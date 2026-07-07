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“Muito respeito e gratidão” - A Federação de Futebol dos EUA discutirá planos futuros com Mauricio Pochettino após um período de descanso e reflexão
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A situação
Após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, Pochettino foi questionado sobre seu futuro com a seleção. O argentino não quis se aprofundar nesse assunto, afirmando que qualquer decisão só poderia ser tomada depois que as emoções se acalmassem.
“Nas próximas semanas, poderemos começar a conversar, se a federação quiser”, disse Pochettino. “No momento, o importante é descansar um pouco, refletir e conversar com a federação para ver qual será a decisão. Estou muito feliz. Construímos um ótimo relacionamento. Agora não é hora de falar.”
Na terça-feira, a Federação de Futebol dos EUA divulgou seu próprio comunicado, que se alinha aos pensamentos de Pochettino sobre o futuro.
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Declaração da Federação de Futebol dos EUA
"Tivemos conversas positivas com o Mauricio antes da Copa do Mundo sobre o futuro", afirmou a federação em comunicado. "Combinamos que daríamos continuidade a essas conversas após um período de descanso e reflexão após a Copa do Mundo. Temos muito respeito e gratidão pelo Mauricio, sua comissão técnica e todos os que fazem parte do programa.
“Compartilhamos o entusiasmo em relação ao nosso potencial e também a clareza sobre a quantidade de trabalho ainda necessária em todos os níveis para alcançar nossa ambição.”
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A situação de Pochettino
Quando Pochettino assumiu o cargo de técnico da Seleção Masculina dos Estados Unidos no outono de 2024, ele assinou um contrato válido até esta Copa do Mundo. Ao longo de seu mandato, Pochettino foi associado a várias vagas em clubes europeus e declarou abertamente seu desejo de retornar à Premier League algum dia. No entanto, ele também afirmou estar aberto a continuar como técnico da Seleção Masculina dos Estados Unidos, caso a situação fosse propícia após a Copa do Mundo.
Antes do torneio deste verão, tanto Pochettino quanto o CEO da Federação Americana de Futebol, JT Batson, confirmaram que as duas partes haviam discutido a possibilidade de prolongar sua parceria no futuro.
“Tivemos várias discussões bem longas sobre como poderiam ser os próximos quatro anos”, disse Batson em maio. “Estamos animados, e eles também estão, mas, é claro, precisamos nos concentrar no verão, e é isso que estamos fazendo.”
Ele acrescentou: “Temos planos para renovações, temos planos para interinos e temos planos para substituições, porque nunca se sabe o que pode acontecer. É um esporte global. Há muita coisa acontecendo, e isso faz parte do nosso amadurecimento como Federação de Futebol dos EUA.”
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E agora, o que vem a seguir?
Com a Copa do Mundo já encerrada, os próximos jogos da Seleção Masculina dos EUA acontecerão no outono, com a pausa internacional marcada para o período de 21 de setembro a 6 de outubro.
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