Mykhailo Mudryk recebe suspensão “máxima” de quatro anos por doping; estrela do Chelsea entra com recurso imediato

A Federação Inglesa de Futebol (FA) impôs a Mudryk uma suspensão de quatro anos, a pena máxima prevista, após uma longa investigação sobre um resultado positivo em um exame antidoping. O jogador de 25 anos foi inicialmente afastado em dezembro de 2024, depois que um “resultado adverso em um exame de urina de rotina” levou a uma suspensão provisória, e foi formalmente acusado em junho de 2025.

Embora a FA tenha mantido sigilo quanto aos detalhes específicos do caso durante todo o processo, a severidade da sanção já foi confirmada. De acordo com as regras atuais, espera-se que a suspensão tenha efeito retroativo ao início de sua afastamento provisório, o que impediria efetivamente o ex-ala do Shakhtar Donetsk de retornar ao futebol profissional até dezembro de 2028.