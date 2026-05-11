Murillo e Micky van de Ven: O Liverpool vai contratar dois zagueiros centrais experientes da Premier League? Ex-zagueiro dos Reds comenta as tentativas de contratação do Nottingham Forest e do Tottenham

Ibrahima Konaté continua cumprindo seu contrato em Merseyside, e o jogador da seleção francesa parece destinado a se tornar um jogador sem vínculo. O zagueiro central de 26 anos deixará uma lacuna considerável a ser preenchida em uma posição importante do time.

O capitão do clube, Virgil van Dijk, permanecerá por mais um ano, com 12 meses restantes em seu contrato, mas o experiente holandês completará 35 anos em julho e é preciso encontrar um sucessor de longo prazo para o vencedor dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.

O Liverpool gastou pesadamente em 2025, quebrando recordes britânicos de transferências ao longo do caminho, com enormes somas de dinheiro sendo investidas em talentos ofensivos como Alexander Isak, Florian Wirtz e Hugo Ekitike.

Jeremie Frimpong e Milos Kerkez também foram contratados para preencher as vagas de laterais, mas o foco pode mudar para o centro de uma defesa que começa a mostrar sinais de desgaste em 2026. Os Reds já foram associados a vários jogadores que atualmente defendem times rivais da primeira divisão da Inglaterra.

O empolgante brasileiro Murillo vem chamando a atenção no Forest, o que o colocou no radar de vários clubes, enquanto a força e a velocidade de Van de Ven podem ser atraídas para longe do norte de Londres, mesmo que o Spurs consiga afastar a ameaça de rebaixamento neste verão.