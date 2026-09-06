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FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAMAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Mykhailo Mudryk quebra o silêncio após fazer a tão aguardada estreia pelo Tottenham, enquanto Roberto De Zerbi faz alerta sobre sua condição física

M. Mudryk
R. De Zerbi
Tottenham
Nottingham Forest x Tottenham
Nottingham Forest
Premier League

Mykhailo Mudryk expressou sua imensa alegria por voltar ao futebol competitivo depois de fazer sua estreia pelo Tottenham Hotspur contra o Nottingham Forest no sábado. O ponta recorreu às redes sociais para celebrar sua primeira aparição desde novembro de 2024, após uma longa suspensão, embora o técnico Roberto De Zerbi tenha sido rápido em alertar que o jogador ainda precisa de tempo para recuperar a forma física.

  • Mudryk comemora retorno ao futebol

    Mudryk saiu do banco aos 29 minutos do segundo tempo durante o empate por 0 a 0 do Tottenham no The City Ground, no sábado. A partida marcou a primeira atuação oficial de Mudryk desde novembro de 2024, após ele recentemente cumprir uma suspensão por infrações de doping.

    O ponta, que chegou ao Tottenham por empréstimo vindo do Chelsea no último dia da janela, pareceu perigoso em sua breve participação e rapidamente foi ao Instagram para compartilhar seus pensamentos. "Não há sensação melhor do que estar de volta ao gramado. Primeiros minutos com novas cores. Obrigado pelo apoio, além disso", escreveu Mudryk.

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  • 로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)Getty Images

    De Zerbi exige melhora física

    Apesar dos sinais positivos mostrados pelo jogador emprestado durante seu curto tempo em campo, o técnico do Tottenham, De Zerbi, admitiu que o atleta está longe de ser um titular regular.

    De Zerbi destacou que Mudryk precisa trabalhar com dedicação para recuperar sua condição física ideal antes de conseguir causar um impacto consistente na equipe. "Ele ainda não está pronto. Está trabalhando para atingir a melhor condição física. Precisa de tempo, precisa de trabalho", explicou De Zerbi durante sua entrevista coletiva pós-jogo, destacando as exigências físicas necessárias para ter sucesso em seu atual esquema tático no clube.

  • Concorrência acirrada por vagas entre os titulares

    De Zerbi também falou sobre a intensa concorrência por vagas no ataque do Tottenham, particularmente pelo lado esquerdo, onde Mudryk atua. O técnico observou que Mathys Tel é outra opção, embora ambos os jogadores ainda tenham margem para melhorar. "Nessa posição, temos Mathys Tel, grande potencial. Mas também Mathys toma muitas decisões erradas, e Mudryk. Então, dois grandes jogadores, dois jogadores de grande potencial. Mas, se queremos marcar, acho que Marmoush tem 15 gols. Solanke, a cabeçada para ele, considero uma chance de gol. Não é uma finalização no gol. Mas quantas finalizações o Nottingham teve hoje?", acrescentou De Zerbi.

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    O que vem a seguir para o Tottenham?

    Mudryk tentará aproveitar sua participação no fim da partida e melhorar significativamente seu ritmo de jogo nos treinamentos antes de uma sequência exigente de partidas. O Tottenham recebe o Everton na Premier League em 12 de setembro, antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa três dias depois. Depois, o Spurs volta para casa para jogar contra o Aston Villa em 19 de setembro, o que significa que a equipe médica terá de administrar com cuidado os minutos do ponta ao longo de uma semana cheia de jogos.

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