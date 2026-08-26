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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'Muito possível' - Paul Scholes faz afirmação 'assustadora' sobre tríplice coroa do Arsenal enquanto o time de Mikel Arteta mira domínio histórico

Arsenal
M. Arteta
Premier League

As lendas do Manchester United Paul Scholes e Gary Neville apoiaram enfaticamente o Arsenal para manter seu título da Premier League, conquistado com muito esforço, nesta temporada. Com Mikel Arteta reforçando significativamente seu formidável elenco, Scholes acredita até que uma tríplice coroa histórica está totalmente ao alcance dos atuais campeões ingleses.

  • Lendas apostam no Arsenal para a glória

    Scholes e Neville apontaram o Arsenal como favorito para manter o título da Premier League nesta temporada. A formidável equipe de Arteta finalmente encerrou em maio um jejum de duas décadas sem conquistar a liga e já é amplamente apontada como favorita para repetir o feito.

    O Arsenal iniciou a defesa do título em grande estilo, com uma tranquila vitória por 3 a 0 sobre o recém-promovido Coventry City. Depois de acrescentar profundidade significativa a um elenco que já estava consolidado, o gigante do norte de Londres parece pronto para dominar o futebol inglês mais uma vez.

    Com grandes mudanças no comando afetando seus rivais mais próximos, o Arsenal surgiu como o franco favorito. Tanto o Manchester City quanto o Liverpool atravessam atualmente períodos de transição complicados após as saídas de Pep Guardiola e Arne Slot.

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    Conversas sobre a tríplice coroa ganham força de vez

    Embora defender o título da liga siga sendo o principal objetivo, as discussões sobre uma possível tríplice coroa já começam a surgir. O time de Arteta sofreu uma dolorosa derrota na final da Champions League para o Paris Saint-Germain na última temporada, além de perder a final da Carabao Cup para o City. Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, o ex-atacante Dion Dublin se recusou a descartar as chances sem precedentes de tríplice coroa do Arsenal.

    "Não vou apostar no Arsenal para ganhar a tríplice coroa, mas também não vou descartar essa possibilidade", explicou Dublin. "Eles têm o melhor e mais entrosado elenco, e há uma verdadeira harmonia no clube."

    Scholes, que venceu a tríplice coroa com o Manchester United em 1999, concordou rapidamente com a avaliação de Dublin e disse: "Concordo com isso. Acho que é muito possível pela forma como eles estão. Ainda acho que, na última semana da janela de transferências, eles podem trazer mais um jogador, o que assusta. Eles também acabaram de contratar Ezri Konsa, que é um zagueiro de alto nível."

  • Arteta monta um elenco assustador

    A campanha de reforços de verão do Arsenal inegavelmente fortaleceu sua candidatura ao sucesso no cenário doméstico e europeu. Arteta integrou com sucesso aquisições de alta qualidade, como Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Ezri Konsa, ao seu talentoso elenco.

    Neville ecoou completamente o veredito confiante de Scholes durante uma participação recente na Sky Sports. Questionado sobre seu palpite para o título, Neville respondeu: "Cem por cento Arsenal. Está muito à frente. Com o que já tem agora na defesa e no meio-campo, com os bons atacantes que tem, tem um nível realmente muito bom, então está bem."

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  • Aston Villa apresenta o próximo desafio

    O Arsenal tentará manter o início perfeito na nova temporada quando voltar à ação pela Premier League na noite de segunda-feira. O atual campeão está programado para enfrentar o Aston Villa em um duelo da elite que promete ser intrigante.

    O Villa chega para a partida buscando desesperadamente uma reação positiva após um fim de semana de estreia verdadeiramente miserável. Abalado por uma preocupante janela de transferências de verão, o time foi impiedosamente goleado por 4 a 0 pelo Brighton no domingo.

    Com os rivais perdendo pontos e enfrentando má fase, Arteta exigirá foco absoluto de seu elenco estrelado. Caso conquiste outra vitória convincente, a crescente empolgação em torno do Emirates Stadium só continuará a aumentar.

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