserva de Kane?
Ao receber essa pergunta, Beckford, ex-jogador do Leeds que falava em parceria com a FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Eu diria que sim. Basta ver a regularidade que ele mostrou nos últimos 18 meses, desde que se transferiu para o Leeds.
“Os problemas com lesões, bato na madeira, parecem ter ficado para trás. Ele está marcando gols. Está jogando muito bem. Parece estar em ótima forma física. Está bem. Sua confiança está nas alturas. Joga semana após semana. Tem um clube enorme por trás, torcendo por ele. Então, é preciso dizer que sim.
“No entanto, com Harry Kane conquistando a Bola de Ouro, ele não dá sinais de que vai perder o ritmo, dá? Talvez tenha que esperar mais 12 ou 18 meses, mas sim, eu diria que sim. Ele tem experiência na Premier League. Tem experiência de jogar regularmente pela seleção. Marca gols. Então, se eu tivesse que apostar, diria que sim.”
Atacante do Leeds deveria buscar uma vaga na Eurocopa de 2028
Apesar de ter estreado no time principal em 2014, Calvert-Lewin ainda tem apenas 29 anos e só completará 30 na primavera de 2027. O tempo está a seu favor para melhorar sua reputação na Premier League e no cenário da seleção inglesa.
Ele certamente ainda deverá estar no auge quando chegar a próxima Eurocopa, um grande incentivo no cenário internacional. Beckford acrescentou: “Como você mencionou, ele ainda tem 29 anos. Não quero colocá-lo na casa dos 30 antes da hora, mas ele também tem experiência em concentrações para grandes competições europeias. Então, isso não será um choque tão grande para ele. Ele entende as expectativas e o que significa representar seu país.
“Mas, repito: veja a condição física que ele vem mostrando, a vontade que demonstra, as posições em que aparece no terço final quando chegam os cruzamentos ou quando recebe a bola nos pés e aciona os companheiros. Acho que seu jogo de combinação melhorou drasticamente, especialmente nos últimos 12 meses, mas ainda mais desde que chegou ao Leeds. Acho que ele evoluiu muito.
“É preciso reconhecer que 2028 será um ano muito, muito importante para ele. Discretamente, tiro o chapéu para o cara. Acho que ele vai se sair bem lá.”
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Jogos da Inglaterra em 2026: Croácia e Espanha na Liga das Nações
Thomas Tuchel anunciará sua nova convocação da Inglaterra na sexta-feira. A seleção se prepara para enfrentar a Croácia em Wembley, pela Liga das Nações, e para um duelo aguardado contra a Espanha, campeã mundial, em Madri.
Calvert-Lewin, que marcou cinco gols nesta temporada, espera ter destaque nos planos de um técnico alemão determinado a levar conquistas concretas a uma seleção que há muito não as alcança. Se o ex-técnico de Chelsea e Bayern de Munique quiser conquistar títulos importantes, precisará ter à disposição o maior número possível de opções ofensivas.
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