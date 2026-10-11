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Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Myles Lewis-Skelly destaca companheiro “subestimado” do Arsenal, que é “um dos melhores do mundo”

M. Lewis-Skelly
Arsenal
M. Merino
Premier League

Myles Lewis-Skelly destacou Mikel Merino como o jogador mais subestimado do atual elenco do Arsenal. Apesar da falta de oportunidades recentes como titular sob o comando de Mikel Arteta, o jovem meio-campista acredita que seu experiente companheiro de equipe merece muito mais crédito por sua notável inteligência futebolística.

  • O herói pouco celebrado do Arsenal

    Lewis-Skelly apontou Merino como o jogador mais subestimado que atualmente defende o Arsenal. O jovem meio-campista acredita firmemente que seu companheiro de equipe não recebe reconhecimento suficiente por suas contribuições vitais ao elenco de Mikel Arteta.

    Merino provou ser uma peça altamente versátil desde sua chegada da Real Sociedad no verão de 2024. Ele frequentemente assumiu um papel importante para oferecer uma cobertura crucial no ataque quando crises de lesão deixaram o Arsenal sem opções ofensivas tradicionais suficientes.

  • Mikel Merino Arsenal Brentford 2025-26Getty Images

    Exigindo mais respeito

    Lewis-Skelly deixou claro que vê o jogador de 30 anos como uma figura importante de liderança nos bastidores. Ele insiste que os observadores constantemente deixam passar o verdadeiro valor e a inteligência tática do espanhol.

    "Aquele cara ali, não sinto que ele receba o crédito que merece, cara", explicou Lewis-Skelly em entrevista recente à Premier League. "A forma como ele enxerga o futebol é realmente muito boa para aprender. Ele deveria receber o reconhecimento que merece."

  • Aprendendo com a experiência

    Merino ostenta bons números, com 16 gols e oito assistências em 85 partidas pelo Arsenal. Essa eficiência chamou a atenção de Lewis-Skelly, que está tentando ativamente estudar o jogo do experiente meio-campista para melhorar seus próprios números.

    "Até hoje eu estava falando com ele sobre, bem, como você faz tantos gols? Quero aprender porque quero acrescentar isso ao meu jogo", acrescentou Lewis-Skelly. "A vontade de marcar, as posições, onde estar em campo. Sinto que ele sempre sabe onde estar, quando estar lá. Isso, como jogador de futebol, é tudo."

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  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brigando por minutos

    Apesar de sua qualidade evidente e de sua inteligência futebolística, Merino tem encontrado dificuldades para conseguir tempo de jogo regular nos últimos meses. O internacional espanhol ainda não foi titular em uma partida da Premier League nesta temporada.

    Ele caiu na hierarquia por conta da impressionante forma de Lewis-Skelly no cenário doméstico, além da chegada de destaque no verão de Bruno Guimaraes. Merino agora terá de seguir trabalhando duro nos treinos para chamar a atenção de Arteta e reconquistar seu lugar na equipe titular.

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