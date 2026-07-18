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“Muito profético” - Tom Brady pergunta a Lionel Messi sobre a famosa foto do bebê Lamine Yamal antes da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
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"Já é um dos principais nomes do futebol mundial"
Questionado sobre o confronto contra Yamal, com o troféu em jogo, Messi deixou clara sua admiração pelo jogador de 19 anos — antes de fazer uma lembrança gentil de que a Argentina não vai se afastar.
“Ele já é um dos principais jogadores do futebol mundial aos 19 anos”, disse Messi no evento da Copa do Mundo organizado pela FIFA e pela Fanatics. “Ele tem toda a carreira pela frente e uma grande oportunidade de conquistar algo histórico.
“Sempre desejo o melhor para ele e quero o melhor para ele. Vamos tentar fazer uma ótima partida e impedir que ele mostre seu melhor nível, mesmo que isso seja muito difícil. A Espanha não é só o Lamine. Eles têm ótimos jogadores e jogam muito bem, mas nós também temos nossas armas.”
“O início de duas lendas”
A famosa foto foi tirada em 2007, quando Yamal tinha apenas alguns meses de idade e Messi estava dando os primeiros passos no Barcelona. Ela voltou a circular em 2024, quando o pai de Yamal a descreveu como “o início de duas lendas”.
Agora, um deles tenta encerrar sua carreira na Copa do Mundo com um segundo título consecutivo. O outro tem a oportunidade de destroná-lo e completar uma das histórias mais improváveis do futebol, em que tudo se completa.
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Dois caminhos diferentes para a final
Estatisticamente, este tem sido o torneio de Messi. Ele marcou oito gols e deu quatro assistências em sete partidas, elevando seus números totais na Copa do Mundo para 21 gols e 12 assistências em 33 jogos.
A primeira Copa do Mundo de Yamal tem sido mais discreta, com um gol e nenhuma assistência em sete partidas. Ainda assim, sua influência vai além desses números. Ele conquistou o pênalti que abriu o caminho para a vitória da Espanha sobre a França na semifinal e tem atraído constantemente o tipo de atenção defensiva que cria oportunidades para todos ao seu redor.
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E agora?
No domingo, Messi tentará estragar o grande dia do astro espanhol. A Argentina busca o segundo título consecutivo da Copa do Mundo, enquanto Yamal tem a oportunidade de levar a Espanha ao seu primeiro título desde 2010 — quase 19 anos depois de os dois se terem encontrado pela primeira vez.
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