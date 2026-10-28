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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Traduzido por

Mustapha Hadji em entrevista à Kooora (1/2): Senegal campeão da África nesta hipótese, e uma diferença essencial entre Wahbi e Regragui

M. Hadji
Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Espanha
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Marrocos
Senegal
Espanha

Marrocos não roubou a Copa Africana de Nações: a lei é clara

Não reconhecer a decisão da "CAS" prejudicará a imagem do continente africano diante do mundo

A final da Copa do Mundo de 2030 deve ser realizada em Marrocos: chega de racismo

Marrocos é capaz de derrubar Brasil e Argentina, e a zaga é o nosso ponto fraco

Ouahbi é influenciado pelo estilo do Barcelona, e 40 milhões de marroquinos torcem por Yamal

Mustapha Hadji não foi apenas um jogador que vestiu a camisa da seleção marroquina, mas um dos principais craques que levaram as ambições de Marrocos aos gramados mundiais e deixaram sua marca na memória do futebol africano.

Vencedor do prêmio de Melhor Jogador Africano em 1998 e um dos principais nomes de Marrocos na Copa do Mundo da França, ele disputou 58 partidas internacionais entre 1994 e 2002, nas quais marcou 12 gols e deu 6 assistências, apresentando um modelo de jogador marroquino capaz de brilhar nos mais altos níveis da competição europeia.

Após uma carreira profissional em que passou por vários clubes europeus, com destaque para Aston Villa e Deportivo La Coruña, Hadji voltou à seleção marroquina pela porta do trabalho técnico, ocupando um cargo na comissão auxiliar entre 2014 e 2022, acompanhando de perto a jornada de evolução de Marrocos até a conquista das semifinais da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Na primeira parte de sua longa entrevista à "Kooora", Hadji abre questões espinhosas que ocupam a cena do futebol marroquino e africano, falando sobre a disputa jurídica entre Marrocos e Senegal a respeito da final da Copa Africana de Nações, sua posição sobre a polêmica em torno da sede da final da Copa do Mundo de 2030 e sua opinião sobre a disputa com a Espanha e sobre o racismo.

O ex-craque de Marrocos também apresenta uma leitura técnica da seleção atual, compara as gerações de 2022 e 2026 e avalia o trabalho de Walid Regragui e Mohamed Ouahbi, apontando as seleções que, a seu ver, são capazes de deter Marrocos e indicando os principais pontos fortes e fracos do elenco.

A entrevista se estende também à questão de Lamine Yamal e à sua escolha de representar a seleção espanhola em vez da marroquina, com Hadji revelando como os marroquinos enxergam o craque do Barcelona apesar de sua decisão internacional, antes de falar sobre as opções do ataque marroquino e revelar o nome que prefere para comandar a linha de frente, além de sua opinião sobre o papel de Soufiane Rahimi e seu potencial com a seleção.

E, agora, a primeira parte da entrevista:

  • O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) realizou uma audiência com a presença dos representantes de Marrocos e Senegal, e confirmou que a decisão final será anunciada em novembro. Quais são suas expectativas para o veredito?

    O futebol é regido por regras, e a regra diz que, se os jogadores saírem do campo, haverá uma punição. As regras são claras na Fifa e na CAF e, de modo geral, espero que essa crise não se repita, pelo bem do futuro do futebol africano.

  • Mas será que a decisão pode favorecer o Marrocos?

    Se Deus quiser, o Marrocos não cometeu nenhum erro, enquanto os jogadores de Senegal saíram do campo, e, portanto, a lei diz que o Marrocos tem o direito de reconquistar o título da Copa Africana.

    Se tivessem sido os jogadores do Marrocos a sair do campo, Senegal mereceria naquele momento a conquista da Copa Africana, mesmo antes de marcar o gol da vitória na partida.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    O Marrocos afirma que a saída dos jogadores de Senegal do campo significa desistência e, portanto, o regulamento deve ser aplicado, mas, do outro lado, Senegal diz que o árbitro completou a partida e validou o resultado final. Na sua opinião, qual deve ter prioridade: a aplicação literal do regulamento ou a autoridade do árbitro e o que aconteceu dentro de campo?

    Considero que o árbitro cometeu um grande erro ao decidir prosseguir com a partida após a saída dos jogadores de Senegal, e o estranho é que o árbitro de vídeo assistente e os dirigentes da Confederação Africana de Futebol deixaram o árbitro tomar a decisão sozinho, sem intervirem.

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  • Diz-se nos bastidores que o presidente da comissão de arbitragem da CAF pressionou o árbitro para que a partida fosse concluída.

    Espero que um erro como este não se repita no futuro, e que os responsáveis na CAF tomem as decisões corretas em situações como esta.

  • A pergunta que se impõe agora: e se a decisão for favorável ao Senegal? Você acredita que a torcida marroquina aceitaria o veredito, ou haveria contestações e pedidos de recurso?

    Espero que a decisão final valha para todos, sejam quais forem, mas, se Deus quiser, que a decisão seja a favor do Marrocos.

