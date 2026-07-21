Mundial manchado pela polémica... uma festa desportiva desfigurada pelas interferências políticas e pelas receitas de bilheteira

As dúvidas pairaram sobre o impacto que as inevitáveis intromissões da FIFA, disseminadas por todo o lado, tiveram em todas as boas intenções deste torneio, incluindo os jogos, as emoções e os belos laços que se formaram entre seleções, cidades, adeptos e visitantes, sendo que estas intromissões foram extremamente dolorosas e inegáveis.

Algumas decisões organizativas revelaram esforços claros para angariar dinheiro, como as paragens obrigatórias nos jogos, que permitiram que a modalidade, sempre valorizada pela sua fluidez, tivesse anúncios comerciais durante o jogo pela primeira vez.

O torneio testemunhou momentos ainda mais sombrios e obscuros, que abriram portas que talvez seja impossível fechar, como a intervenção do presidente Donald Trump e do governo norte-americano para ajudar a Federação Americana de Futebol a permitir que a estrela do ataque Folarin Balogun jogasse, apesar de estar cumprir uma suspensão automática.

Estes acontecimentos afetaram diretamente a confiança dos adeptos no jogo, uma qualidade que a FIFA já tem dificuldade em preservar, e é impossível, por enquanto, conhecer o seu impacto a longo prazo, sendo de notar que este torneio assistiu à criação de novos precedentes, muitos dos quais poderão não ser confortáveis para qualquer das partes no futuro.

O mês passado trouxe uma mistura saturada de emoções ao genuíno estilo americano, com muitos aspetos positivos e muita beleza, como a história de amor dos adeptos escoceses com a cidade de Boston, o acolhimento da seleção argelina pela cidade de Kansas, a resolução dos jogos por Lionel Messi e a Argentina nos últimos instantes à frente de todos, o golo de Cristiano Ronaldo na sua despedida, e a ascensão de Fozinha e da seleção de Cabo Verde a partir do nada, tornando-se estrelas do torneio.