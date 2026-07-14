Em sua coletiva de imprensa de posse, na qual foi apresentado como novo técnico do Blues, o espanhol anunciou que, muito provavelmente, o clube se separará do atacante Alejandro Garnacho durante a atual janela de transferências.
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Na coletiva de imprensa de posse: Xabi Alonso derrota o primeiro craque do Chelsea FC
“Conversamos com o diretor esportivo e há interesse — tanto da parte dele quanto de outros clubes. Então, vamos deixar as coisas seguirem seu curso por enquanto. Espero que tudo termine da melhor maneira possível para todos os envolvidos”, explicou Alonso, quando questionado sobre a ausência do ponta argentino.
Garnacho havia sido transferido do Manchester United para Stamford Bridge no verão passado, por um valor de 46 milhões de euros. Em uma temporada difícil para o Chelsea como um todo, o jogador de 22 anos não conseguiu convencer totalmente. Em 43 partidas oficiais em todas as competições, ele marcou oito gols e deu quatro assistências.
Suas atuações, em sua maioria fracas, não só contribuíram para que o clube terminasse a temporada na décima posição da tabela, como também fizeram com que ele próprio perdesse a chance de disputar a Copa do Mundo com a seleção argentina.
O Chelsea, após não ter conseguido a classificação para a competição internacional, depende agora da receita proveniente de transferências. O elenco, que atualmente conta com 38 jogadores, deve ser drasticamente reduzido e adaptado às exigências de Alonso.
- AFP
Nicolas Jackson poderá permanecer no Chelsea FC?
Por enquanto, o ex-atacante do Bayern, Nicolas Jackson, não corre risco de ser vendido. O senegalês também foi várias vezes associado a uma saída de Londres nas últimas semanas. Alonso, no entanto, ressaltou que, por enquanto, os planos incluem o jogador de 25 anos.
“Nicolas Jackson estará presente na turnê pela Ásia e estamos ansiosos para começar a trabalhar com ele”, explicou o espanhol na coletiva de imprensa.
Alonso foi apresentado ao Chelsea na primavera como sucessor de Liam Rosenior, demitido em abril. Ele assinou um contrato válido até o final de junho de 2030.
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