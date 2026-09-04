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'Muito longe do meu nível!' - Kevin De Bruyne dá veredito brutal sobre Enzo Fernández como seu sucessor no Man City após transferência de 125 milhões de libras
De Bruyne questiona conversas sobre seu sucessor
O ídolo do Manchester City, De Bruyne, fez uma avaliação franca e um tanto contundente sobre Fernandez, após a transferência de grande repercussão do meia para o Etihad. Enquanto os torcedores se apressaram em rotular o ex-jogador do Chelsea como o herdeiro do trono de De Bruyne, o veterano belga pediu cautela, sugerindo que as comparações são prematuras e talvez imerecidas neste estágio da carreira do jovem meia.
Em entrevista ao Nieuwsblad, De Bruyne comentou sobre a narrativa crescente em torno de seu substituto. "Torcedores do Manchester City chamando Fernandez de meu sucessor? Sinceramente, acho que é um pouco demais", disse De Bruyne na entrevista. Ele prosseguiu: "Enzo é um bom jogador, não estou dizendo que não seja. Ele tem qualidade, tem potencial e pode se tornar um meia muito importante. Mas, sendo completamente honesto, não acho que ele esteja nem perto do nível em que eu jogava pelo Manchester City."
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Fernández assume a icônica camisa 17
A transição no Etihad foi oficializada visualmente pela escolha de número de camisa de Fernández. O argentino optou por vestir a camisa 17, número que se tornou sinônimo do gênio criativo de De Bruyne durante sua década repleta de títulos em Manchester.
Embora o número tenha significado histórico no clube, Fernández explicou que sua escolha estava enraizada em uma história pessoal, e não em uma tentativa direta de imitar o legado de seu antecessor.
O jogador de 25 anos explicou que escolheu a camisa de número 17 por sua ligação com seus primeiros dias na seleção nacional. "É um número de que gosto", afirmou durante sua apresentação. "Ele me representa. Foi meu primeiro número na seleção nacional, então estou muito feliz em escolher este número."
Etiqueta de preço versus status de nível mundial
A dimensão financeira do negócio tem sido um dos maiores assuntos da janela de verão. O City igualou um recorde britânico para garantir os serviços do campeão do mundo, mas De Bruyne acredita que uma valorização elevada não se traduz automaticamente em um desempenho de elite dentro de campo.
Comentando o hype, o astro belga observou: "Às vezes sinto que as pessoas o superestimaram por causa do preço e do que ele conquistou com a Argentina. £125 milhões não fazem de você automaticamente um meio-campista de classe mundial. Ele ainda tem muito a provar. Se ele quer ser meu sucessor, tem que mostrar isso primeiro em campo. Herdar minha camisa 17 é uma coisa… substituir Kevin De Bruyne é algo completamente diferente."
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O desafio à frente do argentino
Independentemente do ceticismo do homem que ele está substituindo, Fernandez está concentrado na tarefa em mãos e na oportunidade de trabalhar novamente sob o comando de Enzo Maresca.
"Todo jogador quer fazer parte de um clube como este, porque todos sabem o quão bem administrado é o City", disse Fernandez ao chegar ao clube. "Eu não poderia estar mais feliz por estar aqui e estou pronto para o desafio de ajudar o City a continuar conquistando títulos. Este é um clube construído para o sucesso."
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