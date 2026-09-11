Questionado sobre o trabalho que o amigo próximo Andrews tem feito, e se o interesse vai aumentar a partir daqui, o ex-atacante do Brentford Morrison, que falou por cortesia da Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL: “Incrível, incrível, incrível. Acho que o Brentford tem chance de, até mesmo nesta temporada, conseguir uma das vagas europeias. Eles bateram na trave na temporada passada. E podem ganhar uma copa.

“Eu estava falando com ele outro dia. Eu estava no jogo entre Birmingham e Brentford e acho que o Keith fez um trabalho fantástico. Ele tem dois jogadores em cada posição. O garoto que eles contrataram, [Mamadou] Sangare, poderia facilmente ter ido para qualquer um dos quatro primeiros times. Acho que ele é um talento especial. Foi para o Brentford. Gosta do projeto deles e eles fizeram uma boa contratação.

“Ele tem a experiência de Callum Wilson, que coloca pressão sobre Thiago. [Jaidon] Anthony, que eles contrataram do Burnley, começou bem a temporada, coloca pressão sobre [Dango] Ouattara, Kevin Schade, concorrência.

“Eles contrataram [El Hadji Malick] Diouf por 40 milhões do West Ham, mas ele não consegue jogar no momento. Keane Lewis-Potter tem sido excepcional. Então eles têm muitos bons jogadores lá no Brentford.

“E sim, acho que Keith Andrews fez um trabalho brilhante. Considerando a temporada passada, os jogadores que eles perderam e a saída de Thomas Frank, todo mundo achou que o Brentford poderia ser rebaixado.

“Ele fez um grande trabalho. E nesta temporada, começou muito bem. Grande mérito para Keith. E se ele continuar assim, haverá muitos outros clubes acima deles de olho nele, com certeza.”