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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Mundial manchado pela polémica... uma festa desportiva desfigurada pelas interferências políticas e pelas receitas de bilheteira

K. Mbappe
L. Messi
Argentina
Espanha
França
Estados Unidos da América
F. Balogun
Copa do Mundo
França
Argentina
Espanha
EUA

Diversão inacreditável e caos insuportável

O Campeonato do Mundo de 2026 evidenciou um contraste gritante entre o prazer puramente futebolístico e os excessos administrativos sem precedentes, já que a atual edição juntou o brilho das grandes estrelas e a conquista histórica da Espanha, por um lado, e, por outro, interferências políticas e decisões comerciais que geraram uma ampla polémica em torno da transparência da Federação Internacional de Futebol.

Segundo a rede "ESPN", o prazer do Campeonato do Mundo, organizado pela Federação Internacional de Futebol, manifestou-se, como de costume, na sua vertente puramente desportiva, na qual sobressaíram os nomes das estrelas, a emoção, os festejos noruegueses ao estilo de remo, os golos, os momentos e as memórias que fluíram em abundância ao longo deste deslumbrante verão futebolístico.

Os aspetos negativos desta edição do Mundial destacaram-se, como sempre acontece, na vertente administrativa, que abrangeu os preços dos bilhetes, as interferências políticas, a procura pela obtenção de lucros e as pausas para beber água durante os jogos realizados em recintos fechados.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O lado sombrio da gestão do jogo

    A FIFA demonstrou uma notável falta de transparência em relação a tudo, desde a legitimidade de certas revisões da tecnologia de vídeo até à forma como um chefe de Estado no seu cargo influenciou a pena de suspensão de um jogador, deixando uma mancha indelével num evento que deveria ser a maior e mais pura celebração do mundo.

    Este torneio mundial impôs, talvez mais do que qualquer outra edição, a necessidade de se manter na linha ténue entre a ingenuidade e o pessimismo, oscilando entre os dois lados de forma quase diária.

    O elogio ao prazer de assistir aos jogos ao longo do último mês continua a ser um facto que não pode ser ignorado, longe da omissão deliberada das outras crises, já que os jogos, que por vezes se prolongaram da manhã até à meia-noite, foram absolutamente deslumbrantes.

    A edição atual contou com uma presença esmagadora de todas as estrelas e seleções, à semelhança da cerimónia de entrega dos prémios Óscar, ao contrário de algumas edições anteriores do Campeonato do Mundo, como as de 2002 ou 2010, que registaram a desilusão de muitos dos mais destacados jogadores e equipas.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé derrota Messi

    As disputas individuais e coletivas resultaram na superioridade de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi e Jude Bellingham, conquistando a Bota de Ouro, enquanto as quatro melhores seleções do mundo jogaram nas meias-finais, e o goleador excecional Erling Haaland contribuiu para difundir amplamente a celebração da navegação marítima norueguesa.

    A Espanha sagrou-se campeã com todo o mérito, tornando-se o primeiro país da história a deter os títulos de campeã mundial masculino e feminino em simultâneo.

    Várias seleções alcançaram resultados históricos, apesar de alguns poucos jogos monótonos, com o Canadá a vencer o seu primeiro jogo nas fases eliminatórias, e o México também a conquistar uma vitória na mesma fase, levando a Inglaterra até aos últimos instantes num confronto considerado um forte candidato ao título de melhor jogo de todo o torneio.

    Os Estados Unidos dominaram o seu grupo com autoridade diante do Paraguai, venceram três jogos num Campeonato do Mundo pela primeira vez e marcaram 11 golos, o número mais alto da sua história, conquistando os corações do país de uma forma sem precedentes por parte da seleção masculina.

    As imagens do pós-jogo em Seattle, após a vitória sobre a Austrália, quando a cidade inteira parecia cantar com os jogadores a canção das estradas rurais, encarnaram o ambiente com que os adeptos da seleção dos Estados Unidos sonharam durante décadas.

