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N'Golo Kanté dá a entender que pode voltar à Ligue 1, enquanto o ex-jogador do Chelsea revela negociações de transferência para o verão
Kanté confirma negociações com o Paris FC
Em entrevista coletiva antes do amistoso internacional da França contra a Colômbia, Kanté se pronunciou sobre os rumores que o ligavam a um retorno à sua cidade natal. O campeão da Copa do Mundo de 2018 falou abertamente sobre o assunto, afirmando: “Isso foi discutido no verão passado, assim como com outros clubes. No fim, não deu certo. Respeitamos esse interesse.”
- AFP
Um futuro retorno à França está nos planos
Embora a transferência para a capital francesa não tenha se concretizado no ano passado, Kanté não descarta a possibilidade de jogar em seu país natal antes de pendurar as chuteiras. Tendo passado a maior parte de seus anos de auge na Premier League, pelo Leicester City e pelo Chelsea, a experiência do meio-campista na Ligue 1 é relativamente limitada em comparação com seu status de lenda na Inglaterra.
Quando questionado se se via competindo na primeira divisão francesa novamente no futuro, Kanté deu uma resposta animadora para os torcedores locais. “Por que não encerrar a carreira na França? Nunca se sabe”, revelou. Essa admissão sugere que o meio-campista, que atualmente vive um novo capítulo na Turquia com o Fenerbahçe, está acompanhando de perto os acontecimentos em seu país natal.
Uma viagem da Arábia Saudita à Turquia
A trajetória do experiente meio-campista sofreu várias reviravoltas inesperadas desde que deixou Stamford Bridge em 2023. Após uma passagem pela Arábia Saudita, onde se juntou à onda de grandes estrelas europeias que migraram para o Oriente Médio, Kanté optou por retornar a um ambiente mais tradicional do futebol europeu durante a janela de transferências de janeiro. Sua transferência para o Fenerbahçe representou um reforço significativo para o time turco em sua busca por títulos.
Apesar da mudança de ambiente e da idade avançada, Kanté continua sendo uma peça fundamental na seleção francesa de Didier Deschamps. Sua presença no elenco para o próximo confronto contra a Colômbia prova que sua influência em campo não diminuiu, independentemente da liga em que esteja jogando. Sua disciplina tática e energia continuam sendo atributos de nível mundial que os clubes da Ligue 1 certamente cobiçariam.
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Manter a relevância internacional
A capacidade de Kanté de permanecer no centro das atenções da seleção nacional, mesmo jogando fora das “cinco principais” ligas da Europa por um período, diz muito sobre seus padrões profissionais. Enquanto os Bleus se preparam para seus próximos desafios internacionais, Kanté continua sendo um líder dentro do grupo, atuando como mentor para a geração mais jovem de meio-campistas franceses que vem surgindo nas categorias de base.