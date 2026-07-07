“Muito respeito e gratidão” - A Federação de Futebol dos EUA discutirá planos futuros com Mauricio Pochettino após um período de descanso e reflexão

Após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, Pochettino foi questionado sobre seu futuro com a seleção. O argentino não quis se aprofundar nesse assunto, afirmando que qualquer decisão só poderia ser tomada depois que as emoções se acalmassem.

“Nas próximas semanas, poderemos começar a conversar, se a federação quiser”, disse Pochettino. “No momento, o importante é descansar um pouco, refletir e conversar com a federação para ver qual será a decisão. Estou muito feliz. Construímos um ótimo relacionamento. Agora não é hora de falar.”

Na terça-feira, a Federação de Futebol dos EUA divulgou seu próprio comunicado, que se alinha aos pensamentos de Pochettino sobre o futuro.