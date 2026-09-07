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“Muito obcecado!”: astro do Arsenal revela a força motriz de Mikel Arteta enquanto o clube faz um início voador na defesa do título
A busca incansável de Arteta pela perfeição
O Arsenal tem desfrutado de um início impecável na defesa do título da Premier League, e o reforço de verão Guimaraes acredita que o mérito está nos padrões inflexíveis de Arteta. Guimaraes, que chegou em um acordo de £75 milhões vindo do Newcastle, ficou impressionado com a intensidade do ambiente criado por seu novo técnico.
Ao relembrar suas primeiras interações com o espanhol, Guimaraes revelou que a mensagem de evolução constante ficou clara desde o primeiro dia. "Estou muito feliz por poder treinar cinco ou seis vezes com o time. É ótimo poder trabalhar com uma equipe tão forte, impressionante", disse Guimaraes ao Daily Mail.
"Eles são fortes fisicamente, fortes na defesa, fortes no ataque. Parece que nesta temporada eles estão jogando melhor do que na temporada passada. Acho que esse é o objetivo, melhorar a cada ano. Essa é a mensagem que Arteta quer nos passar."
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Superando os primeiros problemas com lesões
Enquanto o Arsenal vem voando em campo, Guimaraes teve um início um tanto frustrante enquanto administra sua carga de trabalho. O brasileiro vem lutando contra um problema persistente na virilha, que o obrigou a assistir a boa parte do início da temporada do lado de fora. Ele se limitou a entrar como substituto contra o Aston Villa e permaneceu no banco, sem ser utilizado, na recente vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, no Emirates Stadium.
A ausência do jogador de 28 anos tem sido administrada com cuidado por Arteta, que evita apressar o retorno de sua principal contratação para o meio-campo cedo demais. A disputa por vagas no setor segue acirrada, mas espera-se que Guimaraes seja uma peça vital da equipe enquanto o Arsenal busca brigar em várias frentes.
Raya exalta a mentalidade de campeão
Não são apenas os reforços que estão sentindo o impacto do sucesso recente do Arsenal; estrelas já consolidadas, como David Raya, acreditam que o clube atingiu um novo nível de maturidade. Após a vitória sobre o Chelsea, o goleiro espanhol falou sobre a mudança psicológica que acontece depois de conquistar títulos importantes.
"Claro, vencer a liga depois de tantos anos e depois daqueles anos em que você ficou tão perto dá esse alívio e essa confiança extra", explicou Raya. "Vindo dos três jogos, especialmente da vitória na Community Shield contra o (Manchester) City, pela forma como jogamos, isso nos dá motivação extra e confiança extra para jogar da maneira como queremos jogar."
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Mantendo o embalo para o caminho à frente
A capacidade do Arsenal de arrancar resultados mesmo quando não está em seu melhor e mais fluido nível tem sido uma marca de sua forma neste início de temporada. A vitória sobre o Chelsea de Xabi Alonso foi um exemplo disso, já que a equipe se recuperou de uma desvantagem inicial para garantir os três pontos.
Com o início perfeito na defesa do título mantido, o foco agora se volta para a Liga dos Campeões, na qual o Arsenal buscará transferir seu domínio doméstico para o cenário continental. O Arsenal viaja para enfrentar o Napoli em sua partida de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira à noite.
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