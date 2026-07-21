O Campeonato do Mundo de 2026 evidenciou um contraste gritante entre o prazer puramente futebolístico e os excessos administrativos sem precedentes, já que a atual edição juntou o brilho das grandes estrelas e a conquista histórica da Espanha, por um lado, e, por outro, interferências políticas e decisões comerciais que geraram uma ampla polémica em torno da transparência da Federação Internacional de Futebol.
Segundo a rede "ESPN", o prazer do Campeonato do Mundo, organizado pela Federação Internacional de Futebol, manifestou-se, como de costume, na sua vertente puramente desportiva, na qual sobressaíram os nomes das estrelas, a emoção, os festejos noruegueses ao estilo de remo, os golos, os momentos e as memórias que fluíram em abundância ao longo deste deslumbrante verão futebolístico.
Os aspetos negativos desta edição do Mundial destacaram-se, como sempre acontece, na vertente administrativa, que abrangeu os preços dos bilhetes, as interferências políticas, a procura pela obtenção de lucros e as pausas para beber água durante os jogos realizados em recintos fechados.