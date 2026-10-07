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Murat Yakin faz apelo desesperado por Granit Xhaka e Breel Embolo antes de confronto crucial em novembro
Yakin mira retorno para estrelas exiladas
Yakin mandou um recado claro sobre o futuro de Granit Xhaka e Breel Embolo após a vitória mais recente de sua equipe. Apesar da boa fase do time, Yakin está irredutível de que a dupla precisa ser reintegrada para a próxima janela internacional, em novembro. A situação em torno de Xhaka e Embolo ficou complicada por controvérsias fora de campo envolvendo certificados de vacinação, mas Yakin está priorizando o sucesso esportivo enquanto a Suíça busca garantir seu retorno à Liga A.
A posição do técnico sugere que ele está pronto para deixar as distrações recentes para trás e garantir que seu elenco esteja com força máxima para os jogos decisivos contra Escócia e Eslovênia. "No que me diz respeito, é um sim definitivo. Temos jogos mais difíceis pela frente e precisamos dos melhores jogadores na seleção", disse Yakin, em declaração reproduzida pela blue Sport.
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Seleção continua unida
As discussões sobre a situação dos jogadores devem acontecer imediatamente dentro da Federação Suíça, com conversas diretas envolvendo os atletas programadas para o fim deste mês. Yakin tem plena consciência das qualidades únicas que tanto o meio-campista do Sunderland quanto o atacante do Atlanta United trazem para seu esquema tático. Ele segue otimista de que uma solução possa ser encontrada para permitir que ambos se juntem novamente aos companheiros no próximo período de treinamentos. "Espero que tudo dê certo. Queremos os jogadores de volta. Você não pode substituir Granit e Breel", acrescentou Yakin.
Esse sentimento é compartilhado pelos torcedores suíços, que foram ouvidos cantando os nomes das estrelas exiladas ao longo das recentes partidas da Liga das Nações. Parece que o público e a comissão técnica estão em total acordo de que a equipe é significativamente mais forte com seus dois talismãs em campo.
Questão da braçadeira de capitão resolvida
Uma das principais preocupações durante a ausência de Xhaka tem sido a liderança da equipe. O defensor da Inter de Milão Manuel Akanji preencheu essa lacuna de forma admirável, mas Yakin fez questão de esclarecer rapidamente que a hierarquia não mudou de forma permanente. O técnico pretende recolocar Xhaka em seu papel de líder formal do grupo assim que ele voltar ao vestiário, citando seu longo tempo de serviço e sua influência.
"Ele está conosco há muito tempo e usa a braçadeira há bastante tempo. Manu fez um bom trabalho e assumiu a responsabilidade. Quando Granit voltar, vamos discutir isso. No fim das contas, é uma decisão entre os jogadores, mas Granit é o nosso capitão", afirmou Yakin.
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O foco se volta para o acesso
O próprio Akanji tem sido vocal em seu apoio ao retorno de Xhaka, reforçando a ideia de que não há rivalidade pela braçadeira. A união do elenco segue alta, mesmo com a equipe lidando com a pressão de manter sua campanha perfeita. Com 12 pontos em quatro partidas e um saldo de gols dominante, o objetivo é claro: mais uma vitória em novembro vai selar o acesso.
"Todos nós gostamos muito de Xhaka neste time. Quando ele voltar, está claro que será capitão novamente", confirmou Akanji.
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