O técnico da seleção portuguesa, Martinez, descartou as preocupações relativas à gestão física de Ronaldo antes da Copa do Mundo de 2026.

Ao falar após o anúncio da convocação para o torneio, Martinez enfatizou que a gestão interna do astro do Al-Nassr está ocorrendo sem complicações ou imposições.

Quando questionado sobre como os minutos de jogo e a preparação física do veterano seriam supervisionados, Martinez foi claro em sua avaliação. “A gestão é feita com muita naturalidade. Em uma Copa do Mundo, não existe um padrão que siga o clube ou a idade. Todos estão focados e temos que administrar bem o dia a dia, só isso”, explicou o técnico aos repórteres.