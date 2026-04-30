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Mykhailo Mudryk recebe suspensão “máxima” de quatro anos por doping; estrela do Chelsea entra com recurso imediato
A pena máxima imposta pela FA
A Federação Inglesa de Futebol (FA) impôs a Mudryk uma suspensão de quatro anos, a pena máxima prevista, após uma longa investigação sobre um resultado positivo em um exame antidoping. O jogador de 25 anos foi inicialmente afastado em dezembro de 2024, depois que um “resultado adverso em um exame de urina de rotina” levou a uma suspensão provisória, e foi formalmente acusado em junho de 2025.
Embora a FA tenha mantido sigilo quanto aos detalhes específicos do caso durante todo o processo, a severidade da sanção já foi confirmada. De acordo com as regras atuais, espera-se que a suspensão tenha efeito retroativo ao início de sua afastamento provisório, o que impediria efetivamente o ex-ala do Shakhtar Donetsk de retornar ao futebol profissional até dezembro de 2028.
- AFP
Mudryk leva o caso ao TAS
Em uma tentativa de salvar sua carreira, Mudryk levou seu caso à mais alta instância jurídica do esporte. Um porta-voz do CAS conversou com a BBC Sport para confirmar o recebimento do recurso, declarando: “O CAS confirma ter recebido um recurso de Mykhailo Mudryk contra a FA, interposto em 25 de fevereiro de 2026. As partes estão atualmente trocando alegações por escrito, e ainda não foi marcada uma audiência.”
Entende-se que a controvérsia gira em torno do meldonium, um medicamento cardiovascular que pode auxiliar a capacidade respiratória e a resistência. É relatado que Mudryk entrou em contato com a substância enquanto defendia a seleção da Ucrânia em outubro de 2024. Fontes próximas ao jogador permanecem otimistas de que o recurso possa reduzir significativamente sua suspensão, permitindo-lhe potencialmente retornar aos gramados já na próxima temporada.
Manter a inocência e treinar no exílio
Ao longo de toda essa provação, Mudryk tem afirmado que não é um dopado intencional. Em sua única declaração pública desde o início da suspensão, o ponta expressou sua incredulidade diante da situação. Na ocasião, ele disse estar em “choque total” e acrescentou que “nunca havia usado conscientemente nenhuma substância proibida nem infringido nenhuma regra”.
Apesar de não poder jogar pelo Chelsea desde o confronto da Liga de Conferências contra o Heidenheim, em novembro de 2024, Mudryk está determinado a manter a forma. Ele vem treinando no Uxbridge FC, time que não disputa nenhuma liga, com um treinador particular e até contratou goleiros. Para liderar sua defesa legal, ele contratou a Morgan Sports Law, escritório famoso por representar Paul Pogba na redução bem-sucedida de sua suspensão por doping, bem como Tyson Fury e Chris Froome.
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O Chelsea e a FA mantêm silêncio
O Chelsea, que pagou inicialmente 70 milhões de euros (61 milhões de libras) para trazer o jogador para Londres em janeiro de 2023, optou por não emitir um comunicado oficial enquanto o processo judicial estiver em andamento. Segundo relatos, o clube aguarda o veredicto final do TAS antes de decidir os próximos passos em relação ao futuro do jogador a longo prazo em Stamford Bridge.
A FA também se recusou a comentar sobre o caso em andamento. À medida que Mudryk entra nessa batalha jurídica decisiva, os olhos do mundo do futebol estarão voltados para a Suíça para ver se uma das contratações mais caras da Premier League conseguirá limpar seu nome ou se sua carreira no futebol de alto nível está efetivamente encerrada.