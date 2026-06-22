Depois de se destacar nos clubes, McTominay agora brilha nos palcos internacionais mais importantes. A Escócia estreou em sua primeira campanha na Copa do Mundo desde 1998 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, antes de sofrer uma derrota pelo mesmo placar contra o Marrocos.

Um confronto muito aguardado contra o Brasil, em Miami, acontecerá na quarta-feira, com a possibilidade de se fazer história caso a seleção consiga chegar às oitavas de final. McTominay provavelmente terá um papel importante nessa jornada.

Sobre aprender a lidar com essa responsabilidade e aceitar a pressão adicional, Miller comentou sobre o desenvolvimento de McTominay: “Acho que ele amadureceu nesse papel, e não apenas pela Escócia. Quando você chega ao Napoli e se torna o MVP do campeonato logo no primeiro ano, você conquista o título. Começam a falar que você está na disputa pelo Ballon d’Or, você está de fato entre os 20 primeiros na classificação, e isso te leva a um nível diferente — e ele conseguiu isso.

“Seu jogo atingiu outro nível em comparação com o que vimos dele na seleção nos últimos cinco, seis anos. Seu desempenho simplesmente disparou. Ele é um jogador de futebol maravilhoso, simples assim.

“Mas sempre reluto em começar a depositar todas as esperanças em um único jogador. Não é assim que o futebol funciona, a menos que você seja o melhor jogador do mundo! Mas a Escócia também tem bons jogadores ao lado de Scott. Ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor que temos, mas há jogadores realmente bons ao seu redor.

“A força da Escócia vai estar no elenco e na equipe, não em nenhum jogador individualmente. É claro que, dentro disso, alguns jogadores podem se destacar. Scott tem sido um desses jogadores nas últimas três ou quatro temporadas que definitivamente se destacou. Não há dúvida disso. Acho que, quando se busca momentos decisivos, ele é um dos jogadores capazes de proporcionar um momento assim.

“John McGinn, ele sempre aparece marcando gols, parece sempre aproveitar bem as oportunidades também. Gosto do Ben Gannon-Doak; acho que ele tem algo diferente de qualquer outro no elenco, algo que temos sentido falta como nação há já não sei há quanto tempo. Ter um jogador com esse tipo de habilidade é uma verdadeira ameaça — seja começando a partida ou saindo do banco, ele pode entrar e causar impacto também.

“Scott, a natureza do que ele tem feito nas últimas temporadas, ele simplesmente tem que lidar com isso. E quer saber? Para mim, ele está lidando muito bem com isso. Parece que ele está lidando muito bem com a situação.

“Quando você chega a esses grandes torneios, enfrenta algumas das melhores seleções. Não vai ser tão fácil assim passar por cima delas. Vimos até mesmo que o jogo contra o Haiti não foi fácil. Conseguimos o resultado, mas não foi fácil. Você não vai simplesmente chegar a uma Copa do Mundo e começar a dominar e fazer tudo do seu jeito.

“Pessoalmente, acho que ele também tem atuado em uma função um pouco diferente. Ele continua fazendo o que sabe fazer, mas talvez tenha um pouco mais de responsabilidade em relação a tentar conduzir a construção de jogadas e participar de diferentes fases do jogo do que teria se fosse apenas aquele jogador que parte para cima e entra na área.

“Mas, de novo, o que eu diria é que já o vi jogar tantas vezes que acredito que ele seja capaz de tudo. Acho que ele pode fazer um pouco de tudo como meio-campista. É um jogador verdadeiramente versátil. Acho que, em algumas jogadas de construção também, ele consegue se envolver.

“Na ausência de Billy Gilmour, acho que precisamos de alguém que realmente consiga assumir o controle da partida, segurar a bola de vez em quando e talvez começar a tentar ditar o ritmo. Já vi o Scott fazendo isso um pouco nos treinos de construção de jogadas e, obviamente, nos primeiros jogos. Ele está jogando um pouco mais recuado, talvez na posição em que o Billy estaria.

“Mas isso não o impede de entrar na área. Não o impede de ter aquela vontade de chegar à área com cruzamentos ou passes de volta, avançar e ser uma ameaça ao gol. Não acho que isso esteja prejudicando seu jogo de forma alguma, mas talvez haja um pouco mais de responsabilidade sobre ele para participar mais dessa fase da partida.”