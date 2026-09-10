Alisson recebeu uma multa de £ 8.000 por má conduta após uma explosão de fúria na esteira do empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest no mês passado. O internacional brasileiro não conseguiu esconder a irritação ao deixar o gramado, o que levou a uma confrontação com equipamentos do estádio que não passou despercebida pelos oficiais da partida nem pela entidade.

A FA divulgou um comunicado detalhado na quinta-feira confirmando a punição para o camisa 1 do Liverpool. O comunicado da FA dizia: "O Alisson Becker, do Liverpool, foi multado em £ 8.000 por má conduta na partida da Premier League contra o Nottingham Forest, em 29 de agosto. Foi alegado que o goleiro agiu de maneira imprópria na área do túnel após o apito final. Alisson posteriormente aceitou a acusação contra ele e recebeu a punição padrão."