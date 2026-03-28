N'Golo Kanté dá a entender que pode voltar à Ligue 1, enquanto o ex-jogador do Chelsea revela negociações de transferência para o verão

Embora a transferência para a capital francesa não tenha se concretizado no ano passado, Kanté não descarta a possibilidade de jogar em seu país natal antes de pendurar as chuteiras. Tendo passado a maior parte de seus anos de auge na Premier League, pelo Leicester City e pelo Chelsea, a experiência do meio-campista na Ligue 1 é relativamente limitada em comparação com seu status de lenda na Inglaterra.

Quando questionado se se via competindo na primeira divisão francesa novamente no futuro, Kanté deu uma resposta animadora para os torcedores locais. “Por que não encerrar a carreira na França? Nunca se sabe”, revelou. Essa admissão sugere que o meio-campista, que atualmente vive um novo capítulo na Turquia com o Fenerbahçe, está acompanhando de perto os acontecimentos em seu país natal.







