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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Muito preguiçoso... muito ruim!" - Rodri detona atuação do Valencia em conversa privada com Cubarsí após vitória dominante do Barcelona no Mestalla

Valencia
Barcelona
La Liga
Rodri
P. Cubarsi

Rodri Hernandez não poupou palavras em sua avaliação da péssima fase do Valencia durante a vitória convincente do Barcelona em Mestalla, no domingo. O meio-campista espanhol foi flagrado pelas câmeras de televisão dando um veredito duro sobre o adversário enquanto descansava no banco de reservas após ser substituído.

  • Avaliação sincera do meio-campista é flagrada pelas câmeras

    A atuação dominante do Barcelona na vitória por 5 a 0 sobre o Valencia ontem, domingo, na quarta rodada de La Liga, foi acompanhada por comentários igualmente diretos de seu novo general do meio-campo. Rodri, que fez sua primeira partida como titular pelos gigantes catalães, foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo sob aplausos de pé da torcida no Mestalla, um gesto normalmente reservado aos heróis internacionais da Espanha.

    No entanto, assim que se sentou no banco de reservas ao lado do zagueiro adolescente Pau Cubarsí, as gentilezas acabaram. As câmeras do 'El Día Después' flagraram o experiente meio-campista expressando sua incredulidade com a falta de qualidade mostrada pelo time da casa.

    Em uma conversa privada que rapidamente se tornou pública, Rodri foi visto se inclinando em direção a Cubarsí para compartilhar seus pensamentos sobre os anfitriões em dificuldade. "Eles são muito preguiçosos, esses caras, muito preguiçosos. Muito ruins", disse o meio-campista.

    O jogador de 28 anos pareceu genuinamente surpreso com a pouca resistência oferecida pelo adversário, especialmente considerando que o Barcelona já havia aberto uma vantagem dominante de 3 a 0 quando ele deixou o campo.


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    Choque com a posição recente do Valencia na liga

    A conversa entre as duas estrelas do Barcelona continuou, enquanto Rodri se aprofundava ainda mais na atual situação do Valencia. Foi possível ouvi-lo pedindo esclarecimentos aos companheiros sobre como o clube havia se saído na campanha anterior, aparentemente sem conseguir conciliar o nível atual da equipe com sua reputação como uma potência do futebol espanhol. "Eles são terríveis, são terríveis. Em que posição o Valencia terminou no ano passado?", perguntou.

    A crítica de Rodri não parou na qualidade geral do time; ele destacou especificamente as falhas táticas e a falta de ambição durante o segundo tempo da partida. Ele observou como o Barcelona havia controlado o ritmo do jogo com facilidade, sem enfrentar contra-ataques significativos nem pressão. "Ei, eles nem passaram do meio-campo no segundo tempo", concluiu.

  • Estreia dominante da internacional espanhola

    Embora seus comentários no banco tenham gerado debate, a atuação de Rodri em campo foi simplesmente exemplar. Atuando no coração do meio-campo de Hansi Flick, ele ditou o jogo com a calma e a precisão que o transformaram em um dos melhores do mundo. Apesar da polêmica em torno de um desafio específico na área, ele seguiu como o ponto focal da transição do Barcelona.

    Flick rasgou elogios à sua nova contratação após o apito final, destacando seu impacto imediato no grupo. "Tudo o que Rodri faz faz sentido. É empolgante. Não apenas em campo, mas também no vestiário.

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    Polêmica em meio à atuação de gala

    No entanto, a tarde não foi totalmente sem máculas para o ex-jogador do Manchester City. Embora tenha dominado a batalha no meio-campo, um momento defensivo específico desde então se tornou alvo de intensa análise por especialistas em arbitragem. Surgiram imagens de um contato físico entre o meio-campista e o atacante do Valencia Arnaut Danjuma.

    Analisando o incidente, especialistas sugeriram que o jogador espanhol avança em direção ao atacante antes de ele finalizar, levando alguns a argumentar que a decisão deveria ter sido marcar um pênalti e dar cartão vermelho para Rodri, embora o árbitro na ocasião não tenha visto motivo para intervir.

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