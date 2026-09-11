"Muito surpreso!" - Mikel Arteta rebate Gabriel Jesus e Ian Wright após alegações de "policial mau" depois da liquidação de verão do Arsenal

Arteta rapidamente apontou Leandro Trossard como prova de que as relações podem durar além de uma transferência. O atacante belga concluiu uma transferência de £15m para o Besiktas neste verão, mas reencontrou com alegria seus ex-companheiros no vestiário do Emirates Stadium após a recente vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea.

Abraçando as duras responsabilidades do comando, Arteta explicou: "Alguém tem que ser o policial mau. Se eu tiver que ser, eu tenho que ser e eu entendo. O importante normalmente é o que acontece três meses depois, seis meses depois, quando Trossard entra, ele está no vestiário conosco, o ambiente e a relação que você tem."

Ele segue esperançoso de que o tempo cure qualquer atrito remanescente com Jesus e Martinelli. "As coisas chegaram tão longe com outros jogadores que eles saíram, em algum momento a relação foi realmente boa", concluiu. "Espero que seja o mesmo caso."



