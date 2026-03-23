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Myles Lewis-Skelly para o Manchester United! Os Red Devils de olho em uma transferência sensacional do lateral-esquerdo do Arsenal, que está em baixa
O Manchester United está de olho em uma jovem promessa do Hale End
De acordo com informações do TEAMtalk, o United identificou Lewis-Skelly, do Arsenal, como principal alvo para oferecer a tão necessária concorrência a Luke Shaw na próxima temporada. Após uma campanha de estreia brilhante em 2024-25, na qual disputou 39 partidas, o jovem tem enfrentado dificuldades para conseguir minutos nesta temporada sob o comando de Mikel Arteta. Lewis-Skelly atuou apenas 14 vezes na Premier League, tendo sido titular apenas na vitória por 2 a 1 sobre o Brighton, em dezembro. O jovem estaria aberto a deixar o norte de Londres para reacender sua carreira e reforçar suas aspirações de ser convocado para a seleção principal da Inglaterra.
- AFP
Opções alternativas analisadas
Embora ainda não tenham sido feitas ofertas oficiais, fontes sugerem que o Arsenal está disposto a “lucrar” com o jogador formado em sua base. A equipe de recrutamento do United foi alertada sobre a disponibilidade do jogador, embora aparentemente enfrente forte concorrência do Chelsea, do Everton e do Brentford. Caso a contratação de Lewis-Skelly não se concretize, a diretoria do Old Trafford também está acompanhando de perto alternativas comprovadas da Premier League, incluindo Antonee Robinson, do Fulham, e Tyrick Mitchell, do Crystal Palace, garantindo que a contratação de um novo lateral-esquerdo continue sendo uma prioridade inegociável.
Acordo com a Wharton ganha força
O interesse em Lewis-Skelly faz parte de uma estratégia mais ampla para recrutar os melhores talentos nacionais, com Adam Wharton também no topo da lista de desejos do United. Notícias indicam que os Red Devils estão dispostos a acionar um “acordo de cavalheiros” existente entre Wharton e o Crystal Palace, o que permitiria ao meio-campista se transferir para um clube com potencial para disputar a Liga dos Campeões por uma quantia na faixa de 60 a 65 milhões de libras. Com o United aparentemente tendo perdido Elliot Anderson para o Manchester City, Wharton teria surgido como o “alvo número um” para revitalizar um meio-campo que muitas vezes tem carecido de energia e serenidade.
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Momento decisivo para a INEOS
À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, a diretoria do United está sob pressão para montar um elenco capaz de disputar o título de forma consistente. A possível contratação de Lewis-Skelly e Wharton sinalizaria uma mudança significativa em direção a jogadores ingleses mais jovens e com grande potencial. Antes que qualquer acordo seja fechado, o United precisa superar um final de temporada desafiador para garantir que possa oferecer uma vaga na Liga dos Campeões — um requisito fundamental para o acordo com Wharton. Com a pausa para os jogos internacionais em andamento, os olheiros acompanharão de perto os dois jogadores antes do retorno da Premier League para a reta final.
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