    Estamos falando sobre a lei do futebol, não roubamos a taça indevidamente, mas sim a conquistamos de acordo com a lei, conforme os acontecimentos que se deram em campo.

    Vejo que é difícil ir muito além disso nessa questão, especialmente porque isso prejudicaria o futuro do esporte na África. Quero que o mundo saiba que existe uma lei que rege o futebol africano.

  • Você reconheceria Senegal como campeão da África se a arbitragem tivesse favorecido a seleção?

    Os senegaleses conhecem o regulamento e sabem muito bem o que aconteceu. É verdade que venceram a partida dentro de campo, mas eles percebem que o árbitro tomou sua decisão para preservar a continuidade do jogo sem problemas maiores. No entanto, os regulamentos da CAF e da FIFA dizem que, caso os jogadores saiam do campo por mais de 10 ou 15 minutos, deve haver uma punição. Esses jogadores deveriam ter recebido cartões amarelos.

  • Passamos a outra questão polêmica, relacionada ao estádio que vai receber a final da Copa do Mundo de 2030. A imprensa espanhola está fazendo forte campanha para sediar a partida, e o português José Mourinho diz que "a final do Mundial deve ser disputada em um estádio lendário como o Santiago Bernabéu". Qual é a sua opinião?

    Claro que quero sediar a final no Marrocos, em Casablanca ou Rabat, principalmente porque temos as condições que nos credenciam para isso. Além disso, desejo ver a final da Copa do Mundo ser disputada na África pela segunda vez, depois da primeira vez, que aconteceu na África do Sul em 2010. Acredito que chegou a hora de erguer a bandeira africana.

  • O que você diz à imprensa espanhola que reivindica sediar uma partida importante como a final do Mundial em meio à polêmica sobre o racismo que se espalha por lá?

    Sim, para ser sincero, considero que há racismo, e eles também praticam racismo quando pedem para tirar a partida da África, apesar de ela ter sido realizada mais de uma vez na Europa e nos Estados Unidos.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Falando da Espanha, houve uma disputa hispano-marroquina de outro tipo por Lamine Yamal; o que você diz a ele depois de ter preferido representar a Espanha a Marrocos?

    Embora Yamal represente a Espanha atualmente, nós, como marroquinos, o amamos e o apoiamos, e consideramos que seu sangue é marroquino. Ele era jovem quando tomou a decisão e joga no Barcelona, o maior clube do mundo, e sofreu com as pressões. Era difícil recusar a oportunidade de jogar pela seleção principal da Espanha com uma idade tão jovem.

  • Mas a presença de Yamal com o Marrocos teria feito uma grande diferença.

    Sim, mas era difícil que ele escolhesse Marrocos naquele momento. Desejávamos vê-lo com a seleção marroquina, mas, graças a Deus, de qualquer forma, hoje 40 milhões de marroquinos o apoiam com a Espanha.

  • Para além da partida final, será que o Marrocos é capaz de apresentar uma edição mundialista superior à Copa do Mundo de 2022 no Catar, classificada por alguns entre as melhores da história?

    Sim, os dirigentes do futebol marroquino trabalham desde 2012 em mais de uma frente para desenvolver o esporte, e hoje contamos com todas as qualificações, a tal ponto que os jogadores com dupla nacionalidade que atuam nas ligas europeias pedem para jogar pelo Marrocos.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A seleção de Marrocos conquistou dois feitos importantes nas duas últimas Copas do Mundo, mas será que a equipe atual é realmente mais forte do que a geração de 2022, ou será que os resultados elevaram o teto das expectativas acima do nível real?

    Ninguém esperava o nível apresentado pela seleção marroquina na Copa do Mundo de 2022, mas a situação foi diferente em 2026, já que o mundo inteiro estava ciente da força de Marrocos. Por isso, a missão foi mais difícil: é muito complicado jogar contra seleções que conhecem os seus pontos fortes técnicos.

    A seleção marroquina contou com jovens jogadores no Mundial de 2026, capazes de carregar a bandeira até o Mundial de 2030, com destaque para Ayoub Bouaddi, que se juntou à seleção aos 18 anos, além de nomes experientes como Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui e Brahim Díaz, que ajudarão esses jovens.

  • Mas, na sua opinião, qual das duas gerações é mais forte, a de 2022 comandada por Regragui ou a de 2026 com Wahbi?

    Não podemos dizer que uma geração é mais forte que a outra, mas, em 2022, as seleções não nos respeitavam futebolisticamente, enquanto em 2026 o respeito foi grande. As seleções não queriam nos enfrentar porque tínhamos uma seleção com força tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo, e que não deixava nenhum espaço.

    Se compararmos as gerações de 2022 e 2026 do ponto de vista técnico, vamos perceber que Wahbi, que é um treinador tático de alto nível, mudava a forma de jogar da equipe três vezes em uma única partida em 2026.

