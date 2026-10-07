Yakin mandou um recado claro sobre o futuro de Granit Xhaka e Breel Embolo após a vitória mais recente de sua equipe. Apesar da boa fase do time, Yakin está irredutível de que a dupla precisa ser reintegrada para a próxima janela internacional, em novembro. A situação em torno de Xhaka e Embolo ficou complicada por controvérsias fora de campo envolvendo certificados de vacinação, mas Yakin está priorizando o sucesso esportivo enquanto a Suíça busca garantir seu retorno à Liga A.

A posição do técnico sugere que ele está pronto para deixar as distrações recentes para trás e garantir que seu elenco esteja com força máxima para os jogos decisivos contra Escócia e Eslovênia. "No que me diz respeito, é um sim definitivo. Temos jogos mais difíceis pela frente e precisamos dos melhores jogadores na seleção", disse Yakin, em declaração reproduzida pela blue Sport.