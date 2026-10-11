Lewis-Skelly apontou Merino como o jogador mais subestimado que atualmente defende o Arsenal. O jovem meio-campista acredita firmemente que seu companheiro de equipe não recebe reconhecimento suficiente por suas contribuições vitais ao elenco de Mikel Arteta.

Merino provou ser uma peça altamente versátil desde sua chegada da Real Sociedad no verão de 2024. Ele frequentemente assumiu um papel importante para oferecer uma cobertura crucial no ataque quando crises de lesão deixaram o Arsenal sem opções ofensivas tradicionais suficientes.