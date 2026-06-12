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Mundial de 2026: Coreia do Sul vence a República Tcheca por 2 a 1 após virada; hoje à noite entra em campo a Bósnia, que eliminou a Itália

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República da Coreia x Tchéquia

Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

A Coreia do Sul vence a República Tcheca por 2 a 1, após uma virada, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A da fase final da Copa do Mundo de 2026.


No Estádio Akron, em Zapopan, perto de Guadalajara, no México, no segundo tempo os tchecos abriram o placar com Krejci, mas depois foram superados pelos gols de Hwang In-Beom e Oh Hyeon-Gyu.


Os sul-coreanos conquistam assim os primeiros três pontos na classificação, assim como os anfitriões do México (vencedores na partida de abertura – LEIA AQUI), que enfrentarão no próximo dia 19 de junho, um dia após a partida entre República Tcheca e África do Sul, ambas ainda com zero pontos.


Hoje à noite, às 21h (horário da Itália), será disputada a primeira partida do Grupo B entre o anfitrião Canadá e a Bósnia-Herzegovina, que se classificou graças à vitória nos pênaltis contra a Itália na final dos playoffs europeus.


  • O PLACAR

    COREIA DO SUL x REPÚBLICA CHECA 2 x 1


    GOLS: 59' Krejci (RC), 67' Hwang In-Beom (CS), 80' Oh Hyeon-Gyu (CS)


    COREIA DO SUL (4-3-3): Seung-gyu; Han-beom, Kim Min-jae, Tae-seok (69' Eom Jisung), Young-Woo; Jae-sung (62' Hwang Heechan), In-beom (84' Kim Jingyu), Gihyuk; Kang-in, Seung-ho (84' Park Jinseob); Son Heung-min (69' OH Hyeongyu). Técnico: Myung-bo.


    REPÚBLICA CHECA (5-3-2): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka (84' Chytil), Zeleny; Sulc (62' Hlozek), Schick (63' Chory), Provod (63' Sadilek). Técnico: Koubek.


    ÁRBITRO: Omar (Egito).


    AMONITADO: Lee Gihyuk (CS).

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