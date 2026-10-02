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'Muitos clubes têm orçamentos inflacionados!' - Unai Emery dá reação contundente ao veredito do Fair Play Financeiro do Manchester City e defende o legado de Pep Guardiola
Emery revela alegações generalizadas de inflação no orçamento
Emery provocou uma nova polêmica na esteira dos recentes problemas legais do Manchester City, quando uma comissão independente considerou o clube culpado de graves violações das regras financeiras da Premier League por usar sistematicamente contratos comerciais "falsos" para inflar artificialmente as receitas em mais de £ 900 milhões entre 2009 e 2018, ao sugerir que a inflação de orçamento é uma prática generalizada no esporte.
Embora as punições exatas ainda não tenham sido definidas, o Manchester City pode enfrentar sanções severas, que vão de pesadas multas e grandes deduções de pontos a rebaixamento forçado ou expulsão da liga. Em resposta, o Manchester City manteve sua inocência e apresentou oficialmente um recurso abrangente para reverter o veredito, deixando o futuro do clube e seus títulos históricos em aberto.
- Getty Images Sport
Preocupações com o legado de Guardiola como treinador
Para além das questões técnicas do tribunal, Emery admitiu sentir uma certa tristeza em relação ao possível dano à reputação de Pep Guardiola. Guardiola, que comandou o City de 2016 até sua saída neste verão, teve uma passagem extraordinária que rendeu seis títulos da Premier League, três FA Cups, cinco Copas da Liga, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes da Fifa.
Ao refletir sobre a situação, Emery ofereceu uma visão simpática sobre as conquistas de seu colega, que agora estão sendo questionadas por críticos em todo o mundo. Como citado pelo The Sun, o técnico do Villa afirmou: "É uma questão que já era conhecida. Todos nós temos nossas restrições e temos que vender jogadores para cumprir as regras, então precisamos descobrir como elaborar contratos com pessoas novas. O fair play financeiro busca um equilíbrio para que aquilo que você gera seja gasto e não haja inflação. Mas, sim, muitos outros clubes inflaram seus orçamentos e agora isso está vindo à tona. Sinto muito por isso, dado como aquele time jogava. Sob o comando de Guardiola, houve momentos em que eles eram imbatíveis."
Emery deixa punição a cargo das autoridades
Ao ser questionado sobre a natureza específica da punição que deveria ser aplicada ao clube de Manchester, Emery teve o cuidado de evitar fazer o papel de juiz e júri. Ele manteve uma distância profissional do processo disciplinar, reconhecendo que a complexidade do caso exige uma solução legal, e não emocional. "Isso é algo para os tribunais e as autoridades decidirem."
Apesar da turbulência fora de campo, o Manchester City teve um início impecável na atual campanha e lidera a tabela da Premier League com o máximo de 15 pontos, três à frente do Arsenal, segundo colocado.
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Manchester City entra com recurso oficial
Em resposta ao veredicto, o Manchester City oficializou um recurso contra as conclusões da comissão independente, divulgando um comunicado firme para expor sua posição. "O Manchester City Football Club pode confirmar que, às 19h de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, o clube apresentou seu recurso abrangente contra a opinião da Comissão da Premier League, em relação ao processo disciplinar da Premier League", dizia o comunicado. "A posição firme do clube é que, por múltiplos motivos, a opinião contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é segura."
Mantendo sua posição durante todo o prolongado processo judicial, o clube reiterou sua inocência em relação às acusações apresentadas pela liga. "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso", acrescentou o comunicado. "Continuaremos a respeitar o devido processo e estamos necessariamente limitados no que podemos dizer até que todos os procedimentos sejam concluídos."
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