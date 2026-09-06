Mykhailo Mudryk quebra o silêncio após fazer a tão aguardada estreia pelo Tottenham, enquanto Roberto De Zerbi faz alerta sobre sua condição física

Mudryk saiu do banco aos 29 minutos do segundo tempo durante o empate por 0 a 0 do Tottenham no The City Ground, no sábado. A partida marcou a primeira atuação oficial de Mudryk desde novembro de 2024, após ele recentemente cumprir uma suspensão por infrações de doping.

O ponta, que chegou ao Tottenham por empréstimo vindo do Chelsea no último dia da janela, pareceu perigoso em sua breve participação e rapidamente foi ao Instagram para compartilhar seus pensamentos. "Não há sensação melhor do que estar de volta ao gramado. Primeiros minutos com novas cores. Obrigado pelo apoio, além disso", escreveu Mudryk.