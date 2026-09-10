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Multado por ISSO?! Astro do Liverpool, Alisson Becker é punido com multa de £ 8.000 após explosão furiosa por pênalti, apesar de decisão do KMI apontar que a marcação foi ERRADA
FA aplica multa por má conduta no túnel
Alisson recebeu uma multa de £ 8.000 por má conduta após uma explosão de fúria na esteira do empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest no mês passado. O internacional brasileiro não conseguiu esconder a irritação ao deixar o gramado, o que levou a uma confrontação com equipamentos do estádio que não passou despercebida pelos oficiais da partida nem pela entidade.
A FA divulgou um comunicado detalhado na quinta-feira confirmando a punição para o camisa 1 do Liverpool. O comunicado da FA dizia: "O Alisson Becker, do Liverpool, foi multado em £ 8.000 por má conduta na partida da Premier League contra o Nottingham Forest, em 29 de agosto. Foi alegado que o goleiro agiu de maneira imprópria na área do túnel após o apito final. Alisson posteriormente aceitou a acusação contra ele e recebeu a punição padrão."
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A polêmica do pênalti em Anfield
As raízes da fúria de Alisson podem ser atribuídas a um momento decisivo do segundo tempo, quando foi marcado que ele havia cometido falta sobre o ex-jogador do Liverpool Neco Williams dentro da área. O goleiro brasileiro ficou furioso depois de ceder um pênalti ao time de Oliver Glasner em Anfield, com Williams sendo derrubado na área enquanto Alisson saía para fechar o ângulo.
A frustração de Alisson não diminuiu à medida que a partida se aproximava do fim. Becker, ainda revoltado com a marcação do pênalti no apito final, foi visto chutando a placa do quarto árbitro enquanto seguia em direção ao túnel e, na quinta-feira, recebeu uma multa de quatro dígitos pelo ataque de fúria.
Painel da KMI admite erro de arbitragem
Em uma reviravolta que dá contexto à irritação de Alisson, o Painel de Incidentes-Chave de Partida (KMI) da Premier League analisou posteriormente as imagens e concluiu que a decisão original de marcar o pênalti foi, na verdade, incorreta.
A sanção vem após uma decisão do Painel de Incidentes-Chave de Partida da Premier League, que concluiu que o pênalti não deveria ter sido marcado em primeira instância. Essa admissão do painel independente confirma que a percepção do goleiro em campo estava correta, ainda que sua reação posterior tenha sido considerada inaceitável pelos padrões disciplinares da Associação de Futebol.
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Pênalti foi marcado de forma errada, mas o VAR estava certo
O Painel do KMI forneceu uma análise detalhada sobre por que o árbitro em campo errou na decisão. "O contato de Alisson foi inevitável como consequência de seu embalo na tentativa de defender a bola", disse o Painel do KMI. "O contato feito não foi temerário e ficou abaixo do limite para a marcação de um pênalti."
No entanto, a não intervenção do VAR foi apoiada por unanimidade com base no entendimento de que não se tratou de um erro claro e óbvio." O painel do KMI votou por 3 a 2 que Barrott não deveria ter marcado o pênalti, e apoiou a decisão do VAR por 5 a 0, destacando as margens mínimas que atualmente definem a arbitragem na elite.
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