"Muito preguiçoso... muito ruim!" - Rodri detona atuação do Valencia em conversa privada com Cubarsí após vitória dominante do Barcelona no Mestalla

A atuação dominante do Barcelona na vitória por 5 a 0 sobre o Valencia ontem, domingo, na quarta rodada de La Liga, foi acompanhada por comentários igualmente diretos de seu novo general do meio-campo. Rodri, que fez sua primeira partida como titular pelos gigantes catalães, foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo sob aplausos de pé da torcida no Mestalla, um gesto normalmente reservado aos heróis internacionais da Espanha.

No entanto, assim que se sentou no banco de reservas ao lado do zagueiro adolescente Pau Cubarsí, as gentilezas acabaram. As câmeras do 'El Día Después' flagraram o experiente meio-campista expressando sua incredulidade com a falta de qualidade mostrada pelo time da casa.

Em uma conversa privada que rapidamente se tornou pública, Rodri foi visto se inclinando em direção a Cubarsí para compartilhar seus pensamentos sobre os anfitriões em dificuldade. "Eles são muito preguiçosos, esses caras, muito preguiçosos. Muito ruins", disse o meio-campista.

O jogador de 28 anos pareceu genuinamente surpreso com a pouca resistência oferecida pelo adversário, especialmente considerando que o Barcelona já havia aberto uma vantagem dominante de 3 a 0 quando ele deixou o campo.



