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“Muito natural” – Como Portugal vai lidar com Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026, já que Roberto Martinez admite que os métodos da seleção são diferentes dos do clube
Gestão natural para uma figura lendária
O técnico da seleção portuguesa, Martinez, descartou as preocupações relativas à gestão física de Ronaldo antes da Copa do Mundo de 2026.
Ao falar após o anúncio da convocação para o torneio, Martinez enfatizou que a gestão interna do astro do Al-Nassr está ocorrendo sem complicações ou imposições.
Quando questionado sobre como os minutos de jogo e a preparação física do veterano seriam supervisionados, Martinez foi claro em sua avaliação. “A gestão é feita com muita naturalidade. Em uma Copa do Mundo, não existe um padrão que siga o clube ou a idade. Todos estão focados e temos que administrar bem o dia a dia, só isso”, explicou o técnico aos repórteres.
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Métodos de treinamento internacionais versus métodos de treinamento de clubes
Martinez destacou uma diferença significativa entre a forma como os jogadores são tratados nas ligas nacionais e o ambiente de alta pressão de um torneio de verão.
Enquanto os treinadores de clubes precisam levar em conta a fadiga acumulada ao longo de uma temporada de nove meses, a Copa do Mundo exige uma abordagem mais imediata e reativa, baseada no momento presente, em vez da idade biológica.
O ex-técnico do Everton e da Bélgica acredita que a natureza condensada da competição permite um conjunto diferente de regras. Ele afirmou: “Podemos falar de muitos sonhos, mas temos apenas três jogos para começar, essa é a nossa Copa do Mundo. E precisamos administrar esses três da melhor maneira possível.”
Construindo sobre uma base sólida
Desde que assumiu o comando da seleção portuguesa, Martinez tem trabalhado intensamente com Ronaldo e o núcleo do elenco. Ele destacou os dados e o conhecimento psicológico acumulados nos últimos dois anos como a principal ferramenta para gerenciar seus jogadores durante a jornada na América do Norte. O técnico acredita que a relação entre a comissão técnica e o capitão é forte o suficiente para superar os desafios do torneio. “Já temos muitas informações, estamos falando de quase 40 jogos juntos”, observou Martinez. “Agora se trata de gerenciar o grupo durante a Copa do Mundo, algo natural.”
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Com foco no talento e no empenho coletivos
Embora Ronaldo continue sendo o centro das atenções para muitos, Martinez mantém a convicção de que o sucesso da campanha depende da união e do empenho de todo o elenco de 27 jogadores.
Concluindo suas reflexões sobre a preparação do time, Martinez acrescentou: “Acreditamos muito no comprometimento e no talento dos nossos jogadores para que isso dê certo.”
Parece que o plano é simples: tratar cada jogador, incluindo o icônico camisa 7, de acordo com as necessidades dos próximos 90 minutos na busca pela glória.