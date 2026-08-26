Embora defender o título da liga siga sendo o principal objetivo, as discussões sobre uma possível tríplice coroa já começam a surgir. O time de Arteta sofreu uma dolorosa derrota na final da Champions League para o Paris Saint-Germain na última temporada, além de perder a final da Carabao Cup para o City. Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, o ex-atacante Dion Dublin se recusou a descartar as chances sem precedentes de tríplice coroa do Arsenal.

"Não vou apostar no Arsenal para ganhar a tríplice coroa, mas também não vou descartar essa possibilidade", explicou Dublin. "Eles têm o melhor e mais entrosado elenco, e há uma verdadeira harmonia no clube."

Scholes, que venceu a tríplice coroa com o Manchester United em 1999, concordou rapidamente com a avaliação de Dublin e disse: "Concordo com isso. Acho que é muito possível pela forma como eles estão. Ainda acho que, na última semana da janela de transferências, eles podem trazer mais um jogador, o que assusta. Eles também acabaram de contratar Ezri Konsa, que é um zagueiro de alto nível."