  • O dinheiro e a política no coração do Mundial

    As dúvidas pairaram sobre o impacto que as inevitáveis intromissões da FIFA, disseminadas por todo o lado, tiveram em todas as boas intenções deste torneio, incluindo os jogos, as emoções e os belos laços que se formaram entre seleções, cidades, adeptos e visitantes, sendo que estas intromissões foram extremamente dolorosas e inegáveis.

    Algumas decisões organizativas revelaram esforços claros para angariar dinheiro, como as paragens obrigatórias nos jogos, que permitiram que a modalidade, sempre valorizada pela sua fluidez, tivesse anúncios comerciais durante o jogo pela primeira vez.

    O torneio testemunhou momentos ainda mais sombrios e obscuros, que abriram portas que talvez seja impossível fechar, como a intervenção do presidente Donald Trump e do governo norte-americano para ajudar a Federação Americana de Futebol a permitir que a estrela do ataque Folarin Balogun jogasse, apesar de estar cumprir uma suspensão automática.

    Estes acontecimentos afetaram diretamente a confiança dos adeptos no jogo, uma qualidade que a FIFA já tem dificuldade em preservar, e é impossível, por enquanto, conhecer o seu impacto a longo prazo, sendo de notar que este torneio assistiu à criação de novos precedentes, muitos dos quais poderão não ser confortáveis para qualquer das partes no futuro.

    O mês passado trouxe uma mistura saturada de emoções ao genuíno estilo americano, com muitos aspetos positivos e muita beleza, como a história de amor dos adeptos escoceses com a cidade de Boston, o acolhimento da seleção argelina pela cidade de Kansas, a resolução dos jogos por Lionel Messi e a Argentina nos últimos instantes à frente de todos, o golo de Cristiano Ronaldo na sua despedida, e a ascensão de Fozinha e da seleção de Cabo Verde a partir do nada, tornando-se estrelas do torneio.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vergonha para a FIFA

    Em contrapartida, surgiram vários aspectos negativos e situações desagradáveis, que se traduziram em toda a polémica em torno de Folarin Balogun, nas contas complicadas e nos resultados convenientes na terceira jornada que resultaram da qualificação de oito seleções classificadas em terceiro lugar para as fases eliminatórias, no sofrimento da seleção do Irão, que vive uma situação de guerra com um dos países anfitriões do torneio e que não sabia quando ou como a sua equipa viajaria até ao país para disputar os seus jogos, além do afastamento de grupos de adeptos devido à tarifação dinâmica dos bilhetes, uma vez que a FIFA obteve comissões por cada transação de venda no mercado secundário.

    O fator financeiro constituiu a força mais influente no desporto, como sempre acontece, e isso ficou bem patente neste torneio, tanto para o bem como para o mal, já que a enorme quantia de dólares que a competição gerou ajudará a FIFA a difundir o futebol em partes do mundo que dele necessitam, além de garantir a continuidade ininterrupta da comercialização do jogo, seja através da publicidade comercial, dos espetáculos no intervalo ou do aumento do número de seleções participantes para 64.

    Os indicadores finais confirmam que, independentemente dos sentimentos em relação a este evento futebolístico e a tudo o que ele envolveu, quer alguns o considerem espetacular ou pomposo, deslumbrante ou ridículo, cinematográfico ou corrupto, é impossível imaginar um cenário em que a FIFA e os Estados Unidos não se juntem para organizar outro torneio em breve, talvez em 2038, algo inevitável, para o bem ou para o mal.

    As previsões futuras quanto aos sentimentos no final desse próximo torneio apontam para que sejam provavelmente semelhantes à mistura de estados de espírito que os adeptos em todo o mundo sentem no final da presente edição.

    Esta edição do Mundial terminou em meio a um consenso de que foi ao mesmo tempo deslumbrante e terrível, numa altura em que os adeptos mal podem esperar para repetir esta experiência mais uma vez.