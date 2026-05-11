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Murillo e Micky van de Ven: O Liverpool vai contratar dois zagueiros centrais experientes da Premier League? Ex-zagueiro dos Reds comenta as tentativas de contratação do Nottingham Forest e do Tottenham
Konaté está de saída e Van Dijk está prestes a completar 35 anos
Ibrahima Konaté continua cumprindo seu contrato em Merseyside, e o jogador da seleção francesa parece destinado a se tornar um jogador sem vínculo. O zagueiro central de 26 anos deixará uma lacuna considerável a ser preenchida em uma posição importante do time.
O capitão do clube, Virgil van Dijk, permanecerá por mais um ano, com 12 meses restantes em seu contrato, mas o experiente holandês completará 35 anos em julho e é preciso encontrar um sucessor de longo prazo para o vencedor dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.
O Liverpool gastou pesadamente em 2025, quebrando recordes britânicos de transferências ao longo do caminho, com enormes somas de dinheiro sendo investidas em talentos ofensivos como Alexander Isak, Florian Wirtz e Hugo Ekitike.
Jeremie Frimpong e Milos Kerkez também foram contratados para preencher as vagas de laterais, mas o foco pode mudar para o centro de uma defesa que começa a mostrar sinais de desgaste em 2026. Os Reds já foram associados a vários jogadores que atualmente defendem times rivais da primeira divisão da Inglaterra.
O empolgante brasileiro Murillo vem chamando a atenção no Forest, o que o colocou no radar de vários clubes, enquanto a força e a velocidade de Van de Ven podem ser atraídas para longe do norte de Londres, mesmo que o Spurs consiga afastar a ameaça de rebaixamento neste verão.
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Murillo e Van de Ven seriam reforços úteis para o Liverpool?
Questionado sobre se a experiência na Premier League deveria ser a prioridade do Liverpool, o ex-lateral dos Reds, Johnson — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM —, disse: “Possivelmente. Acho que a experiência na Premier League é importante em qualquer posição que estejam tentando reforçar, porque não se trata apenas de melhorar a posição, eles precisam competir com quem quer que venha a ser o campeão da liga.
“Não é tão fácil quanto contratar alguém com essa experiência; eles só precisam ser bons o suficiente. Mas eu definitivamente acho que já provaram seu valor; eles não têm tempo para comprar um jogador de 20 anos que possa se tornar o melhor jogador, o melhor zagueiro central daqui a cinco ou seis anos; eles precisam começar a competir agora.
“Então, esses dois parecem as escolhas óbvias se você tivesse que escolher na Premier League, mas se eles são bons o suficiente para chegar a esse nível e disputar títulos, se tiverem a chance, nunca saberemos.”
O Liverpool precisa contratar dois zagueiros centrais neste verão?
Quando questionado mais a fundo sobre se o Liverpool deveria buscar contratar dois zagueiros centrais, em vez de apenas compensar a saída de Konaté, Johnson acrescentou: “Provavelmente precisam de dois, mas, contrariando o que acabei de dizer, um que possa assumir a posição agora e que tenha qualidade suficiente para competir, e depois outro que possa vir a substituí-los daqui a três ou quatro anos.
“Eles não fizeram isso no passado, mas essa seria uma opção sensata para mim. Isso não prova que vai funcionar, mas eles precisam de um zagueiro central agora e vão precisar substituir outro daqui a alguns anos.”
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Perspectivas para o futuro: Quem vai tomar as decisões sobre transferências em Anfield?
Resta saber quem tomará essas decisões de transferência quando a próxima janela de transferências se abrir. Um ano depois de levar o título da Premier League para Anfield, Arne Slot se vê sob uma pressão cada vez maior.
Mais vaias ecoaram nas arquibancadas durante o empate de 1 a 1 dos Reds com o Chelsea, com o Liverpool se agarrando desesperadamente ao quarto lugar na tabela da primeira divisão inglesa. A classificação para a Liga dos Campeões está em jogo, mas uma mudança no comando técnico vem sendo cogitada antes de mais uma reformulação no elenco, que ficou bem aquém das expectativas na temporada 2025-26.