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"Muito surpreso!" - Mikel Arteta rebate Gabriel Jesus e Ian Wright após alegações de "policial mau" depois da liquidação de verão do Arsenal
Saídas do Arsenal no verão provocam debate
Jesus recentemente manifestou sua frustração em relação à sua transferência de £12,5 milhões para o Barcelona. O atacante brasileiro afirmou que "ninguém me disse nada" depois de ser instruído a treinar separado do elenco principal antes da mudança.
Essa revelação gerou mais debate quando a lenda do Arsenal Ian Wright criticou a forma como o clube tratou Gabriel Martinelli. O ponta foi completamente afastado das convocações para os jogos no início da temporada antes de acertar uma lucrativa transferência de £60 milhões para o Al Hilal, da Saudi Pro League.
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Arteta 'surpreso' com alegações sobre Jesus
Falando à imprensa na sexta-feira, Arteta rejeitou com firmeza a narrativa em torno das saídas de grande repercussão. O espanhol disse estar chocado com a queixa específica de Jesus e esclareceu que as conversas adequadas haviam acontecido.
"Muito surpreso, para ser sincero, especialmente porque com Gabi [Jesus] eu tive uma conversa individual no vestiário", revelou Arteta. "Não sei quais palavras foram ditas, tudo bem."
O técnico do Arsenal sustentou que as interações finais entre eles foram positivas. Ele acrescentou: "As palavras que usamos um com o outro foram todas de gratidão. Não sei, está tudo bem. Às vezes eu entendo que, quando você tem que dar más notícias ou notícias que as pessoas não esperam, essas coisas geram reação."
Fazendo o papel de "policial mau"
Arteta rapidamente apontou Leandro Trossard como prova de que as relações podem durar além de uma transferência. O atacante belga concluiu uma transferência de £15m para o Besiktas neste verão, mas reencontrou com alegria seus ex-companheiros no vestiário do Emirates Stadium após a recente vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea.
Abraçando as duras responsabilidades do comando, Arteta explicou: "Alguém tem que ser o policial mau. Se eu tiver que ser, eu tenho que ser e eu entendo. O importante normalmente é o que acontece três meses depois, seis meses depois, quando Trossard entra, ele está no vestiário conosco, o ambiente e a relação que você tem."
Ele segue esperançoso de que o tempo cure qualquer atrito remanescente com Jesus e Martinelli. "As coisas chegaram tão longe com outros jogadores que eles saíram, em algum momento a relação foi realmente boa", concluiu. "Espero que seja o mesmo caso."
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Arsenal tenta manter início perfeito
O Arsenal tentará ignorar qualquer ruído extracampo quando viajar para enfrentar o Sunderland na noite de sábado. O elenco de Arteta está determinado a garantir mais uma vitória fora de casa e manter o início perfeito na nova temporada.
A equipe chega ao fim de semana embalada pela vitória de quarta-feira na Champions League sobre o Napoli. Ao fornecer uma atualização importante sobre a condição física dos jogadores, Arteta confirmou que o zagueiro Ben White está "bem" depois de sair mancando no fim do jogo na Itália, enquanto Cristhian Mosquera está sendo avaliado no momento enquanto lida com um problema muscular.
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