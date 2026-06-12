Mundial de 2026: Coreia do Sul vence a República Tcheca por 2 a 1 após virada; hoje à noite entra em campo a Bósnia, que eliminou a Itália

A Coreia do Sul vence a República Tcheca por 2 a 1, após uma virada, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da fase final da Copa do Mundo de 2026.





No Estádio Akron, em Zapopan, perto de Guadalajara, no México, no segundo tempo os tchecos abriram o placar com Krejci, mas depois foram superados pelos gols de Hwang In-Beom e Oh Hyeon-Gyu.





Os sul-coreanos conquistam assim os primeiros três pontos na classificação, assim como os anfitriões do México (vencedores na partida de abertura – LEIA AQUI), que enfrentarão no próximo dia 19 de junho, um dia após a partida entre República Tcheca e África do Sul, ambas ainda com zero pontos.





Hoje à noite, às 21h (horário da Itália), será disputada a primeira partida do Grupo B entre o anfitrião Canadá e a Bósnia-Herzegovina, que se classificou graças à vitória nos pênaltis contra a Itália na final dos playoffs europeus.



