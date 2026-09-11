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'Muitos outros clubes acima de nós de olho' - previsão sobre o futuro de Keith Andrews é feita por ex-atacante do Brentford após movimento 'incrível' rumo ao cargo de técnico na Premier League
A carreira de treinador de Andrews até agora
Andrews, que brilhou na Premier League por Blackburn e West Brom como jogador, além de somar 35 partidas pela seleção da República da Irlanda, deu os primeiros passos como treinador ao lado de Karl Robinson no MK Dons.
Mais tarde, trabalhou como auxiliar de Stephen Kenny no futebol de seleções, nas equipes sub-21 e principal, e com Chris Wilder, técnico do Sheffield United, antes de se juntar ao Brentford como treinador de bolas paradas em 2023.
Uma promoção surpreendente veio no verão de 2025, com o Brentford buscando inspiração dentro da própria casa ao nomear um sucessor para Thomas Frank, a caminho do Tottenham. O acordo levantou mais do que algumas sobrancelhas.
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Contrato de longo prazo assinado no Brentford
Andrews, no entanto, tem sido um sucesso retumbante, silenciando rapidamente qualquer conversa sobre rebaixamento na temporada passada para levar o time ao nono lugar. A classificação para competições europeias escapou de forma dolorosa, mas o grupo volta a mirar essas vagas em 2026-27.
O irlandês afável trabalha com um contrato de longo prazo até 2032, mas esses termos serão honrados? Se ele continuar em sua atual trajetória como treinador, então é apenas uma questão de tempo até que um gigante da Premier League apareça para contratá-lo.
Andrews está destinado a coisas maiores?
Questionado sobre o trabalho que o amigo próximo Andrews tem feito, e se o interesse vai aumentar a partir daqui, o ex-atacante do Brentford Morrison, que falou por cortesia da Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL: “Incrível, incrível, incrível. Acho que o Brentford tem chance de, até mesmo nesta temporada, conseguir uma das vagas europeias. Eles bateram na trave na temporada passada. E podem ganhar uma copa.
“Eu estava falando com ele outro dia. Eu estava no jogo entre Birmingham e Brentford e acho que o Keith fez um trabalho fantástico. Ele tem dois jogadores em cada posição. O garoto que eles contrataram, [Mamadou] Sangare, poderia facilmente ter ido para qualquer um dos quatro primeiros times. Acho que ele é um talento especial. Foi para o Brentford. Gosta do projeto deles e eles fizeram uma boa contratação.
“Ele tem a experiência de Callum Wilson, que coloca pressão sobre Thiago. [Jaidon] Anthony, que eles contrataram do Burnley, começou bem a temporada, coloca pressão sobre [Dango] Ouattara, Kevin Schade, concorrência.
“Eles contrataram [El Hadji Malick] Diouf por 40 milhões do West Ham, mas ele não consegue jogar no momento. Keane Lewis-Potter tem sido excepcional. Então eles têm muitos bons jogadores lá no Brentford.
“E sim, acho que Keith Andrews fez um trabalho brilhante. Considerando a temporada passada, os jogadores que eles perderam e a saída de Thomas Frank, todo mundo achou que o Brentford poderia ser rebaixado.
“Ele fez um grande trabalho. E nesta temporada, começou muito bem. Grande mérito para Keith. E se ele continuar assim, haverá muitos outros clubes acima deles de olho nele, com certeza.”
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Jogos do Brentford em 2026-27: início invicto
O Brentford segue invicto após seus quatro primeiros jogos da temporada 2026-27. O time somou cinco pontos em três partidas da Premier League e avançou à terceira rodada da Copa da Liga após uma convincente vitória por 6 a 1 sobre o Birmingham.
Viagens para enfrentar Bournemouth e Reading, entre liga e copa, além de um jogo em casa contra o vizinho geográfico Chelsea, levarão a equipe de Andrews até a primeira pausa para a Data Fifa.
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