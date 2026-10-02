Para além das questões técnicas do tribunal, Emery admitiu sentir uma certa tristeza em relação ao possível dano à reputação de Pep Guardiola. Guardiola, que comandou o City de 2016 até sua saída neste verão, teve uma passagem extraordinária que rendeu seis títulos da Premier League, três FA Cups, cinco Copas da Liga, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes da Fifa.

Ao refletir sobre a situação, Emery ofereceu uma visão simpática sobre as conquistas de seu colega, que agora estão sendo questionadas por críticos em todo o mundo. Como citado pelo The Sun, o técnico do Villa afirmou: "É uma questão que já era conhecida. Todos nós temos nossas restrições e temos que vender jogadores para cumprir as regras, então precisamos descobrir como elaborar contratos com pessoas novas. O fair play financeiro busca um equilíbrio para que aquilo que você gera seja gasto e não haja inflação. Mas, sim, muitos outros clubes inflaram seus orçamentos e agora isso está vindo à tona. Sinto muito por isso, dado como aquele time jogava. Sob o comando de Guardiola, houve momentos em que eles eram imbatíveis."