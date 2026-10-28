Marrocos não roubou a Copa Africana de Nações: a lei é clara

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Mustapha Hadji não foi apenas um jogador que vestiu a camisa da seleção marroquina, mas um dos principais craques que levaram as ambições de Marrocos aos gramados mundiais e deixaram sua marca na memória do futebol africano.

Vencedor do prêmio de Melhor Jogador Africano em 1998 e um dos principais nomes de Marrocos na Copa do Mundo da França, ele disputou 58 partidas internacionais entre 1994 e 2002, nas quais marcou 12 gols e deu 6 assistências, apresentando um modelo de jogador marroquino capaz de brilhar nos mais altos níveis da competição europeia.

Após uma carreira profissional em que passou por vários clubes europeus, com destaque para Aston Villa e Deportivo La Coruña, Hadji voltou à seleção marroquina pela porta do trabalho técnico, ocupando um cargo na comissão auxiliar entre 2014 e 2022, acompanhando de perto a jornada de evolução de Marrocos até a conquista das semifinais da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Na primeira parte de sua longa entrevista à "Kooora", Hadji abre questões espinhosas que ocupam a cena do futebol marroquino e africano, falando sobre a disputa jurídica entre Marrocos e Senegal a respeito da final da Copa Africana de Nações, sua posição sobre a polêmica em torno da sede da final da Copa do Mundo de 2030 e sua opinião sobre a disputa com a Espanha e sobre o racismo.

O ex-craque de Marrocos também apresenta uma leitura técnica da seleção atual, compara as gerações de 2022 e 2026 e avalia o trabalho de Walid Regragui e Mohamed Ouahbi, apontando as seleções que, a seu ver, são capazes de deter Marrocos e indicando os principais pontos fortes e fracos do elenco.

A entrevista se estende também à questão de Lamine Yamal e à sua escolha de representar a seleção espanhola em vez da marroquina, com Hadji revelando como os marroquinos enxergam o craque do Barcelona apesar de sua decisão internacional, antes de falar sobre as opções do ataque marroquino e revelar o nome que prefere para comandar a linha de frente, além de sua opinião sobre o papel de Soufiane Rahimi e seu potencial com a seleção.

E, agora, a primeira parte da entrevista: