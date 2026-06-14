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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

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Mundial: Turquia é derrotada pela Austrália; Irankunda e Metcalfe colocam Montella, Calhanoglu e Yildiz em apuros; classificação fica mais difícil

Copa do Mundo
Austrália x Turquia
Austrália
Turquia

Como foi a partida entre Austrália e Turquia na Copa do Mundo de 2026?

O retorno da Turquia à Copa do Mundo após 24 anos foi amargo. A equipe de Montella perdeu por 2 a 0 na estreia da edição de 2026 para uma surpreendente Austrália. Calhanoglu, Yildiz (que entrou no segundo tempo) e seus companheiros esbarram na muralha dos australianos, que se defendem com unhas e dentes e atacam no contra-ataque: no primeiro tempo, grande gol do jovem promissor Irankunda; no segundo tempo, o gol final de Metcalfe. A classificação será difícil para os turcos, que agora terão de enfrentar os Estados Unidos e o Paraguai.

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    Austrália x Turquia 2 a 0


    GOLS - Irankunda, Metcalfe


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -

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  • O PLACAR

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Estados Unidos da América
EU
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Austrália
AUS
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Turquia
TUR
Paraguai crest
Paraguai
PAR