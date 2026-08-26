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'Muito possível' - Paul Scholes faz afirmação 'assustadora' sobre tríplice coroa do Arsenal enquanto o time de Mikel Arteta mira domínio histórico
Lendas apostam no Arsenal para a glória
Scholes e Neville apontaram o Arsenal como favorito para manter o título da Premier League nesta temporada. A formidável equipe de Arteta finalmente encerrou em maio um jejum de duas décadas sem conquistar a liga e já é amplamente apontada como favorita para repetir o feito.
O Arsenal iniciou a defesa do título em grande estilo, com uma tranquila vitória por 3 a 0 sobre o recém-promovido Coventry City. Depois de acrescentar profundidade significativa a um elenco que já estava consolidado, o gigante do norte de Londres parece pronto para dominar o futebol inglês mais uma vez.
Com grandes mudanças no comando afetando seus rivais mais próximos, o Arsenal surgiu como o franco favorito. Tanto o Manchester City quanto o Liverpool atravessam atualmente períodos de transição complicados após as saídas de Pep Guardiola e Arne Slot.
- AFP
Conversas sobre a tríplice coroa ganham força de vez
Embora defender o título da liga siga sendo o principal objetivo, as discussões sobre uma possível tríplice coroa já começam a surgir. O time de Arteta sofreu uma dolorosa derrota na final da Champions League para o Paris Saint-Germain na última temporada, além de perder a final da Carabao Cup para o City. Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, o ex-atacante Dion Dublin se recusou a descartar as chances sem precedentes de tríplice coroa do Arsenal.
"Não vou apostar no Arsenal para ganhar a tríplice coroa, mas também não vou descartar essa possibilidade", explicou Dublin. "Eles têm o melhor e mais entrosado elenco, e há uma verdadeira harmonia no clube."
Scholes, que venceu a tríplice coroa com o Manchester United em 1999, concordou rapidamente com a avaliação de Dublin e disse: "Concordo com isso. Acho que é muito possível pela forma como eles estão. Ainda acho que, na última semana da janela de transferências, eles podem trazer mais um jogador, o que assusta. Eles também acabaram de contratar Ezri Konsa, que é um zagueiro de alto nível."
Arteta monta um elenco assustador
A campanha de reforços de verão do Arsenal inegavelmente fortaleceu sua candidatura ao sucesso no cenário doméstico e europeu. Arteta integrou com sucesso aquisições de alta qualidade, como Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Ezri Konsa, ao seu talentoso elenco.
Neville ecoou completamente o veredito confiante de Scholes durante uma participação recente na Sky Sports. Questionado sobre seu palpite para o título, Neville respondeu: "Cem por cento Arsenal. Está muito à frente. Com o que já tem agora na defesa e no meio-campo, com os bons atacantes que tem, tem um nível realmente muito bom, então está bem."
Aston Villa apresenta o próximo desafio
O Arsenal tentará manter o início perfeito na nova temporada quando voltar à ação pela Premier League na noite de segunda-feira. O atual campeão está programado para enfrentar o Aston Villa em um duelo da elite que promete ser intrigante.
O Villa chega para a partida buscando desesperadamente uma reação positiva após um fim de semana de estreia verdadeiramente miserável. Abalado por uma preocupante janela de transferências de verão, o time foi impiedosamente goleado por 4 a 0 pelo Brighton no domingo.
Com os rivais perdendo pontos e enfrentando má fase, Arteta exigirá foco absoluto de seu elenco estrelado. Caso conquiste outra vitória convincente, a crescente empolgação em torno do Emirates Stadium só continuará a aumentar.
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