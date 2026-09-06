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Mykhailo Mudryk quebra o silêncio após fazer a tão aguardada estreia pelo Tottenham, enquanto Roberto De Zerbi faz alerta sobre sua condição física
Mudryk comemora retorno ao futebol
Mudryk saiu do banco aos 29 minutos do segundo tempo durante o empate por 0 a 0 do Tottenham no The City Ground, no sábado. A partida marcou a primeira atuação oficial de Mudryk desde novembro de 2024, após ele recentemente cumprir uma suspensão por infrações de doping.
O ponta, que chegou ao Tottenham por empréstimo vindo do Chelsea no último dia da janela, pareceu perigoso em sua breve participação e rapidamente foi ao Instagram para compartilhar seus pensamentos. "Não há sensação melhor do que estar de volta ao gramado. Primeiros minutos com novas cores. Obrigado pelo apoio, além disso", escreveu Mudryk.
- Getty Images
De Zerbi exige melhora física
Apesar dos sinais positivos mostrados pelo jogador emprestado durante seu curto tempo em campo, o técnico do Tottenham, De Zerbi, admitiu que o atleta está longe de ser um titular regular.
De Zerbi destacou que Mudryk precisa trabalhar com dedicação para recuperar sua condição física ideal antes de conseguir causar um impacto consistente na equipe. "Ele ainda não está pronto. Está trabalhando para atingir a melhor condição física. Precisa de tempo, precisa de trabalho", explicou De Zerbi durante sua entrevista coletiva pós-jogo, destacando as exigências físicas necessárias para ter sucesso em seu atual esquema tático no clube.
Concorrência acirrada por vagas entre os titulares
De Zerbi também falou sobre a intensa concorrência por vagas no ataque do Tottenham, particularmente pelo lado esquerdo, onde Mudryk atua. O técnico observou que Mathys Tel é outra opção, embora ambos os jogadores ainda tenham margem para melhorar. "Nessa posição, temos Mathys Tel, grande potencial. Mas também Mathys toma muitas decisões erradas, e Mudryk. Então, dois grandes jogadores, dois jogadores de grande potencial. Mas, se queremos marcar, acho que Marmoush tem 15 gols. Solanke, a cabeçada para ele, considero uma chance de gol. Não é uma finalização no gol. Mas quantas finalizações o Nottingham teve hoje?", acrescentou De Zerbi.
- AFP
O que vem a seguir para o Tottenham?
Mudryk tentará aproveitar sua participação no fim da partida e melhorar significativamente seu ritmo de jogo nos treinamentos antes de uma sequência exigente de partidas. O Tottenham recebe o Everton na Premier League em 12 de setembro, antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa três dias depois. Depois, o Spurs volta para casa para jogar contra o Aston Villa em 19 de setembro, o que significa que a equipe médica terá de administrar com cuidado os minutos do ponta ao longo de uma semana cheia de jogos.
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