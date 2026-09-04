O ídolo do Manchester City, De Bruyne, fez uma avaliação franca e um tanto contundente sobre Fernandez, após a transferência de grande repercussão do meia para o Etihad. Enquanto os torcedores se apressaram em rotular o ex-jogador do Chelsea como o herdeiro do trono de De Bruyne, o veterano belga pediu cautela, sugerindo que as comparações são prematuras e talvez imerecidas neste estágio da carreira do jovem meia.

Em entrevista ao Nieuwsblad, De Bruyne comentou sobre a narrativa crescente em torno de seu substituto. "Torcedores do Manchester City chamando Fernandez de meu sucessor? Sinceramente, acho que é um pouco demais", disse De Bruyne na entrevista. Ele prosseguiu: "Enzo é um bom jogador, não estou dizendo que não seja. Ele tem qualidade, tem potencial e pode se tornar um meia muito importante. Mas, sendo completamente honesto, não acho que ele esteja nem perto do nível em que eu jogava pelo Manchester City."