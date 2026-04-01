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"Muito magoado": Gennaro Gattuso desabafa após a Itália ficar de fora da TERCEIRA Copa do Mundo consecutiva, enquanto é divulgado comunicado sobre o futuro do técnico
Desastre em Zenica: Itália volta a cair
O impensável aconteceu mais uma vez para os tetracampeões mundiais. A longa jornada da Itália em busca da redenção terminou em pesadelo na noite de terça-feira, quando a seleção perdeu uma tensa disputa de pênaltis para a Bósnia e Herzegovina. Depois de jogar a maior parte da partida com 10 jogadores, devido ao cartão vermelho recebido por Alessandro Bastoni, a Azzurra acabou sendo derrotada por 4 a 1 na disputa de pênaltis, com as falhas de Francesco Pio Esposito e Bryan Cristante selando seu destino.
A derrota na final da repescagem significa que a Itália ficará de fora da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, somando-se às decepções de 2018 e 2022. É a primeira vez que um ex-campeão mundial fica de fora de três edições consecutivas do torneio. Para Gattuso, que assumiu o lugar de Luciano Spalletti em junho passado, o resultado foi um golpe duro de engolir, dado o esforço demonstrado por sua equipe em circunstâncias difíceis.
- AFP
Gattuso, "magoado", se recusa a falar sobre seu futuro pessoal
Gattuso, visivelmente abalado, não mediu palavras em sua análise pós-jogo, desviando o foco de sua própria situação para o sofrimento coletivo do elenco. “Não tenho o menor interesse em falar sobre o meu futuro hoje”, disse o ícone da Itália e do AC Milan aos repórteres, segundo a ESPN. “Dói, dói mesmo. Mais do que doer a mim, dói ver este grupo que realmente deu tudo de si nestes meses e acho que merecíamos receber de volta o que investimos; e, sinceramente, acho que é muito simplista e imaturo falar sobre o meu futuro hoje. Aqui deveríamos estar falando sobre a Itália, sobre a camisa da seleção nacional, que é mais um golpe, mesmo que desta vez não o merecêssemos. Merecíamos mais e é por isso que o meu futuro não importa."
O presidente da Federação Italiana de Futebol apoia o técnico
Apesar do fracasso catastrófico na Copa do Mundo, o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, emitiu uma declaração de apoio à comissão técnica. “Tenho que elogiar Gattuso. Acho que ele tem sido um ótimo técnico. Pedi a ele que continuasse no comando desses jogadores”, confirmou Gravina.
No entanto, o clima dentro do grupo continua sombrio, com o capitão da delegação, Gianluigi Buffon, ecoando o sentimento de que a ferida atual é muito recente para se tomar decisões de longo prazo. O lendário goleiro acrescentou: “Isso é algo que dói de verdade e que significa que corremos o risco de não pensar com clareza, então vou parar por aqui. Ficaremos aqui até junho, depois veremos como tudo será resolvido.”
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Uma federação em crise
O fracasso recorrente em chegar ao cenário mundial tem exercido uma pressão imensa sobre o próprio Gravina. Após ter supervisionado duas campanhas de qualificação malsucedidas, o presidente admitiu que foi convocada uma reunião do conselho da federação para a próxima semana, a fim de avaliar a situação do futebol italiano. À medida que a poeira assenta, a Azzurra terá de enfrentar mais uma vez uma espera de quatro anos para provar que ainda pertence à elite do futebol internacional.