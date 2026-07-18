“Muito profético” - Tom Brady pergunta a Lionel Messi sobre a famosa foto do bebê Lamine Yamal antes da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

Questionado sobre o confronto contra Yamal, com o troféu em jogo, Messi deixou clara sua admiração pelo jogador de 19 anos — antes de fazer uma lembrança gentil de que a Argentina não vai se afastar.

“Ele já é um dos principais jogadores do futebol mundial aos 19 anos”, disse Messi no evento da Copa do Mundo organizado pela FIFA e pela Fanatics. “Ele tem toda a carreira pela frente e uma grande oportunidade de conquistar algo histórico.

“Sempre desejo o melhor para ele e quero o melhor para ele. Vamos tentar fazer uma ótima partida e impedir que ele mostre seu melhor nível, mesmo que isso seja muito difícil. A Espanha não é só o Lamine. Eles têm ótimos jogadores e jogam muito bem, mas nós também temos nossas armas.”