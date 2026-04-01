"Muito magoado": Gennaro Gattuso desabafa após a Itália ficar de fora da TERCEIRA Copa do Mundo consecutiva, enquanto é divulgado comunicado sobre o futuro do técnico

O impensável aconteceu mais uma vez para os tetracampeões mundiais. A longa jornada da Itália em busca da redenção terminou em pesadelo na noite de terça-feira, quando a seleção perdeu uma tensa disputa de pênaltis para a Bósnia e Herzegovina. Depois de jogar a maior parte da partida com 10 jogadores, devido ao cartão vermelho recebido por Alessandro Bastoni, a Azzurra acabou sendo derrotada por 4 a 1 na disputa de pênaltis, com as falhas de Francesco Pio Esposito e Bryan Cristante selando seu destino.

A derrota na final da repescagem significa que a Itália ficará de fora da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, somando-se às decepções de 2018 e 2022. É a primeira vez que um ex-campeão mundial fica de fora de três edições consecutivas do torneio. Para Gattuso, que assumiu o lugar de Luciano Spalletti em junho passado, o resultado foi um golpe duro de engolir, dado o esforço demonstrado por sua equipe em circunstâncias difíceis.