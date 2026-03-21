O Königsblauen conquistou um empate por 1 a 1 (1 a 1) no confronto direto contra o Darmstadt 98 e, a sete rodadas do fim, está um ponto à frente dos perseguidores SV Elversberg e SC Paderborn. O Lilien segue na acirrada disputa pela promoção, mais um ponto atrás, na quarta posição.
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Na ausência de Edin Dzeko: o FC Schalke 04 mantém a liderança da 2. Bundesliga
Moussa Sylla, que substituiu Dzeko após o cartão vermelho recebido por este contra o Hannover 96 (2 a 2), colocou o Schalke na frente com seu primeiro gol após 912 minutos (44º). O artilheiro Isac Lidberg empatou para o Darmstadt com seu 14º gol na temporada (45’+5). Para os anfitriões, terminou-se uma sequência de sete vitórias em casa.
Os Lilien comemoraram logo no início com um gol de comédia: depois que Loris Karius defendeu um chute de Fabian Nürnberger, o Schalke marcou um curioso gol contra. Nikola Katic, ao tentar afastar a bola, acertou Moussa Ndiaye, que estava caído no gramado, e este desviou a bola para o gol (18º). Mas o árbitro Robert Hartmann anulou a suposta vantagem após consultar o VAR: Nürnberger havia chutado na panturrilha de Ndiaye.
Marseiler é obrigado a sair de campo após uma lesão aparentemente grave
Pouco depois, o Darmstadt sofreu mais um revés, pois Luca Marseiler, aparentemente sem contato com adversário, sofreu uma lesão tão grave no joelho que precisou ser retirado de campo em maca (26'). Antes do intervalo, o 98 também ficou em desvantagem: após um escanteio cobrado por Adil Aouchiche, Timo Becker cabeceou na trave, e Sylla aproveitou para marcar de cabeça. Mas Lidberg conseguiu o empate com um chute de virada.
Após o intervalo, o goleiro do Schalke, Karius, fez uma defesa milagrosa contra Fraser Hornby (62º). No contra-ataque, o recém-entrado Christian Gomis desperdiçou uma grande chance (84º).