Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Multado por ISSO?! Astro do Liverpool, Alisson Becker é punido com multa de £ 8.000 após explosão furiosa por pênalti, apesar de decisão do KMI apontar que a marcação foi ERRADA

A. Becker
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League

O goleiro do Liverpool, Alisson Becker, foi atingido por uma penalidade financeira significativa após um confronto acalorado durante o recente empate do Liverpool com o Nottingham Forest. O arqueiro brasileiro ficou enfurecido com uma decisão controversa da arbitragem em Anfield, que desde então foi analisada por especialistas independentes.

  • FA aplica multa por má conduta no túnel

    Alisson recebeu uma multa de £ 8.000 por má conduta após uma explosão de fúria na esteira do empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest no mês passado. O internacional brasileiro não conseguiu esconder a irritação ao deixar o gramado, o que levou a uma confrontação com equipamentos do estádio que não passou despercebida pelos oficiais da partida nem pela entidade.

    A FA divulgou um comunicado detalhado na quinta-feira confirmando a punição para o camisa 1 do Liverpool. O comunicado da FA dizia: "O Alisson Becker, do Liverpool, foi multado em £ 8.000 por má conduta na partida da Premier League contra o Nottingham Forest, em 29 de agosto. Foi alegado que o goleiro agiu de maneira imprópria na área do túnel após o apito final. Alisson posteriormente aceitou a acusação contra ele e recebeu a punição padrão."

    • Publicidade
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A polêmica do pênalti em Anfield

    As raízes da fúria de Alisson podem ser atribuídas a um momento decisivo do segundo tempo, quando foi marcado que ele havia cometido falta sobre o ex-jogador do Liverpool Neco Williams dentro da área. O goleiro brasileiro ficou furioso depois de ceder um pênalti ao time de Oliver Glasner em Anfield, com Williams sendo derrubado na área enquanto Alisson saía para fechar o ângulo.

    A frustração de Alisson não diminuiu à medida que a partida se aproximava do fim. Becker, ainda revoltado com a marcação do pênalti no apito final, foi visto chutando a placa do quarto árbitro enquanto seguia em direção ao túnel e, na quinta-feira, recebeu uma multa de quatro dígitos pelo ataque de fúria.

  • Painel da KMI admite erro de arbitragem

    Em uma reviravolta que dá contexto à irritação de Alisson, o Painel de Incidentes-Chave de Partida (KMI) da Premier League analisou posteriormente as imagens e concluiu que a decisão original de marcar o pênalti foi, na verdade, incorreta.

    A sanção vem após uma decisão do Painel de Incidentes-Chave de Partida da Premier League, que concluiu que o pênalti não deveria ter sido marcado em primeira instância. Essa admissão do painel independente confirma que a percepção do goleiro em campo estava correta, ainda que sua reação posterior tenha sido considerada inaceitável pelos padrões disciplinares da Associação de Futebol.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pênalti foi marcado de forma errada, mas o VAR estava certo

    O Painel do KMI forneceu uma análise detalhada sobre por que o árbitro em campo errou na decisão. "O contato de Alisson foi inevitável como consequência de seu embalo na tentativa de defender a bola", disse o Painel do KMI. "O contato feito não foi temerário e ficou abaixo do limite para a marcação de um pênalti."

    No entanto, a não intervenção do VAR foi apoiada por unanimidade com base no entendimento de que não se tratou de um erro claro e óbvio." O painel do KMI votou por 3 a 2 que Barrott não deveria ter marcado o pênalti, e apoiou a decisão do VAR por 5 a 0, destacando as margens mínimas que atualmente definem a arbitragem na elite.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO