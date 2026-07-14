“Conversamos com o diretor esportivo e há interesse — tanto da parte dele quanto de outros clubes. Então, vamos deixar as coisas seguirem seu curso por enquanto. Espero que tudo termine da melhor maneira possível para todos os envolvidos”, explicou Alonso, quando questionado sobre a ausência do ponta argentino.

Garnacho havia sido transferido do Manchester United para Stamford Bridge no verão passado, por um valor de 46 milhões de euros. Em uma temporada difícil para o Chelsea como um todo, o jogador de 22 anos não conseguiu convencer totalmente. Em 43 partidas oficiais em todas as competições, ele marcou oito gols e deu quatro assistências.

Suas atuações, em sua maioria fracas, não só contribuíram para que o clube terminasse a temporada na décima posição da tabela, como também fizeram com que ele próprio perdesse a chance de disputar a Copa do Mundo com a seleção argentina.

O Chelsea, após não ter conseguido a classificação para a competição internacional, depende agora da receita proveniente de transferências. O elenco, que atualmente conta com 38 jogadores, deve ser drasticamente reduzido e adaptado às exigências de Alonso.