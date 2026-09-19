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"Muito respeito" - Simeone minimiza antigas rusgas com Mourinho antes de duelo no dérbi de Madri
Uma rivalidade renovada no Metropolitano
Os holofotes de La Liga se voltam para a capital neste fim de semana, quando o Atlético de Madrid recebe o Real Madrid em um duelo que coloca Simeone e Mourinho à beira do campo pela primeira vez desde 2014. A equipe de Mourinho atualmente está dois pontos à frente do Atlético após seis partidas, com os dois rivais madrilenhos atrás do Barcelona, que dita o ritmo neste início.
As lembranças dos encontros anteriores entre eles seguem vivas para muitos torcedores, especialmente da semifinal da Champions League de 2014, quando a equipe de Simeone eliminou de forma marcante o Chelsea de Mourinho da competição. No entanto, o técnico argentino tratou de deixar as narrativas históricas para trás durante seus compromissos antes da partida. "Não sou de ficar remoendo [coisas de] muitos anos atrás. Tenho enorme respeito por Mourinho; sou admirador dele há muito tempo, acompanhei e o observei", disse Simeone aos repórteres durante uma coletiva de imprensa no sábado.
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Admiração mútua em meio à tensão
Apesar da natureza feroz do clássico de Madri, Simeone fez questão de enfatizar o vínculo profissional que compartilha com o treinador do Real Madrid. Os dois técnicos, que já se enfrentaram seis vezes anteriormente, com Mourinho vencendo as três primeiras antes de não voltar a saborear uma vitória, definiram uma era do futebol europeu com seus estilos pragmáticos e intensos. Simeone conquistou duas vitórias nesses confrontos, sobretudo no último duelo do clássico de Madri entre eles, na final da Copa do Rei de 2012–13, já que ambos os treinadores frequentemente eram comparados pela solidez defensiva e pela capacidade de motivação.
O técnico do Atleti expressou a esperança de que o encontro de domingo seja um acréscimo à altura à história compartilhada de batalhas competitivas entre eles. Dando sequência aos elogios ao ex-treinador de Inter e Porto, Simeone acrescentou: "Ele sabe da consideração que tenho por ele. Espero que possamos competir amanhã como fizemos quando o enfrentamos."
Dilemas de seleção e preocupações com lesões
O Atlético de Madrid chega ao confronto lidando com vários problemas no terço final. A janela de transferências de verão do clube foi marcada pela busca por Julian Alvarez, mas o ex-jogador do Manchester City teve participação limitada recentemente. Com Alexander Sorloth fora por lesão, a responsabilidade pelos gols passou para o novo reforço Jonathan David, que vem impressionando com dois gols em suas últimas duas aparições pelo Atlético de Madrid.
Alvarez não atuou nas recentes partidas de La Liga contra a Real Sociedad e o Osasuna, o que gerou questionamentos sobre sua condição física de jogo e sua integração tática. "Ele estará conosco", confirmou Simeone ao ser perguntado sobre a disponibilidade do atacante argentino para o dérbi. "Depois vamos decidir se ele começa jogando ou entra no segundo tempo."
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Neutralizando a ameaça do Real Madrid
Taticamente, Simeone está cauteloso com a velocidade devastadora que o Real Madrid tem nos contra-ataques. Mourinho transformou Los Blancos em uma equipe cirúrgica, que prospera ao atacar quando os adversários perdem o foco, uma forma que fez com que sofressem apenas uma derrota em toda a temporada, contra o Real Betis, e chegassem após uma vitória por 3 a 2 sobre o Elche na terça-feira. Simeone destacou a ameaça específica representada por Kylian Mbappe e Vinicius Junior, observando que quaisquer erros técnicos no meio-campo podem ser fatais para as chances do Atletico de garantir uma vitória em casa.
Analisando os pontos fortes de seus adversários, Simeone apontou o perigo da fase de transição, na qual o Real Madrid tem se mostrado particularmente dominante nesta temporada. "Eles são melhores na transição do que nós", admitiu Simeone ao elogiar a organização tática de Mourinho. "Quando perdem a posse, procuram [Kylian] Mbappe e Vinicius [Junior]; jogam em função dessa força. Temos de ler bem o jogo e não permitir perdas de bola, para que não deixemos que usem essas transições."
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