    Já Regragui, a quem agradecemos por tudo o que fez pelo futebol marroquino, jogou com um único estilo desde a primeira partida em 2022 até o fim. Os jogadores sabiam que, assim que tivéssemos a posse de bola, íamos apostar nos contra-ataques.

  • A seleção marroquina ocupa a sétima posição no ranking mundial, as diferenças em relação às grandes seleções diminuíram e todos a levam muito a sério. Mas me diga o nome de três seleções capazes de derrotar Marrocos no momento atual.

    A seleção da França é muito difícil, e também a Espanha, apesar de a termos vencido em 2022, e a terceira seleção é a Inglaterra.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Isso significa que a seleção marroquina pode derrotar seleções como Brasil e Argentina?

    O Brasil não tem mais aquela seleção que conhecemos no fim dos anos 1990 e início deste século, não tem mais Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Vejo que não é um time assustador no momento, tornou-se um time comum que Marrocos pode superar.

    Já a Argentina perdeu 90% de sua força após a aposentadoria de Lionel Messi, que fazia tudo, de gols a passes decisivos, e não vejo que os demais jogadores tenham um nível diferenciado, portanto Marrocos também é capaz de derrotá-la.

  • Na sua opinião, qual é o maior ponto fraco da seleção de Marrocos atualmente, que poderia ser explorado por um adversário forte em uma partida eliminatória, por exemplo?

    a zaga central, especialmente porque temos apenas a dupla Issa Diop e Nayef Aguerd nessa posição, e os reservas não estão no mesmo nível. Deve haver abundância de bons jogadores nessa posição, assim como nos setores de meio-campo e ataque. Espero que tenhamos 6 zagueiros de alto nível no futuro.

  • A seleção marroquina sentiu a falta de Romain Saïss após a sua aposentadoria internacional?

    Sim, porque ele era um jogador de alto nível, e um líder dentro de campo, e agora temos Diop e Akrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Você disse que a seleção do Marrocos possui uma abundância de jogadores no meio-campo e no ataque, mas você acha que há uma crise na posição de centroavante puro após a queda de rendimento de En-Nesyri e El Kaabi, especialmente porque Walid Regragui apostou em Soufiane Chebbari como falso centroavante na Copa do Mundo?

    Temos opções ofensivas jovens que brilharam na Copa do Mundo Sub-20, entre elas Yassir Zabiri, que atua na liga espanhola, e não vejo que exista uma crise nessa posição na seleção do Marrocos.

    É verdade que Sibari comandou o ataque na Copa do Mundo, apesar de não ser um centroavante clássico, mas Mohamed Ouahbi pode utilizar seus jogadores de mais de uma maneira, e ele é influenciado pelo estilo do Barcelona, podendo contar com um falso 9, assim como fez Pep Guardiola no passado, e como faz Hansi Flick atualmente. Além disso, Sibari pode jogar em mais de uma posição no setor ofensivo, seja como atacante número 9, armador número 10 ou pelas pontas.

  • Mas se eu lhe pedisse para indicar apenas um nome para atuar como centroavante na seleção do Marrocos, quem seria?

    Ismael Saibari, porque é capaz de fazer a diferença a qualquer momento.

  • Por que Sofiane Rahimi não foi convocado, apesar de brilhar continuamente pelo Al Ain, dos Emirados, e por que na maior parte do tempo se limita ao papel de reserva na seleção do Marrocos?

    Rahimi é um jogador "coringa", gosto muito dele, ele luta e joga com o coração, e entrega 200% de suas capacidades mesmo que entre em campo por apenas dois minutos.

  • E, apesar disso, não o escolheu para comandar o ataque da seleção marroquina em detrimento de Sibari.

    É muito difícil que ele jogue como titular no lugar de Seibari, do meu ponto de vista.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Você acha que a saída de Regragui do Marrocos a poucos meses da Copa do Mundo de 2026 foi uma decisão acertada, ou que a estabilidade que proporcionou a conquista de 2022 merecia mais uma chance?

    Regragui foi longe, mudou a imagem da seleção de Marrocos diante do mundo e também mudou a mentalidade marroquina, permitindo que os marroquinos sonhassem em vencer a Copa do Mundo, o que não é fácil. Não estou falando aqui de aspectos táticos; antes da Copa do Mundo de 2022, o maior sonho de qualquer marroquino era superarmos a primeira fase, mas, depois do torneio, todos falam da ambição de conquistar o título, e até os jogadores da Europa passaram a desejar se juntar a Marrocos para realizar esse sonho.

  • Mas, do seu ponto de vista, por que ele saiu naquele momento?

    Regragui é o melhor treinador que já comandou a seleção marroquina, mas depois de passar cerca de 4 anos com a equipe e enfrentar muita pressão, decidiu descansar um pouco e se afastar, o que dificultou a missão de Wahbi, já que ele assumiu o cargo em um momento delicado, poucos meses antes da Copa do Mundo de 2026, com todos esperando a repetição do feito de 2022. Também era difícil que a torcida confiasse nele.

    Espero que Regragui volte a treinar a seleção marroquina no futuro.