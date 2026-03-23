Myles Lewis-Skelly para o Manchester United! Os Red Devils de olho em uma transferência sensacional do lateral-esquerdo do Arsenal, que está em baixa

À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, a diretoria do United está sob pressão para montar um elenco capaz de disputar o título de forma consistente. A possível contratação de Lewis-Skelly e Wharton sinalizaria uma mudança significativa em direção a jogadores ingleses mais jovens e com grande potencial. Antes que qualquer acordo seja fechado, o United precisa superar um final de temporada desafiador para garantir que possa oferecer uma vaga na Liga dos Campeões — um requisito fundamental para o acordo com Wharton. Com a pausa para os jogos internacionais em andamento, os olheiros acompanharão de perto os dois jogadores antes do retorno da Premier League para a reta final.