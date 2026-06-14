O retorno da Turquia à Copa do Mundo após 24 anos foi amargo. A equipe de Montella perdeu por 2 a 0 na estreia da edição de 2026 para uma surpreendente Austrália. Calhanoglu, Yildiz (que entrou no segundo tempo) e seus companheiros esbarram na muralha dos australianos, que se defendem com unhas e dentes e atacam no contra-ataque: no primeiro tempo, grande gol do jovem promissor Irankunda; no segundo tempo, o gol final de Metcalfe. A classificação será difícil para os turcos, que agora terão de enfrentar os Estados Unidos e o Paraguai.
Getty Images Sport
Traduzido por
Mundial: Turquia é derrotada pela Austrália; Irankunda e Metcalfe colocam Montella, Calhanoglu e Yildiz em apuros; classificação fica mais difícil
GOLS E MOMENTOS DESTACADOS
Austrália x Turquia 2 a 0
GOLS - Irankunda, Metcalfe
GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -
O PLACAR