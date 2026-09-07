O Arsenal tem desfrutado de um início impecável na defesa do título da Premier League, e o reforço de verão Guimaraes acredita que o mérito está nos padrões inflexíveis de Arteta. Guimaraes, que chegou em um acordo de £75 milhões vindo do Newcastle, ficou impressionado com a intensidade do ambiente criado por seu novo técnico.

Ao relembrar suas primeiras interações com o espanhol, Guimaraes revelou que a mensagem de evolução constante ficou clara desde o primeiro dia. "Estou muito feliz por poder treinar cinco ou seis vezes com o time. É ótimo poder trabalhar com uma equipe tão forte, impressionante", disse Guimaraes ao Daily Mail.

"Eles são fortes fisicamente, fortes na defesa, fortes no ataque. Parece que nesta temporada eles estão jogando melhor do que na temporada passada. Acho que esse é o objetivo, melhorar a cada ano. Essa é a mensagem que Arteta quer nos passar."