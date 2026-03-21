Na ausência de Edin Dzeko: o FC Schalke 04 mantém a liderança da 2. Bundesliga

Moussa Sylla, que substituiu Dzeko após o cartão vermelho recebido por este contra o Hannover 96 (2 a 2), colocou o Schalke na frente com seu primeiro gol após 912 minutos (44º). O artilheiro Isac Lidberg empatou para o Darmstadt com seu 14º gol na temporada (45’+5). Para os anfitriões, terminou-se uma sequência de sete vitórias em casa.

Os Lilien comemoraram logo no início com um gol de comédia: depois que Loris Karius defendeu um chute de Fabian Nürnberger, o Schalke marcou um curioso gol contra. Nikola Katic, ao tentar afastar a bola, acertou Moussa Ndiaye, que estava caído no gramado, e este desviou a bola para o gol (18º). Mas o árbitro Robert Hartmann anulou a suposta vantagem após consultar o VAR: Nürnberger havia chutado na panturrilha de Ndiaye.