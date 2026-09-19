Os holofotes de La Liga se voltam para a capital neste fim de semana, quando o Atlético de Madrid recebe o Real Madrid em um duelo que coloca Simeone e Mourinho à beira do campo pela primeira vez desde 2014. A equipe de Mourinho atualmente está dois pontos à frente do Atlético após seis partidas, com os dois rivais madrilenhos atrás do Barcelona, que dita o ritmo neste início.

As lembranças dos encontros anteriores entre eles seguem vivas para muitos torcedores, especialmente da semifinal da Champions League de 2014, quando a equipe de Simeone eliminou de forma marcante o Chelsea de Mourinho da competição. No entanto, o técnico argentino tratou de deixar as narrativas históricas para trás durante seus compromissos antes da partida. "Não sou de ficar remoendo [coisas de] muitos anos atrás. Tenho enorme respeito por Mourinho; sou admirador dele há muito tempo, acompanhei e o observei", disse Simeone aos repórteres durante uma coletiva de imprensa no sábado.